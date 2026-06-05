Mitch Johnson assume d’avoir fini le Game 1 sans Dylan Harper

Même cinq de départ et de fin de match pour Mitch Johnson. Au moment de conclure la première rencontre face aux Knicks, le coach des Spurs a ainsi fait confiance à ses titulaires : Victor Wembanyama, Stephon Castle, Julian Champagnie, Devin Vassell et De’Aaron Fox.
Et pas de Dylan Harper, donc, remplacé par Devin Vassell à quatre minutes de la fin de la partie. À ce moment-là, les Spurs étaient encore au contact des visiteurs (90-94). Ils s’apprêtaient même à reprendre l’avantage, deux minutes plus tard, grâce à une grosse séquence de « Wemby » (95-94).
La suite a été moins heureuse pour les Texans, puisque les New-Yorkais ont fini le match sur un 11-0. Certains ont ainsi pu se demander pourquoi Mitch Johnson n’avait pas relancé son rookie.
Auteur d’une entame canon, Dylan Harper avait déjà apporté 16 points (6/10 au tir) et 8 rebonds en 28 minutes. Il ne sera pourtant pas renvoyé sur le parquet lors de ces quatre dernières minutes, même si son coach l’a envisagé.
« On y a vraiment pensé. Dylan a fait un sacré match, il jouait très bien. Ce sont des décisions qui arrivent quand on a beaucoup de bons joueurs », défend Mitch Johnson, pour qui cette absence dans le « money time » « n’a rien à voir avec ce qu’il a fait ou manqué de faire ».
On notera toutefois que Dylan Harper, brillant en début de partie, a été beaucoup moins fringant en seconde période. Quelques minutes avant son remplacement, l’une de ses pénétrations avait ainsi généré une balle perdue des Spurs, en raison d’une passe à haut risque vers Devin Vassell dans le corner.
Dylan Harper fait confiance à son coach
Sur une autre possession, alors que Mitch Johnson poussait ses joueurs à accélérer le tempo en transition, son rookie n’a pas non plus réussi à faire la différence en attaquant plus frontalement Landry Shamet.
« C’est une décision de ma part. Je comprends tout à fait qu’il aurait été logique d’avoir Dylan dans ce groupe. J’ai trouvé que les joueurs sur le terrain géraient bien la situation à ce moment-là, et c’est l’option que j’ai choisie », justifie encore le technicien.
De son côté, le joueur de 20 ans ne discute pas le choix de son coach. « Tout le monde veut être sur le terrain dans ces moments-là et finir le match. Mais on a gagné 62 matchs, on est arrivés jusqu’ici. Donc je vais continuer à faire confiance au staff technique, à faire confiance à Mitch, et à garder cette confiance en sachant qu’ils savent ce qui est le mieux pour l’équipe », énumère ainsi le rookie.
Dans ces playoffs, celui-ci a supplanté Keldon Johnson dans le rôle de 6e homme. L’écart de temps de jeu, et de production, entre les deux hommes est d’ailleurs conséquent : 26 minutes pour Harper contre 18 pour Johnson.
De quoi aussi faire relativiser le rookie : « S’ils pensent que c’est la meilleure chose pour l’équipe et que ça nous aide le plus à gagner, je suis à 100 % pour. Évidemment qu’on veut être sur le terrain, mais il n’y a pas de quoi baisser la tête. » Surtout qu’un Game 2, dans lequel la défaite est interdite, se présente déjà.
|Dylan Harper
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2025-26
|SA
|69
|22:35
|50.5
|34.3
|75.6
|0.8
|2.6
|3.4
|3.9
|2.0
|0.8
|1.4
|0.3
|11.8
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.