San Antonio en très mauvaise compagnie

Deux chiffres résonnent de manière historique après ce passionnant Game 2 à San Antonio : 13 et 3. Le premier, c’est évidemment le nombre de victoires d’affilée des Knicks dans ces playoffs 2026. C’est désormais la deuxième meilleure série de l’histoire de la NBA, devant les 12 des Spurs en 1999 et derrière les 15 des Warriors en 2017.

La dernière défaite des troupes de Mike Brown remonte au 23 avril, dans le Game 3 du premier tour à Atlanta. C’était il y a une éternité, ou presque, tant il s’est passé de choses depuis.

Le second chiffre, c’est celui du nombre d’équipes qui ont perdu les deux premiers matchs des Finals à domicile. Avant Victor Wembanyama et ses coéquipiers cette année, il n’y avait eu que deux précédents. D’abord les Suns en 1993, face aux Bulls de Michael Jordan. Puis, deux ans plus tard, le Magic face aux Rockets d’Hakeem Olajuwon, avec notamment cette défaite inoubliable dans le Game 1, marquée par les lancers-francs ratés de Nick Anderson.

Mission impossible jusqu’à maintenant

La mauvaise nouvelle pour San Antonio, c’est qu’en 1993 comme en 1995, les deux équipes menées 2-0 avant d’aller jouer le Game 3 à l’extérieur ont finalement perdu la série. Phoenix avait réussi à gagner deux fois sur trois à Chicago, avant de finalement s’incliner dans le Game 6, après le shoot décisif de John Paxson.

Orlando, en revanche, ne s’est jamais relevé du revers en prolongation de la première manche en Floride. Shaquille O’Neal et Penny Hardaway avaient ainsi perdu la série sur un score sans appel (4-0), face à une équipe de Houston qui signait alors le doublé.

Le défi des Spurs est donc immense : inverser la tendance dès le Game 3, dans un Madison Square Garden qui s’annonce bouillant, afin d’éviter que cette série ne leur échappe déjà complètement.