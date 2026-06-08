Bismack Biyombo, le grand frère de Victor Wembanyama

En amont de la finale de conférence face au Thunder, Bismack Biyombo a fait un rêve. Son coéquipier Victor Wembanyama se tenait là, dans le vestiaire des Spurs, célébrant avec une bière son trophée de MVP.

MVP des Finals ? MVP tout court ? Le souvenir reste flou pour le Congolais, qui a tout de même tenu à raconter ce rêve « très étrange » à son jeune leader. « J’ai rigolé et j’ai dit : ‘Vic, j’ai rêvé que tu gagnais le titre de MVP et qu’on était dans le vestiaire en train de fêter ça et de boire des bières.’ Qui sait ? Les rêves ne restent parfois que des rêves. Il m’a répondu : ‘J’espère que ça arrivera’ », rapporte le pivot, cité par Andscape.

Les prochains jours diront si cette vision avait quelque chose de prophétique, alors que les Spurs, menés 0-2 dans ces Finals, vont tenter de se relancer à New York la nuit prochaine. Reste que cette anecdote témoigne aussi de la proximité existante entre les deux hommes. Le joueur de 33 ans, qui ne joue quasiment pas dans ces playoffs, se pose en véritable grand frère pour le Français, de 11 ans son cadet.

« Évidemment, le gamin est super et talentueux. C’est un être humain incroyable. Très respectueux. Cela en dit long sur lui. J’ai passé du temps avec son père. On voit tout de suite les valeurs qu’il lui a transmises. Wemby, c’est Wemby. Il est unique en son genre », complimente le natif de la République démocratique du Congo (RDC).

Le plaisir de pouvoir parler français

Si le géant est né en France au Chesnay, son père, Félix, est d’origine congolaise, et sa grand-mère a vécu au Congo. « Bismack, j’ai discuté avec lui de [la RDC]. Je lui ai demandé ce que ça faisait de retourner au pays en tant que joueur NBA. C’est formidable de l’avoir ici. Et une dernière raison, c’est que c’est super de pouvoir parler français avec quelqu’un », dit « Wemby » sur le seul autre francophone de l’équipe.

Au-delà du vestiaire, Wembanyama est aussi particulièrement sensible à l’engagement de son partenaire de raquette en République démocratique du Congo. On se souvient qu’en 2022, le pivot des Suns à l’époque avait annoncé consacrer l’intégralité de son salaire – 1,3 million de dollars – pour construire un hôpital en RDC.

Via sa fondation, il a également construit 12 terrains de basket extérieurs dans le pays, organisé une trentaine de camps d’été au cours des 12 dernières années, et a accompagné plus de 2 000 jeunes sur le plan basket et plus largement dans leur quotidien.

« C’est vraiment inspirant, ce que fait Bismack. On a eu la chance de voir ce qu’il faisait là-bas grâce aux vidéos de l’école. Et nous avons eu la chance de voir en vrai un étudiant et joueur de basket qu’il a fait venir ici depuis son camp et son école. Et la façon dont ils parlaient de Bismack était inspirante », témoigne le Français.

Un mentor qui sait quand intervenir

Cette estime partagée, à la fois humaine et sportive, se ressent chaque jour au sein du vestiaire texan. Le vétéran, qui connaît à San Antonio son 7e club en 15 ans de carrière, rappelle avoir joué avec « beaucoup de superstars » et que, dans le cas du Français, celui-ci se montre « très réceptif aux informations et aux critiques ».

« Il est ouvert à ça, et ensuite il s’ajuste en quelque sorte au jeu. En seconde mi-temps et à l’approche du quatrième quart-temps (du Game 1), il est devenu plus agressif pour attaquer le cercle. Je n’ai rien dit. Il a trouvé la solution tout seul. Parfois, il comprend par lui-même. Il s’agit de trouver le juste équilibre entre le moment où il faut être sur son dos et celui où il faut le laisser tranquille », détaille le Congolais.

Ce dernier, qui pourrait imiter ses compatriotes DJ Mbenga ou Jonathan Kuminga en remportant le titre, joue pleinement son rôle de mentor. Comme d’autres l’ont joué pour lui, à l’instar de Matt Carroll, Eduardo Najera et même… Boris Diaw, un ancien de la maison Spurs qu’il a côtoyé à Charlotte.

« Il partage ce que les jeunes joueurs doivent faire ou ne pas faire, et les raisons de ces choix. Et parfois, les jeunes ne comprennent pas toujours pleinement le pourquoi du comment. Mais quand on a quelqu’un en qui on a confiance, surtout un joueur et non un entraîneur, cet impact est inestimable, et le fait que Bis joue ce rôle pour beaucoup de gars dans notre équipe a un impact très fort », termine Mitch Johnson.

Bismack Biyombo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 CHA 63 23:06 46.4 48.3 1.8 4.0 5.8 0.4 2.3 0.3 1.1 1.8 5.2 2012-13 CHA 80 27:20 45.1 52.1 2.4 4.9 7.3 0.4 2.4 0.4 1.0 1.8 4.8 2013-14 CHA 77 13:55 61.1 51.7 1.4 3.4 4.8 0.1 1.6 0.1 0.5 1.1 2.9 2014-15 CHA 64 19:25 54.3 58.3 2.5 3.9 6.4 0.3 2.2 0.3 0.8 1.5 4.8 2015-16 TOR 82 22:03 54.2 0.0 62.8 2.2 5.8 8.0 0.4 2.8 0.2 0.9 1.6 5.5 2016-17 ORL 81 22:40 52.8 53.4 1.9 5.1 7.0 0.9 2.5 0.3 1.2 1.1 6.0 2017-18 ORL 82 18:14 52.0 0.0 65.0 1.8 4.0 5.7 0.8 1.9 0.3 1.0 1.2 5.7 2018-19 CHA 54 14:30 57.1 63.7 1.5 3.1 4.6 0.6 1.9 0.2 0.6 0.8 4.4 2019-20 CHA 53 19:25 54.3 60.3 2.3 3.5 5.8 0.9 2.2 0.2 0.9 0.9 7.4 2020-21 CHA 66 20:26 58.7 0.0 44.8 2.1 3.2 5.3 1.2 2.1 0.3 1.1 1.1 5.0 2021-22 PHO 36 14:03 59.3 53.5 1.8 2.9 4.6 0.6 1.9 0.3 0.7 0.7 5.8 2022-23 PHO 61 14:20 57.8 35.7 1.5 2.8 4.3 0.9 1.9 0.3 0.8 1.4 4.3 2023-24 OKC 10 7:18 58.3 50.0 0.5 1.3 1.8 0.2 0.7 0.1 0.4 0.3 1.8 2023-24 MEM 30 23:56 56.3 47.8 1.9 4.5 6.4 1.7 2.7 0.3 1.3 1.1 5.2 2024-25 SA 28 18:51 58.8 40.0 1.5 4.1 5.6 1.1 1.9 0.6 1.0 0.8 5.1 2025-26 SA 25 5:38 60.0 71.4 0.2 0.8 1.0 0.2 1.1 0.2 0.3 0.1 0.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.