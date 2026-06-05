Karl-Anthony Towns a enfin trouvé le juste équilibre

Karl-Anthony Towns ne sera jamais Nikola Jokic en attaque, ni Evan Mobley en défense. En revanche, depuis le milieu de la série face aux Hawks, l’intérieur All-Star semble transformé, notamment graâe à son repositionnement dans le jeu en attaque, mais aussi par sa lecture en défense.

Avant cela, l’ancien leader des Wolves était en effet souvent pointé du doigt pour ses fautes idiotes, ou plus généralement ses difficultés à défendre. Des reproches qui ont disparu au fil des séries.

« J’ai dû pousser tout le monde, pas seulement lui. J’ai probablement défié chaque joueur individuellement plusieurs fois au cours de la saison, ainsi que l’équipe dans son ensemble », répond Mike Brown à propos des progrès défensifs de son intérieur. « KAT est intelligent. Il possède un très bon sens du jeu. Il a de meilleurs appuis que ce que les gens imaginent. Il a de l’envergure et il est puissant. Cette combinaison est très favorable pour devenir un bon défenseur. Au final, tout est une question d’adhésion à cette mission, de concentration permanente et de compréhension des petits détails qui composent votre rôle défensif. »

Conscient qu’il en faisait trop

Interrogé lui-même sur cette progression, Karl-Anthony Towns est parfaitement conscient d’avoir évolué.

Souvent, il pénalisait son équipe en prenant des fautes rapides. Lui met plutôt ça sur le compte de l’expérience et du travail, mais aussi sur sa nouvelle capacité à laisser le jeu venir à lui.

« Il s’agit de travailler constamment sur mon jeu. Aucun jour de repos. Je cherche toujours quelque chose à faire pour passer au niveau supérieur », répond-il, avant d’évoquer l’aspect mental. « Cela vient avec l’expérience. J’ai déjà vécu des séries de playoffs où j’en faisais trop, et cela nuisait à l’équipe. J’en ai aussi connu où je n’en faisais pas assez, et cela nuisait également à l’équipe. C’est un équilibre très délicat. Avec l’expérience, on apprend ce qui est réellement le mieux pour l’équipe et on devient capable de trouver le juste milieu entre être agressif, avoir un impact sur le match grâce à ses qualités, et utiliser ces mêmes qualités pour rendre ses coéquipiers meilleurs. Aujourd’hui, c’est sans doute le meilleur équilibre que j’aie réussi à atteindre dans ce domaine. »

Un investissement total

Pour son coach, Karl-Anthony Towns a simplement pris conscience des petits détails : le placement, l’utilisation de son physique ou, plus généralement, son rôle dans le groupe.

« KAT est totalement investi dans tout ce que nous faisons. Quand vous êtes pleinement présent mentalement, vous vous donnez la possibilité de vous concentrer sur les petits détails qui se présentent à vous. Et il le fait à un niveau très élevé », estime Mike Brown. « Mercredi, il a été excellent en défense de transition. Probablement l’un de ses meilleurs matchs de la saison dans ce domaine. Sur les couvertures défensives aussi, il a été très bon. »

Et le coach prend notamment l’exemple de sa défense sur Victor Wembanyama, limité à 6 sur 21 aux tirs au Game 1.

« Wemby, c’est un joueur exceptionnel. Vous ne pouvez pas vraiment l’arrêter ; vous espérez simplement qu’il rate certains tirs. Il faut lui proposer différents défenseurs, différentes couvertures. Il faut également essayer de ne pas l’envoyer sur la ligne des lancers. Nous lui avons donné 13 lancers, mais KAT a fait un travail plutôt correct en essayant de défendre avec son torse, tout en restant physique. Encore une fois, je pense que tout cela vient de sa volonté de faire tout ce qu’il peut pour aider l’équipe, tout en restant pleinement concentré sur sa mission. »

Karl-Anthony Towns Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 MIN 82 32:01 54.2 34.1 81.1 2.8 7.7 10.5 2.0 3.0 0.7 2.2 1.7 18.3 2016-17 MIN 82 38:25 54.2 36.7 83.2 3.6 8.7 12.3 2.7 2.9 0.7 2.6 1.3 25.1 2017-18 MIN 82 35:35 54.5 42.1 85.8 2.9 9.4 12.3 2.4 3.5 0.8 1.9 1.4 21.3 2018-19 MIN 77 33:03 51.8 40.0 83.6 3.4 9.0 12.4 3.4 3.8 0.9 3.1 1.6 24.4 2019-20 MIN 35 33:55 50.8 41.2 79.6 2.7 8.1 10.8 4.4 3.3 0.9 3.1 1.2 26.5 2020-21 MIN 50 33:47 48.6 38.7 85.9 2.7 7.9 10.6 4.5 3.7 0.8 3.2 1.1 24.8 2021-22 MIN 74 33:28 52.9 41.0 82.2 2.6 7.2 9.8 3.6 3.6 1.0 3.1 1.1 24.6 2022-23 MIN 29 33:00 49.5 36.6 87.4 1.7 6.5 8.1 4.8 3.8 0.7 3.0 0.6 20.8 2023-24 MIN 62 32:41 50.4 41.6 87.3 1.5 6.8 8.3 3.0 3.3 0.7 2.9 0.7 21.8 2024-25 NY 72 34:58 52.6 42.0 82.9 2.9 9.8 12.8 3.1 3.5 1.0 2.7 0.7 24.4 2025-26 NY 75 30:58 50.1 36.8 85.8 3.1 8.7 11.9 3.0 3.4 0.9 2.5 0.5 20.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.