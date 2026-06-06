New York brouille les lectures de Stephon Castle

L’image de la fin de ce Game 2 restera celle de Victor Wembanyama, ballon en main, puis de sa passe dans le dos de Stephon Castle. Mais la rencontre ne s’est pas seulement jouée sur cette incompréhension.

« Je le regardais quand il a pris le rebond », a expliqué Stephon Castle. « Ensuite, je suis parti pour lui donner de l’espace. Je ne l’ai pas vu me faire la passe. » Pensait-il que Mitch Johnson allait demander temps-mort ? « Non. Je cours simplement. Je vois que Vic a le ballon, que le score est à égalité. J’essaie juste de lui donner de l’espace. »

Avec 14 points à 5/14, 4 passes et 4 balles perdues, Stephon Castle a souvent buté sur les longs bras new-yorkais.

« Il s’est probablement retrouvé plusieurs fois en l’air à devoir prendre une décision », a ainsi noté son coach. Une lecture validée par l’intéressé lui-même. « Oui, c’est juste. Je pense que j’ai parfois trop réfléchi sur certaines lectures. Je me suis retrouvé pris dans le trafic, surtout au coeur de la raquette. »

Lui offrir plus d’espace ?

Le piège était là. New York l’a laissé prendre de l’élan, avant de refermer l’espace avec OG Anunoby, Mikal Bridges ou Josh Hart. « Ils font un super boulot dans les multiples efforts défensifs », a ainsi poursuivi Mitch Johnson. « Ils font des prises à deux, puis reculent. Parfois, il faut faire la passe plus tôt pour laisser un coéquipier créer. Si vous ajoutez un dribble ou si vous vous retrouvez en l’air, ils se replacent très bien. »

De’Aaron Fox a vu la même chose. « C’est une bonne équipe défensive. Ils ont des ailiers avec de l’envergure, très forts physiquement. Ils rendent les choses difficiles dès qu’on va dans la peinture. OG est souvent sur Steph. Il faut qu’on pose de meilleurs écrans pour le libérer et lui permettre de jouer avec de l’espace devant lui. »

Car Stephon Castle n’est plus un rookie. Il est l’un des créateurs des Spurs, et donc une cible.

« Il faudra tout donner pour gagner cette série », a-t-il rappelé après s’être fait mal à la cheville. « On s’est mis dans une situation difficile, mais je ne pense pas que ce soit quelque chose qu’on ne puisse pas gérer. »

Stephon Castle Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 SA 81 26:41 42.8 28.5 72.4 1.1 2.6 3.7 4.1 2.0 0.9 2.2 0.3 14.7 2025-26 SA 68 29:58 47.1 33.2 73.4 1.4 3.9 5.3 7.4 3.3 1.1 3.2 0.3 16.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.