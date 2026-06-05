Trois finalistes pour le poste de coach à Chicago ?

Remplacer Billy Donovan n’est pas une mince affaire et les Bulls ne lui ont toujours pas trouvé de successeur. Pour cela, les nouveaux dirigeants de Chicago ont ratissé large avec quasiment un nouvel entretien par semaine, mais selon Jake Fisher et Marc Stein, ils auraient désormais limité leurs recherches à trois personnes.

La semaine prochaine, une deuxième vague d’entretiens aura lieu, et Wes Unseld Jr. devrait faire partie de ce groupe. Après avoir été coupé par les Wizards, il était devenu le premier assistant de Billy Donovan depuis deux ans, et ce serait le signe que les dirigeants ne souhaitent pas tout bousculer, et qu’il y aurait une certaine continuité.

Selon nos confrères, Micah Nori, bras droit de Chris Finch aux Wolves, serait toujours en lice pour le poste. À ces deux noms, Clutchpoints ajoute celui de Chris Quinn, fidèle assistant d’Erik Spoelstra.

Ce qui signifie du même coup que Tiago Splitter (Blazers), Johnnie Bryant (Cavaliers) ou encore Kevin Young (BYU) n’auraient pas convaincu, ou n’auraient pas donné suite.