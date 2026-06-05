Mitch Johnson assume d’avoir fini le Game 1 sans Dylan Harper

Même cinq de départ et de fin de match pour Mitch Johnson. Au moment de conclure la première rencontre face aux Knicks, le coach des Spurs a ainsi fait confiance à ses titulaires : Victor Wembanyama, Stephon Castle, Julian Champagnie, Devin Vassell et De’Aaron Fox.

Et pas de Dylan Harper, donc, remplacé par Devin Vassell à quatre minutes de la fin de la partie. À ce moment-là, les Spurs étaient encore au contact des visiteurs (90-94). Ils s’apprêtaient même à reprendre l’avantage, deux minutes plus tard, grâce à une grosse séquence de « Wemby » (95-94).

La suite a été moins heureuse pour les Texans, puisque les New-Yorkais ont fini le match sur un 11-0. Certains ont ainsi pu se demander pourquoi Mitch Johnson n’avait pas relancé son rookie.

Auteur d’une entame canon, Dylan Harper avait déjà apporté 16 points (6/10 au tir) et 8 rebonds en 28 minutes. Il ne sera pourtant pas renvoyé sur le parquet lors de ces quatre dernières minutes, même si son coach l’a envisagé.

« On y a vraiment pensé. Dylan a fait un sacré match, il jouait très bien. Ce sont des décisions qui arrivent quand on a beaucoup de bons joueurs », défend Mitch Johnson, pour qui cette absence dans le « money time » « n’a rien à voir avec ce qu’il a fait ou manqué de faire ».

On notera toutefois que Dylan Harper, brillant en début de partie, a été beaucoup moins fringant en seconde période. Quelques minutes avant son remplacement, l’une de ses pénétrations avait ainsi généré une balle perdue des Spurs, en raison d’une passe à haut risque vers Devin Vassell dans le corner.

Dylan Harper fait confiance à son coach

Sur une autre possession, alors que Mitch Johnson poussait ses joueurs à accélérer le tempo en transition, son rookie n’a pas non plus réussi à faire la différence en attaquant plus frontalement Landry Shamet.

« C’est une décision de ma part. Je comprends tout à fait qu’il aurait été logique d’avoir Dylan dans ce groupe. J’ai trouvé que les joueurs sur le terrain géraient bien la situation à ce moment-là, et c’est l’option que j’ai choisie », justifie encore le technicien.

De son côté, le joueur de 20 ans ne discute pas le choix de son coach. « Tout le monde veut être sur le terrain dans ces moments-là et finir le match. Mais on a gagné 62 matchs, on est arrivés jusqu’ici. Donc je vais continuer à faire confiance au staff technique, à faire confiance à Mitch, et à garder cette confiance en sachant qu’ils savent ce qui est le mieux pour l’équipe », énumère ainsi le rookie.

Dans ces playoffs, celui-ci a supplanté Keldon Johnson dans le rôle de 6e homme. L’écart de temps de jeu, et de production, entre les deux hommes est d’ailleurs conséquent : 26 minutes pour Harper contre 18 pour Johnson.

De quoi aussi faire relativiser le rookie : « S’ils pensent que c’est la meilleure chose pour l’équipe et que ça nous aide le plus à gagner, je suis à 100 % pour. Évidemment qu’on veut être sur le terrain, mais il n’y a pas de quoi baisser la tête. » Surtout qu’un Game 2, dans lequel la défaite est interdite, se présente déjà.

Dylan Harper Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 SA 69 22:35 50.5 34.3 75.6 0.8 2.6 3.4 3.9 2.0 0.8 1.4 0.3 11.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.