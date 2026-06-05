La NBA enquête sur un accrochage entre Jalen Brunson et des fans

Après le fan banni à vie pour avoir tenté un « selfie » avec Victor Wembanyama en plein match, la NBA se penche sur un autre incident survenu lors du Game 1 des Finals entre les Spurs et les Knicks.

D’après ESPN, la ligue enquête sur une interaction entre Jalen Brunson et des spectateurs installés au bord du terrain, dans les dernières secondes de la victoire de New York à San Antonio (105-95). La scène s’est déroulée alors qu’OG Anunoby s’apprêtait à tirer deux lancers-francs, à 29.4 secondes de la fin.

Quelques instants plus tôt, Jalen Brunson venait d’inscrire un panier acrobatique pour donner six points d’avance aux Knicks. Mais au lieu de savourer, le meneur new-yorkais est apparu très agacé, échangeant d’abord avec Scott Foster, le chef de l’équipe arbitrale, pendant les lancers-francs de son coéquipier. Puis il est revenu discuter avec l’arbitre après le buzzer final, toujours visiblement contrarié.

Interrogé après la rencontre, puis lors de l’entraînement du lendemain, Jalen Brunson n’a pas souhaité commenter.

La NBA veut éviter les débordements

L’épisode intervient dans un contexte tendu autour du comportement de certains spectateurs. La NBA a ainsi banni à vie le fan entré sur le terrain pour tenter de prendre un « selfie » avec Victor Wembanyama, ainsi qu’une deuxième personne pour « son rôle dans l’incident ».

La ligue avait justement rappelé en début de saison, dans une note envoyée aux 30 franchises, qu’elle voulait une « application constante et vigilante du code de conduite des fans de la NBA », afin de « décourager et traiter les mauvais comportements lors des matchs et événements NBA ».

Dans ce mémo, la NBA insistait aussi sur le rôle des salles, expliquant que le personnel devait être « formé pour identifier les comportements qui enfreignent les règles de la NBA et répondre de manière proactive ».

« Il est essentiel que les équipes et les salles appliquent vigoureusement le Code de conduite et ne tolèrent aucun comportement inapproprié qui affecte nos joueurs, les fans ou perturbe le match », ajoutait encore la ligue.

Sur le terrain, Jalen Brunson avait répondu de la meilleure des manières, avec 30 points, dont 13 dans le dernier quart-temps, pour permettre aux Knicks de remonter 14 points de retard et d’enchaîner une 12e victoire consécutive en playoffs. En reprenant l’avantage du terrain dès ce premier matchd des Finals…

Jalen Brunson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 73 21:48 46.7 34.8 72.5 0.3 2.0 2.3 3.2 1.7 0.5 1.2 0.1 9.3 2019-20 DAL 57 17:56 46.6 35.8 81.3 0.4 2.0 2.4 3.3 1.3 0.4 1.2 0.1 8.2 2020-21 DAL 68 24:57 52.3 40.5 79.5 0.4 3.0 3.4 3.5 1.6 0.5 1.2 0.0 12.6 2021-22 DAL 79 31:57 50.2 37.3 84.0 0.5 3.4 3.9 4.8 1.9 0.8 1.6 0.0 16.3 2022-23 NY 68 34:59 49.1 41.6 82.9 0.6 3.0 3.5 6.2 2.2 0.9 2.1 0.2 24.0 2023-24 NY 77 35:24 47.9 40.1 84.7 0.6 3.1 3.6 6.7 1.9 0.9 2.4 0.2 28.7 2024-25 NY 65 35:24 48.8 38.3 82.1 0.4 2.5 2.9 7.3 2.1 0.9 2.5 0.1 26.0 2025-26 NY 74 35:00 46.7 36.9 84.1 0.4 2.9 3.3 6.8 2.3 0.8 2.4 0.1 26.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.