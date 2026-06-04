Dylan Harper, l’arme oubliée du « money-time »

Dès son entrée en jeu, on n’a vu que lui ! Septième homme des Spurs au début des playoffs, devenu clairement 6e homme au fil des rencontres, Dylan Harper a ébloui toute la planète basket dans le premier quart-temps de ce Game 1 avec ses 10 points à 100% pour lancer les Spurs. Que ce soit pour du catch-and-shoot ou marquer avec la faute, le rookie de San Antonio a complètement déstabilisé la défense new-yorkaise, sur les talons face à lui.

« En première mi-temps, ils nous ont fait très mal en transition. Ils ont débuté comme nous l’avions anticipé. Ils ont marqué 24 points en contre-attaque en première mi-temps » rapporte Mike Brown, qui avait demandé à ses joueurs de ne pas essayer de battre les Spurs à la course.

Les Knicks se sont adaptés et Dylan Harper, plus jeune rookie à inscrire 10 points et plus dans une finale NBA, a beaucoup moins pesé par la suite, même s’il a donné un gros coup de main au rebond (8).

« C’était à peu près la même chose » répond-il à propos de la défense des Knicks en deuxième mi-temps. « Je dois simplement continuer à être agressif, à garder le pied sur l’accélérateur. Mais globalement, c’était la même défense. La différence, c’est que certains de nos tirs ne sont pas rentrés alors que les leurs sont tombés dedans. »

Sous-utilisé dans le 4e quart-temps ?

Alors que son coach Mitch Johnson n’a pas mis la fin de match ratée sur le compte de la fatigue, Dylan Harper n’est pas forcément du même avis. Les Spurs ont manqué de caisse et de lucidité dans la dernière ligne droite.

« Je pense que les deux équipes étaient fatiguées. Je crois simplement qu’ils ont un peu mieux exécuté leurs systèmes. Ils ont mieux exécuté leurs actions » résume-t-il. « En fin de match, c’est ce qui a fait la différence : leur exécution. Mais j’ai surtout eu l’impression que c’était une course de vitesse aujourd’hui. L’intensité était élevée et tout le monde courait d’un bout à l’autre du terrain. Donc oui, je pense que les deux équipes étaient fatiguées. »

Une fin de match qu’il a regardée depuis le banc. Mitch Johnson a préféré faire confiance à De’Aaron Fox, pourtant très moyen et loin de sa meilleure forme physique.

Peut-être que la fraîcheur de Dylan Harper aurait pu répondre à Jalen Brunson dans la dernière ligne droite. On saura, dès le Game 2, si l’entraîneur des Spurs est prêt à lui faire davantage confiance dans le 4e quart-temps.

Dylan Harper Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 SA 69 22:35 50.5 34.3 75.6 0.8 2.6 3.4 3.9 2.0 0.8 1.4 0.3 11.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.