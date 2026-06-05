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Pour tenter de réconcilier Charles Oakley et James Dolan, la NBA a fait appel à… Michael Jordan

Publié le 5/06/2026 à 7:21 Twitter Facebook

NBA – Alors que Charles Oakley reste persona non grata au Madison Square Garden, Adam Silver a révélé que même Michael Jordan avait tenté de réconcilier l’ancien Knick avec James Dolan. En vain.

L’année prochaine, cela fera déjà dix ans que Charles Oakley n’a plus remis les pieds au Madison Square Garden. Cela remonte à son embrouille avec James Dolan, le propriétaire des Knicks, qui avait débouché sur son expulsion puis son bannissement de la salle.

Une fracture d’autant plus regrettable que l’intérieur aura été important pour la franchise entre 1988 et 1998 (10.4 points, 10 rebonds, 2.3 passes, 1.2 interception), accédant avec elle aux Finals en 1994 et au All-Star Game cette année-là, avec également deux sélections dans une « All-Defensive Team ».

Une décennie plus tard, rien n’a donc bougé puisque la hache de guerre entre Charles Oakley et James Dolan n’est toujours pas enterrée. Il faut dire que les deux hommes se sont déchirés à travers de multiples communiqués et devant la justice, leur réconciliation devenant de moins en moins probable, même si le propriétaire des Knicks a toujours clamé que le bannissement n’était « pas nécessairement éternel ».

De son côté, la NBA a bien tenté de rapprocher les deux camps en marge des Finals 2026 impliquant New York, sauf que ni Adam Silver ni Michael Jordan (!), l’un des meilleurs amis de Charles Oakley, récemment réconcilié avec Charles Barkley, n’ont réussi à faire table rase du passé entre James Dolan et « The Oak ».

« C’est dommage, car j’ai essayé, tout comme Michael Jordan de servir de médiateur pour rétablir le calme entre Charles et Jim Dolan » a ainsi expliqué Adam Silver. « Nos efforts n’ont pas abouti. Je pense que c’est regrettable pour la NBA que cette situation perdure. Mais comme vous le savez, l’affaire est actuellement devant les tribunaux. J’ai fait de mon mieux. Je ne vois donc pas vraiment ce que je pourrais faire d’autre pour l’instant. »

Autant dire qu’il y a peu de chances de revoir Charles Oakley au Madison Square Garden dans les prochains jours, d’autant qu’il disait encore, en 2024, attendre des excuses de son vieux rival. En revanche, l’ancien joueur a depuis pris l’habitude de se déplacer dans les autres salles de la ligue pour regarder jouer « ses » Knicks.

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Rédacteur Florian Benfaid

Parmi les oiseaux de nuit de la rédaction, Florian a rejoint Basket USA en 2020. Une année marquée par la disparition de Kobe Bryant, le joueur qui lui a transmis sa passion pour la NBA.
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