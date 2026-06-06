Mikal Bridges face aux fantômes des Finals 2021

Après ce nouveau succès face aux Spurs, les Knicks mènent désormais 2-0 dans ces Finals 2026. Si les joueurs de Mike Brown ont réalisé la moitié du chemin, il reste encore deux matchs à remporter avant de soulever le trophée Larry O’Brien. Et un joueur est particulièrement conscient de la route qu’il reste à parcourir : Mikal Bridges.

En 2021, l’ailier évoluait aux Suns, parvenus jusqu’aux Finals face aux Bucks. Cette dernière série avait d’abord tourné en faveur de Phoenix, avec deux victoires en Arizona, avant que Milwaukee ne s’impose finalement 4-2.

« En étant déjà arrivé jusqu’ici, je savais à quoi ça allait ressembler et tous les efforts qu’il fallait fournir à chaque instant », souligne Mikal Bridges. « C’est la même situation : on mène 2-0. Donc je dois être capable de parler aux gars et de leur dire que nous devons garder la même intensité, et continuer à jouer avec la même envie. »

Pour continuer dans les similitudes, Mikal Bridges avait réalisé un bon début de série face aux Bucks, avec notamment une pointe à 27 points lors du Game 2. Cependant, l’ailier avait ensuite été moins en vue dans les rencontres suivantes, sans pouvoir empêcher la déroute de son équipe.

Ce vendredi, Mikal Bridges a été précieux dans le succès des Knicks, surtout dans le troisième quart-temps, lorsqu’il a aidé son équipe à creuser l’écart avant la remontée texane dans le dernier acte. L’ancien des Nets boucle cette deuxième rencontre avec 20 points à 8/13 au tir, dont 4/6 de loin.

« C’est dû à cette envie d’être la dernière équipe debout et de tout faire pour aider mon équipe à gagner. Après juin, vous ne jouez plus jusqu’en octobre. J’essaie de tout donner et de faire tout ce qu’il faut pour cette équipe. »

Une mentalité à 0-0

Si Mikal Bridges a appris, à ses dépens, qu’une avance de deux matchs pouvait vite être renversée, ses coéquipiers sont eux aussi bien conscients que la série est loin d’être terminée.

« Dans notre tête, nous sommes toujours à 0-0. Nous ne pensons pas au fait que nous menons 2-0 maintenant. On ne peut pas se sentir en confiance et se satisfaire de quoi que ce soit », affirmait Jalen Brunson après la rencontre.

Même son de cloche du côté de Josh Hart.

« En ce qui nous concerne, actuellement, il y a 0-0. Avoir remporté les deux premiers matchs ne veut rien dire. Les Spurs vont arriver lundi avec une incroyable énergie, en étant désespérés. Nous devons être encore meilleurs. »

Dans l’histoire de la NBA, 37 équipes ont remporté les deux premiers matchs des Finals, et seulement cinq ont fini par s’incliner. Pour affiner l’échantillon, seuls les Bulls en 1993 et les Rockets en 1995 avaient débuté leur dernière série avec deux victoires à l’extérieur, avant de remporter le titre dans la foulée.

Reste à savoir si les Knicks vont continuer sur cette lancée, ou si Mikal Bridges va connaître un scénario similaire à celui vécu il y a cinq ans.

Mikal Bridges Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 PHO 82 29:29 43.0 33.5 80.5 0.7 2.5 3.2 2.1 2.5 1.6 0.9 0.5 8.3 2019-20 PHO 73 27:58 51.0 36.1 84.4 0.9 3.1 4.0 1.8 2.2 1.4 1.0 0.6 9.1 2020-21 PHO 72 32:37 54.3 42.5 84.0 1.1 3.2 4.3 2.1 1.6 1.1 0.8 0.9 13.5 2021-22 PHO 82 34:48 53.4 36.9 83.4 0.9 3.3 4.2 2.3 1.8 1.2 0.8 0.4 14.2 2022-23 BKN 27 34:11 47.5 37.6 89.4 0.9 3.6 4.5 2.7 1.6 1.0 1.8 0.6 26.1 2022-23 PHO 56 36:26 46.3 38.7 89.7 1.0 3.3 4.3 3.6 2.1 1.2 1.4 0.8 17.2 2023-24 BKN 82 34:48 43.6 37.2 81.4 0.8 3.7 4.5 3.6 1.4 1.0 2.0 0.4 19.6 2024-25 NY 82 37:01 50.0 35.4 81.4 0.9 2.3 3.2 3.7 1.5 0.9 1.6 0.5 17.6 2025-26 NY 82 32:50 49.0 37.1 82.7 1.0 2.8 3.8 3.7 2.0 1.3 1.0 0.8 14.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.