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Rasheer Fleming vise une place de titulaire à Phoenix

Publié le 7/06/2026 à 10:50 Twitter Facebook

NBA – Premier choix du second tour de la Draft 2025, Rasheer Fleming se dit prêt à franchir un cap pour sa deuxième année dans la ligue.

Rasheer FlemingCe n’est pas le joueur le plus connu de l’effectif des Suns, mais Rasheer Fleming en est l’un des plus jeunes et prometteurs. À bientôt 22 ans, il ne manque pas non plus d’ambition et, au moment d’évoquer sa deuxième année dans la ligue, il se montre assez clair sur son objectif personnel : s’imposer comme titulaire.

« Ce serait une bonne chose, mais j’essaie déjà de devenir la meilleure version de moi-même », a confié le 31e choix de la Draft 2025, auteur d’une saison rookie à 4.3 points et 2.3 rebonds de moyenne (à 35% à 3-points), sur 12 minutes et une cinquantaine de matchs. « Si cela finit par me mener dans le cinq, alors tant mieux. »

Heureux d’être à Phoenix, « l’endroit idéal » à ses yeux pour son développement, Rasheer Fleming sera en concurrence avec Royce O’Neale ou Ryan Dunn, mais il croit en ses chances. Pour arriver à ses fins, il s’appuiera notamment sur une intersaison placée sous le signe du travail.

« Je veux simplement continuer à progresser sur mon jeu », a-t-il détaillé. « Globalement, je travaille sur différents aspects comme mon tir, mon dribble, ma lecture du jeu, ma capacité à ralentir le rythme, un peu de tout finalement. Ma défense va aussi continuer à s’améliorer. Donc je bosse juste sur un peu tout à la fois. »

Des choses à (se) prouver en Summer League

D’ici quelques semaines, Rasheer Fleming aura d’ailleurs l’occasion de faire étalage de tous ses progrès individuels, car il envisage de se rendre à la Summer League de Las Vegas. Un an après un premier passage relativement discret (7.3 points, 4 rebonds et 1.7 interception à 36% à 3-points), puisqu’il n’était pas à 100% physiquement.

« Ça va être une très bonne expérience, surtout maintenant que je me suis habitué à la cadence de la NBA », a ajouté en ce sens l’ailier-fort. « J’ai hâte, ça va être sympa. L’an dernier, je ne savais pas trop à quoi m’attendre, je n’ai pas beaucoup joué, mais cette année, ça va être vraiment top. »

Doté d’un physique qui « donne l’impression qu’il est en NBA depuis dix ans », dixit Devin Booker, Rasheer Fleming possède surtout un vrai potentiel de « 3&D ». Faisant parler dès sa première année ses capacités athlétiques, son instinct en défense et son shoot, pour mieux comprendre pourquoi les Suns s’étaient jetés sur lui il y a un an.

« Ses données physiques athlétiques sont hors normes. […] Il shoote très bien à 3-points, il provoque des déviations, il contre des tirs… Toutes ces choses montrent à quel point il est actif défensivement », expliquait à l’époque son GM, Brian Gregory.

Rasheer Fleming Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2025-26 PHO 55 12:14 40.5 34.6 55.9 1.0 1.2 2.3 0.3 1.2 0.4 0.5 0.4 4.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

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Rédacteur Florian Benfaid

Parmi les oiseaux de nuit de la rédaction, Florian a rejoint Basket USA en 2020. Une année marquée par la disparition de Kobe Bryant, le joueur qui lui a transmis sa passion pour la NBA.
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