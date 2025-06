Draft 2025 | Présentation de Kasparas Jakucionis (Illinois)

Le premier joueur européen de cette Draft pourrait bien ne pas être français comme ces deux dernières années, mais lituanien. Kasparas Jakucionis a signé une belle première saison en NCAA et va forcément taper dans l’oeil de certains recruteurs, comme il l’a fait avec une partie du public ces derniers mois. Difficile de rester insensible devant les principales qualités de Kasparas Jakucionis, passeur magnifique capable de gestes superbes pour servir ses coéquipiers, ou de sanctionner par son tir. « Flashy », tout en disposant de solides fondamentaux acquis entre Vilnius et le centre de formation du FC Barcelone, le joueur d’Illinois débarque aussi en NBA avec son lot d’interrogations.

Monté assez haut dans certaines prédictions après un début de saison canon, le champion d’Europe U16 2022 a levé le pied par la suite, notamment à l’adresse, après une blessure à l’avant-bras.

Sa baisse de régime était-elle due ce pépin physique ? Etait-il en sur-régime lors de sa première dizaine de matchs ? Ou bien les défenses se sont-elles adaptées à son jeu particulier ? Et qu’en est-il de son réel poste en NBA : un meneur de grande taille mais limité physiquement par ailleurs, ou un arrière idéal comme créateur secondaire ? Une chose est certaine, le talent ne manque pas chez le Fighting Illini.

Profil

Poste : meneur

Taille : 1,95m

Poids : 93kgs

Equipe : Illinois Fighting Illini

Stats 2024/25 : 15,0 points (à 44,0%), 5,7 rebonds, 4,7 passes et 3,7 balles perdues en 31,8 minutes

Points forts

– La distribution. Voir Kasparas Jakucionis à l’œuvre, c’est quasiment l’assurance d’écarquiller au moins les yeux une fois par match par une passe d’un très haut niveau technique. Par-dessus l’épaule, à l’aveugle, pour traverser tout le terrain, le Lituanien est un artiste, tout aussi capable de lectures en apparence simples mais imparables pour la défense tant elles sont maîtrisées.

– La maîtrise du jeu avec écran. C’est principalement sur pick-and-roll que Kasparas Jakucionis a opéré avec Illinois, et avec brio. Il n’a pas le premier pas le plus rapide ou explosif, mais sa capacité à changer de rythme et sa maîtrise des feintes font du Lituanien un finisseur très sérieux (64,5% de réussite près du cercle et plus de cinq lancers-francs tentés par match). Sa patience le rend difficilement prévisible d’autant qu’il est tout aussi capable de passer que de finir lui-même les actions.

– Le potentiel au tir. Avec un très modeste 31,8% à 3-points, il y a de quoi se demander ce que fait le shoot parmi les faits notables de l’ancien Barcelonnais. Mais ce pourcentage brut ne dit pas tout du danger potentiel que Kasparas Jakucionis représente. Il valait bien mieux que cela avant sa blessure cette saison (41,4% de loin lors de ses 14 premiers matchs), ou avec la réserve du Barça (38%). Surtout que le jeu d’Illinois le poussait à prendre de nombreux tirs difficiles, pour lesquels il ne fuyait pas ses responsabilités.

Points faibles

– La gourmandise. Contrepartie du style de jeu des Fighting Illini, Kasparas Jakucionis abuse parfois du tir extérieur, en particulier par son step-back sur sa gauche, dont il raffole. Et s’il est capable de passes magnifiques, il ne fait pas non plus toujours les passes les plus sûres par ses prises de risque. Il devra absolument tempérer ces ardeurs et diminuer drastiquement ses 3,7 ballons perdus de moyenne.

– Les qualités athlétiques. Meneur de grande taille avec son 1m95, c’est un avantage au service de sa vision du jeu. Pour le reste, le Lituanien manque de vitesse comme d’accélération, ainsi que de vivacité, que ce soit sur son dribble ou ses déplacements latéraux. Cela se ressent dans son attaque du cercle parfois trop tendre – ce qui ne devrait pas s’arranger face aux athlètes NBA… – ou en défense, où son apport est limité.

Comparaison

Le profil « hybride » de Kasparas Jakucionis, grand mais lent, bon passeur mais peu sécurisant laisse le champ des possibles très large quant à son avenir. Il pourrait aussi bien être un joueur à la D’Angelo Russell avec ses bons comme ses mauvais côtés, qu’un Austin Reaves dont il se rapproche par le physique et dont il pourrait se rapprocher comme distributeur secondaire.

Pronostic

Deuxième partie de la lottery, autour de la 10e place.