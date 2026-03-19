Kasparas Jakucionis, le rookie qui s’est fait une place à Miami

Tapi dans l’ombre, Kasparas Jakucionis est pourtant l’une des belles surprises de la saison du Heat. Après avoir passé près de deux mois à attendre ses premières minutes en NBA, le rookie n’est quasiment plus ressorti de la rotation de son entraîneur.

Il faut dire qu’Erik Spoelstra est aujourd’hui fan de son jeune joueur : « Il ne cesse de s’améliorer », apprécie-t-il. « Si vous regardez où il en était durant la Summer League et où il en est désormais… Tout le mérite lui revient vraiment, par rapport à son éthique de travail. Il a passé beaucoup de temps avec [Chris Quinn] avant et après les entraînements, il a énormément progressé et il a mérité ce qui lui arrive. »

Sélectionné en 20e position lors de la dernière Draft, à sa sortie de la fac d’Illinois, Kasparas Jakucionis aurait très bien pu passer la saison en couveuse, puisque Miami ne souhaitait pas lui mettre la moindre pression sur les épaules.

Déjà une menace à 3-points

Finalement, Erik Spoelstra l’a responsabilisé courant décembre et, depuis, le Lituanien répond présent (6 points, 2.7 rebonds et 2.4 passes en 18 minutes). Notamment parce que son shoot semble déjà bien rôdé, avec 42% de réussite primée sur une moyenne de trois tentatives par match.

« C’est l’un de ces gars qui travaille toujours dessus et il a donc fait de très gros progrès », confirme son coach. « Il a peaufiné certaines choses pour simplifier sa mécanique, mais il avait déjà un très bon toucher avant même d’arriver chez nous. C’est son éthique de travail [qui fait la différence], sa régularité jour après jour. C’est un acharné et il prend les bons tirs. En ce moment, il obtient beaucoup de 3-points ouverts en catch-and-shoot, mais je suis sûr que ça va changer chez nos adversaires, à mesure que les équipes le verront plus souvent. Mais son shoot a été un vrai coup de boost pour notre attaque. »

Et d’ajouter, toujours à propos de la qualité de shoot de son rookie : « Il a vraiment travaillé dessus et c’est clairement l’un de nos meilleurs shooteurs », insiste Erik Spoelstra. « Je ne sais pas si on aurait pu dire ça en juillet. C’était déjà un bon shooteur, mais il s’est vraiment amélioré. Sa finition est plus rapide. C’est lui qui prend le plus de tirs à l’entraînement de tout notre effectif. Et il est maintenant capable d’en prendre aussi un peu plus en étant en mouvement et ça nous aide vraiment. On a besoin de ce spacing. »

Gagner en régularité et élargir sa palette

De son côté, si l’intéressé préfère jouer la carte de la modestie, Kasparas Jakucionis ne manque pas non plus de montrer qu’il a confiance en lui et en ses capacités sur le terrain. Notamment lorsqu’il est question de shoot.

« J’ai toujours confiance en mon tir à 3-points », assure-t-il en ce sens. « Un jour ça rentre et un autre non, ça dépend. C’est vrai qu’à l’université, je n’étais pas le meilleur, mais pour être honnête, il n’y avait pas non plus tant de matchs que ça. Puis ça n’a duré qu’un an et ma blessure à l’avant-bras m’a peut-être affecté à ce niveau. Mais le fait d’être passé par là m’a, je pense, aidé dans l’ensemble et j’essaie juste d’être plus régulier désormais. »

Pour Tyler Herro, Kasparas Jakucionis est carrément « l’un des plus gros bosseurs » qu’il a côtoyés et sa réussite immédiate le surprend visiblement moins qu’Erik Spoelstra.

« J’essaie juste de m’adapter à chaque situation », concède en tout cas le « combo guard » de seulement 19 ans. « Aujourd’hui, je pense que je peux peser davantage sur le jeu en écartant le terrain, en coupant vers le cercle, en étant actif sans ballon, en shootant et en défendant. Mais je pense que le plus important pour gagner du temps de jeu, ça reste le côté défensif. »

Kasparas Jakučionis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 MIA 42 17:49 42.0 42.4 88.6 0.8 1.9 2.7 2.4 1.9 0.7 1.0 0.1 6.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.