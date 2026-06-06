Le Sky renoue avec la victoire face au Sun

La bataille aura été rude mais l’essentiel est là pour Chicago, qui a rempli sa mission face à Connecticut après avoir perdu ses cinq matchs précédents.

Aux côtés de Skylar Diggins (24 points, 4 passes décisives), qui aura sonné la révolte, le Sky a pu compter sur les relais de Natasha Cloud, d’Azura Stevens et Elizabeth Williams pour assurer sur la fin. En face, derrière le trio Rivers-Miller-Griner, le duo tricolore Lacan-Angloma a été globalement bien contenu (3 et 6 points).

Le Sun a rapidement pris les choses en main, par Brittney Griner mais surtout par Diamond Miller, qui a illuminé le premier acte en alignant 12 points de suite (9-21) ! Après avoir compté jusqu’à 15 points d’avance en début de deuxième quart-temps sur un 3-points d’Aneesah Morrow, le Sun a ensuite subi la révolte du Sky, emmenée par Skylar Diggins.

Skylar Diggins intouchable, Natasha Cloud impériale

Piquée au vif, quelques instants après avoir pris une faute technique par frustration. L’arrière de 35 ans a scoré 16 points en deuxième quart-temps, se retrouvant notamment à l’initiative d’un 13-2 avant de boucler la première mi-temps sur un parfait 4/4 aux lancers-francs pour changer complètement la dynamique de la rencontre, avec l’aide du trio Sheldon-Williams-Cardoso (43-45).

Chicago a fini par prendre les devants sur un 10-1 lancé par Azura Stevens à 3-points et conclu par le 2+1 de Natasha Cloud (55-49). L’arrière du Sky a poursuivi sur sa lancée avec un lay-up, un 3-points et deux lancers pour maintenir son équipe en tête à dix minutes du terme (65-61).

Malgré les derniers coups de pression de Brittney Griner, Nell Angloma et Saniya Rivers, Chicago a su répondre à chaque fois. Par un 3-points de Natasha Cloud, un 2+1 de Skylar Diggins, et deux précieux paniers d’Elizabeth Williams au plus fort de la tempête, alors que Connecticut était revenu à -1 à deux reprises. La franchise de l’Illinois a finalement pu savourer sa victoire après un dernier lancer de la MVP du match, Skylar Diggins (85-80).

Chicago sera attendu à Toronto dimanche pour essayer de confirmer ce regain de forme, tandis que le Sun, bon dernier de la ligue avec ce dixième revers au compteur, recevra New York lundi soir.