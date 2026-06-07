Rasheer Fleming vise une place de titulaire à Phoenix

Ce n’est pas le joueur le plus connu de l’effectif des Suns, mais Rasheer Fleming en est l’un des plus jeunes et prometteurs. À bientôt 22 ans, il ne manque pas non plus d’ambition et, au moment d’évoquer sa deuxième année dans la ligue, il se montre assez clair sur son objectif personnel : s’imposer comme titulaire.

« Ce serait une bonne chose, mais j’essaie déjà de devenir la meilleure version de moi-même », a confié le 31e choix de la Draft 2025, auteur d’une saison rookie à 4.3 points et 2.3 rebonds de moyenne (à 35% à 3-points), sur 12 minutes et une cinquantaine de matchs. « Si cela finit par me mener dans le cinq, alors tant mieux. »

Heureux d’être à Phoenix, « l’endroit idéal » à ses yeux pour son développement, Rasheer Fleming sera en concurrence avec Royce O’Neale ou Ryan Dunn, mais il croit en ses chances. Pour arriver à ses fins, il s’appuiera notamment sur une intersaison placée sous le signe du travail.

« Je veux simplement continuer à progresser sur mon jeu », a-t-il détaillé. « Globalement, je travaille sur différents aspects comme mon tir, mon dribble, ma lecture du jeu, ma capacité à ralentir le rythme, un peu de tout finalement. Ma défense va aussi continuer à s’améliorer. Donc je bosse juste sur un peu tout à la fois. »

Des choses à (se) prouver en Summer League

D’ici quelques semaines, Rasheer Fleming aura d’ailleurs l’occasion de faire étalage de tous ses progrès individuels, car il envisage de se rendre à la Summer League de Las Vegas. Un an après un premier passage relativement discret (7.3 points, 4 rebonds et 1.7 interception à 36% à 3-points), puisqu’il n’était pas à 100% physiquement.

« Ça va être une très bonne expérience, surtout maintenant que je me suis habitué à la cadence de la NBA », a ajouté en ce sens l’ailier-fort. « J’ai hâte, ça va être sympa. L’an dernier, je ne savais pas trop à quoi m’attendre, je n’ai pas beaucoup joué, mais cette année, ça va être vraiment top. »

Doté d’un physique qui « donne l’impression qu’il est en NBA depuis dix ans », dixit Devin Booker, Rasheer Fleming possède surtout un vrai potentiel de « 3&D ». Faisant parler dès sa première année ses capacités athlétiques, son instinct en défense et son shoot, pour mieux comprendre pourquoi les Suns s’étaient jetés sur lui il y a un an.

« Ses données physiques athlétiques sont hors normes. […] Il shoote très bien à 3-points, il provoque des déviations, il contre des tirs… Toutes ces choses montrent à quel point il est actif défensivement », expliquait à l’époque son GM, Brian Gregory.

Rasheer Fleming Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 PHO 55 12:14 40.5 34.6 55.9 1.0 1.2 2.3 0.3 1.2 0.4 0.5 0.4 4.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.