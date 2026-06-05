Le Fever retrouve des couleurs face au Dream

Après sa réunion de crise, le Fever était de retour sur les parquets pour débuter la défense de son titre en Commissioner’s Cup face au Dream. Atlanta ouvre le score tandis qu’Indiana rate ses cinq premiers tirs de la partie avant que Caitlin Clark (17 points, 7 rebonds, 8 passes) ne serve Lexie Hull dans la raquette pour débloquer le compteur de son équipe. Cependant, dans ce premier acte, les deux attaques ne brillent pas et le score est toujours à égalité après dix minutes (15-15).

Dans la période suivante, le Fever commence à régler la mire. Après plusieurs tentatives infructueuses, Caitlin Clark est oubliée à 3-points. Dans la foulée, elle sert Aliyah Boston, elle aussi ouverte derrière l’arc (21-15). De son côté, le Dream est toujours à la peine. Il faut attendre plus de trois minutes dans ce deuxième quart-temps pour voir Atlanta inscrire un panier.

Le festival de Kelsey Mitchell

Indiana creuse l’écart avant la mi-temps pour compter neuf points d’avance à la pause (38-29). À la sortie des vestiaires, le Dream tente d’effacer son retard derrière Allisha Gray. La joueuse du mois de mai enchaîne sept points, dont un 2+1 pour ramener son équipe à une possession (40-38). Elle est suivie par un panier dans la raquette d’Angel Reese (11 points, 10 rebonds) et d’une flèche à longue distance de Naz Hillmon, donnant l’avantage au Dream (43-42).

Le Fever répond aussitôt avec un 11-0. D’abord, Caitlin Clark s’amuse avec Allisha Gray et artille de loin. Si la double All-Star lance la machine, c’est Kelsey Mitchell (25 points, 11/15 au tir) qui brille lors de ce run. L’arrière efface Jordin Canada sur un stepback avant de s’élever à mi-distance (53-42).

Et si Natasha Howard tente d’enrayer l’incendie avec un tir primé, cela ne suffit pas. Kelsey Mitchell ne lève pas le pied et prend, encore une fois, le meilleur sur Jordin Canada. Sur la possession suivante, elle subtilise le ballon des mains d’Allisha Gray et décoche une flèche à longue distance en transition.

Le Dream revient à neuf points à trois minutes de la fin du match, mais Raven Johnson se charge de mettre fin aux espoirs de victoire des visiteuses et le Fever s’impose 83-71.