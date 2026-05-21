Kasparas Jakucionis, un été avec la Lituanie pour continuer de grandir

S’il a terminé loin des meilleurs cinq rookies de l’année, Kasparas Jakucionis n’en reste pas moins une satisfaction au Heat. Le natif de Vilnius est parvenu à se faire une place dans la rotation d’Erik Spoelstra, notamment grâce à sa bonne adresse à 3-points (42.3%). Et une attitude qui a beaucoup plu à son coach.

« Kas nous a tous surpris. Il est très mûr pour son âge, et c’est un travailleur acharné. C’est le gars le plus gentil qui soit en dehors des terrains, mais c’est un animal sur le parquet. Il n’est pas là pour se faire des amis dans cette ligue. C’est en cela qu’il rappelle Goran (Dragic). Ce contraste entre son attitude sur le terrain et sa personnalité en dehors, c’est quelque chose que j’adore chez lui », lâchait le technicien sur sa saison.

Pour surfer sur ce premier exercice prometteur, le 20e choix de la Draft 2025 entend se remettre au travail très vite. Dès la semaine prochaine, le rendez-vous est pris à Miami avec les jeunes membres de l’équipe pour commencer à préparer une saison estivale de travail. « La culture du Heat est vraiment spéciale », commente-t-il ainsi à ce sujet, dans une interview avec la fédération lituanienne de basket.

Car la Lituanie sera également une étape importante de ses devoirs d’été. Le meneur, qui fêtera ses 20 ans d’ici une semaine, participera à la première fenêtre de qualification pour la prochaine Coupe du monde. « Je donnerai tout pour l’équipe nationale et pour mon pays. J’en ai déjà discuté avec les représentants du Heat », annonce-t-il.

Attaché au maillot national comme Goran Dragic

À l’instar de Goran Dragic justement, un inconditionnel de la sélection slovène avec Luka Doncic, Kasparas Jakucionis a ce désir de mouiller le maillot national depuis très jeune. « Je me souviens des équipes nationales de jeunes, peut-être même dès la catégorie des moins de 13 ans. Quand l’hymne lituanien retentissait, j’en avais des frissons. C’est ce sentiment qui a eu la plus grande influence sur ma décision. »

La Lituanie (2v-2d) aborde cette fenêtre de qualification du groupe D dans une position peu confortable, se plaçant derrière l’Italie (3v-1d) et dans une course très disputée avec l’Islande (2v-2d) et la Grande-Bretagne (1v-3d). Les prochaines rencontres contre la Grande-Bretagne le 2 juillet et l’Italie le 5 juillet s’annoncent cruciales.

Un passage en sélection sous pression alors ? « Bien au contraire, cela devrait nous motiver. On doit aborder chaque match avec l’état d’esprit qu’on doit l’emporter. Il n’y aura pas beaucoup de secondes chances », juge-t-il.

Son pays vient d’annoncer une liste préliminaire de 30 joueurs, incluant deux autres joueurs du championnat américain, Matas Buzelis et Jonas Valanciunas. Domantas Sabonis n’est lui, en revanche, pas cité.