Mikal Bridges, l’Iron Man hanté par la peur de laisser sa place

La question aurait toute sa place sur les fameux marchés prédictifs : jusqu’à quand Mikal Bridges parviendra-t-il à prolonger sa folle série ? Sa longévité hors norme, matérialisée par 638 rencontres disputées à la suite et qui l’a récemment amené à dépasser Andre Miller (632 matchs de suite), est toujours d’actualité.

« Iron Man » de la NBA, il n’a jamais raté une partie depuis le début de sa carrière. L’ailier des Knicks n’avait également jamais manqué un match à l’université, jouant l’intégralité des 116 matchs de Villanova en trois saisons.

Autrement dit, cette volonté de fer de ne jamais déclarer forfait fait partie de son ADN depuis ses débuts.

« Je veux juste être sur le terrain, progresser chaque jour, être meilleur. C’est un peu comme ça que j’ai été élevé, et quand j’étais au lycée ou à l’université, mes entraîneurs prêchaient toujours le fait de jouer chaque match », se souvient le joueur originaire de Philadelphie.

Des coachs qui, à l’entendre, affichaient peu de scrupules en la matière.

« Si vous avez un petit pépin physique, ils vous font jouer. Donc j’ai gardé cet état d’esprit », poursuit l’ailier de 29 ans, dont la chance, depuis son arrivée en NBA, a aussi été de ne jamais avoir été victime d’une blessure sévère.

Par le passé, il avait ainsi évoqué sa nervosité à l’idée de rater un déplacement à San Antonio en raison d’une blessure au genou, qui lui faisait mal, du temps où il portait le maillot des Suns. Idem à Brooklyn, pour une gêne au poignet. « Je pensais que ma main était cassée, mais ce n’était que mon poignet », relativisait-il alors.

Ne jamais ouvrir la porte

Cette ligne de conduite ne l’a jamais lâché. Cette détermination à ignorer les alertes de son corps cache aussi une crainte bien précise, propre à la réalité impitoyable de la NBA.

« Je pense qu’inconsciemment, sachant comment fonctionne la ligue, plus j’y réfléchis, plus je me dis qu’il ne faut jamais, au grand jamais, laisser une porte ouverte pour que quelqu’un prenne votre place. Je crois que c’est resté gravé dans un coin de ma tête depuis que je suis arrivé dans la ligue », affiche aujourd’hui Mikal Bridges.

Dans cette logique, débuter les rencontres s’avère primordial, car un statut de remplaçant offre beaucoup moins de certitudes quant au temps de jeu. Mikal Bridges s’est justement installé durablement dans le cinq majeur de ses équipes, des Suns aux Nets puis aux Knicks, depuis le début de l’année 2020.

« C’est un autre aspect qui m’a pas mal marqué, cette idée qu’on ne sait jamais. Vous pouvez être écarté des terrains pendant une semaine ou deux, le joueur suivant prend le relais, et peut-être que l’équipe joue mieux. Et peut-être qu’alors le staff, la franchise ou l’organisation pourraient vous regarder d’un œil un peu différent. Inconsciemment, c’est toujours resté gravé dans un coin de ma tête », dit-il encore.

Une vigilance de tous les instants qui s’avère payante : Mikal Bridges est à deux succès de son premier titre NBA.

Mikal Bridges Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 PHO 82 29:29 43.0 33.5 80.5 0.7 2.5 3.2 2.1 2.5 1.6 0.9 0.5 8.3 2019-20 PHO 73 27:58 51.0 36.1 84.4 0.9 3.1 4.0 1.8 2.2 1.4 1.0 0.6 9.1 2020-21 PHO 72 32:37 54.3 42.5 84.0 1.1 3.2 4.3 2.1 1.6 1.1 0.8 0.9 13.5 2021-22 PHO 82 34:48 53.4 36.9 83.4 0.9 3.3 4.2 2.3 1.8 1.2 0.8 0.4 14.2 2022-23 BKN 27 34:11 47.5 37.6 89.4 0.9 3.6 4.5 2.7 1.6 1.0 1.8 0.6 26.1 2022-23 PHO 56 36:26 46.3 38.7 89.7 1.0 3.3 4.3 3.6 2.1 1.2 1.4 0.8 17.2 2023-24 BKN 82 34:48 43.6 37.2 81.4 0.8 3.7 4.5 3.6 1.4 1.0 2.0 0.4 19.6 2024-25 NY 82 37:01 50.0 35.4 81.4 0.9 2.3 3.2 3.7 1.5 0.9 1.6 0.5 17.6 2025-26 NY 82 32:50 49.0 37.1 82.7 1.0 2.8 3.8 3.7 2.0 1.3 1.0 0.8 14.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.