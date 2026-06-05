Matas Buzelis va aussi effectuer ses débuts avec la Lituanie

L’effectif lituanien de cet été prend un accent un peu plus NBA. Matas Buzelis vient d’annoncer son intention de jouer avec la sélection nationale pour les prochaines fenêtres qualificatives de la Coupe du monde 2027.

« Nous avons eu une bonne discussion. Je jouerai pour l’équipe nationale cet été. Ce sera beaucoup de plaisir », a-t-il déclaré lors d’une interview, reprise par BasketNews, lors de la Coupe Buzelis à Vilnius.

Après avoir terminé sa deuxième saison dans la Grande Ligue, le joueur de 21 ans a été intégré par l’entraîneur principal Rimas Kurtinaitis dans la liste élargie des 30 joueurs présélectionnés de la Lituanie pour la première fenêtre de qualification estivale.

La Lituanie (2v-2d) aborde cette phase de qualification du groupe D dans une position peu confortable, se plaçant derrière l’Italie (3v-1d) et dans une course disputée avec l’Islande (2v-2d) et la Grande-Bretagne (1v-3d). Les prochaines rencontres contre la Grande-Bretagne le 2 juillet et l’Italie le 5 juillet s’annoncent importantes.

Ce sera l’occasion pour Matas Buzelis de confirmer ses progrès affichés cette saison à Chicago. Considéré comme l’un des visages potentiels pour l’avenir de la franchise, l’ailier a doublé sa production statistique, passant de 8.6 points lors de sa saison rookie à 16.3 unités.

Il ne sera en tout cas pas le seul jeune « NBAer » à faire ses débuts dans ce contexte international, car Kasparas Jakucionis a également pris la décision d’y participer. Ils pourront aussi s’appuyer sur l’expérience de l’un des piliers de la sélection depuis des années, le vétéran Jonas Valanciunas.

Matas Buzelis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 CHI 80 18:53 45.4 36.1 81.5 0.7 2.8 3.5 1.0 1.6 0.4 0.9 0.9 8.6 2025-26 CHI 77 29:12 46.3 34.9 78.6 1.0 4.8 5.8 2.1 2.3 0.7 2.1 1.5 16.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.