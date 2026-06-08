Brittney Sykes replonge Chicago dans le doute

Chicago n’aura pas tardé à retomber dans ses travers, après avoir vaincu Connecticut lors du dernier match, mettant fin à une série de cinq revers. Attendu sur le rebond à Toronto dimanche, le Sky n’a pas vu le jour, puisque le Tempo a rayonné pour s’adjuger une large victoire (85-68), sous l’impulsion de Brittney Sykes (25 points) et du trio Mabrey-Harrison-Sabally. Si Kiki Rice manquait à l’appel, Isabelle Harrison a pour sa part effectué ses premiers pas sous ses nouvelles couleurs, réalisant une première réussie avec 14 points et 6 rebonds en 17 minutes.

De son côté, le Sky a rapidement déjoué et n’a pu compter sur Skylar Diggins (7 points), Rachel Banham (3 points) ni Kamilla Cardoso (9 points) ou Natasha Cloud (6 points) pour relancer la machine.

«Speedy» Sykes dans ses œuvres

Chicago a très vite pris l’eau, d’abord dominé par Nyara Sabally, un 3-points de Marina Mabrey, puis l’entrée remarquée d’Isabelle Harrison. Déjà mené de 14 points après dix minutes suite à un 2+1 puis deux lancers de Laura Juskaite (29-15), le Sky a continué de s’enfoncer, le trio Sykes-Allemand-Harrison portant rapidement l’écart à +20 (35-15) ! Malgré les deux paniers à 3-points de Jacy Sheldon, celui de Gabriela Jaquez ou le 2+1 d’Azura Stevens, Toronto a gardé la main jusqu’à la pause, restant à +15 après un lay-up de Nyara Sabally (48-33).

Brittney Sykes a remis le pied sur l’accélérateur dès le début du troisième quart-temps, se démarquant par un 2+1 puis en répondant à chaque offensive adverse, d’Azura Stevens, Kamilla Cardoso ou encore Gabriela Jaquez, scorant 13 points dans la période pour préserver Toronto d’un retour du Sky, avec quatre lancers et un lay-up main gauche pour boucler le troisième quart-temps à 70-53.

Après un nouveau drive dévastateur de «Speedy» Sykes, Isabelle Harrison a replacé Chicago à 20 longueurs d’un tir à 3-points en tête de raquette (77-57) avant de servir Maria Conde, également de loin, pour mettre définitivement fin au suspense et faire entrer Tima Pouye pour les trois dernières minutes du match (85-68).

La suite va être relevée pour Chicago, avec la réception d’Atlanta, un déplacement à Indiana, la réception de New York, puis un déplacement à Dallas. Toronto va pour sa part tenter d’enchaîner avec la réception de Connecticut mercredi.