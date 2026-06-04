Une réunion de crise « vraiment nécessaire » pour le Fever

Le Fever espérait attaquer la saison en passant un cap après avoir atteint les demi-finales des playoffs en l’absence de Caitlin Clark. Après un petit mois de compétition, le bilan est loin d’être gratifiant pour les joueuses de Stephanie White avec un bilan tout juste à l’équilibre et des revers qui ont fait mal au crâne…

Après l’accrochage entre Caitlin Clark et sa coach, qui a contraint les deux protagonistes à calmer le jeu devant la presse dans la foulée, on apprend maintenant que la coach, son staff et les joueuses d’Indiana ont dû passer par une réunion de crise en début de semaine pour essayer de tirer un trait sur ce début d’exercice raté.

« Nous avons eu une réunion d’équipe, une longue réunion, et j’espère donc que nous avons en quelque sorte tourné la page », a déclaré Sophie Cunningham. « Nous y sommes restées une heure et demie, presque deux heures, et nous avons remis les choses à plat. Je pense que tout le monde est sur la même longueur d’onde à présent. Ça a commencé par une réunion entre coachs, puis entre joueuses. Mais c’était vraiment nécessaire. »

Les joueuses n’ont pas voulu entrer dans les détails sur les sujets évoqués, mais la défense a sans doute été au cœur des discussions, Indiana étant l’une des pires défenses de la ligue avec 89 points encaissés en moyenne par match. L’essentiel est que les principaux points de discorde aient pu être abordés, et que l’équipe puisse désormais repartir avec un nouvel état d’esprit, à l’image de ce que New York a également traversé en début de saison.

Une identité de jeu à retrouver

« C’est ça, être une famille », a déclaré Kelsey Mitchell. « Si vous pensez que tout n’est que paillettes et glamour, vous vous trompez. Les moments difficiles peuvent vous forger ou vous briser, et j’espère que cela ne nous brisera pas. Perdre est important parce que ça vous apprend beaucoup sur vous-même, sur ce qui vous manque, et je suis heureuse que ça arrive maintenant. S’il y a de la frustration, je préfère que ce soit maintenant. »

C’est en effet le moment de ne pas continuer à creuser, alors que la défense du titre de championne de la Commissioner’s Cup débute ce soir face à Atlanta.

Avec Caitlin Clark à la mène, Kelsey Mitchell et Sophie Cunningham à ses côtés sur les postes extérieurs, et Aliyah Boston comme point d’ancrage au poste 5, Indiana a les armes pour rivaliser avec bon nombre d’équipes du haut de tableau. C’est désormais au staff et aux joueuses de faire les bons ajustements pour repartir de l’avant.

« Nous avons tout ce qu’il faut pour gagner, mais il s’agit de connaître son rôle, de se l’approprier pleinement et aussi, tout simplement, d’être plus tenaces », a résumé Sophie Cunningham. « Nous manquons trop de mordant en ce moment, et ce n’est pas notre identité, donc nous devons éviter ça. Personne n’a envie d’avoir ce genre de réunions, mais tout le monde, toutes les équipes, en ont. Tout le monde traverse des épreuves, et je suis simplement reconnaissante que les nôtres surviennent en début de saison et non en septembre ou en octobre. On n’a même pas regardé la vidéo du match contre Portland. Ça vous montre à quel point c’est grave, parce que d’habitude, coach White regarde chaque seconde. On voulait oublier ce match. Tout le monde savait que c’était mauvais. On l’a toutes regardé de notre côté, et c’est tout simplement inacceptable. On est trop fortes pour jouer de cette façon. »

Le message est-il passé ? Réponse ce soir face au Dream qui réalise, de son côté, un excellent début de saison.