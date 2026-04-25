L’heure de la réconciliation entre Charles Barkley et Michael Jordan

Coéquipiers lors des Jeux olympiques de Barcelone en 1992, adversaires sur les parquets NBA pendant deux décennies, notamment lors des Finals 1993, Michael Jordan et Charles Barkley étaient surtout de grands amis. Puis, en 2012, cette amitié s’est brisée.

Un peu d’histoire ancienne : Jordan était alors le propriétaire des Bobcats. Ses résultats n’étant pas bons, Barkley n’avait pas voulu le défendre simplement parce qu’il était son ami.

« J’adore Michael mais ce n’est pas bon, c’est tout. Même si c’est mon ami, je ne peux dire qu’il fait du bon travail. Ce n’est pas le cas, tout simplement », disait l’ancien joueur de Phoenix en 2012, qui ajoutait qu’il doutait que l’ancien des Bulls a « engagé des gens qu’il allait écouter ». « Quand on est connu, les gens autour de vous ne disent que rarement qu’ils ne sont pas d’accord avec nous, car ils veulent continuer d’être payés. Ils veulent voyager dans votre jet privé. Je ne pense pas que Michael a engagé des gens qui seront en désaccord avec lui. »

Les propos publics du MVP 1993 n’avaient pas plu au sextuple champion NBA. Les deux amis en avaient alors parlé au téléphone mais, comme l’avait glissé « Sir Charles », la discussion « n’avait pas été cordiale » et ce dernier, face à la colère de Jordan, ne pouvait « même pas placer un mot ».

Dès lors, une guerre froide était lancée pour « MJ » tandis que son ancien ami évoquait régulièrement dans les médias, avec beaucoup de regrets, cette amitié brisée qui ne revenait pas. Lui était prêt à oublier ce moment de 2012. Pas Michael Jordan…

Un intermédiaire pour faire la médiation

Près de 15 ans, c’est désormais terminé ! Grâce à un ancien All-Star de MLB, Vince Coleman. Charles Barkley, qui avait annoncé la nouvelle ces derniers jours, vient d’expliquer les circonstances de cette réconciliation tant attendue.

« J’étais posé chez moi la semaine passée et un de mes bons amis est Vince Coleman, le grand joueur de baseball. Quand j’ai répondu au téléphone, on se lance quelques piques et il me dit qu’il est fatigué de mon embrouille avec Jordan, qu’il est juste là, au Grove (le terrain de golf privé de Jordan en Floride) et qu’on a besoin de se parler », raconte l’ancien des Sixers. « On s’est parlé pendant quelques minutes. Le responsable, c’est Vince Coleman. Jordan m’a proposé un golf donc dès que j’ai le temps, je vais aller jouer au golf pendant quelques jours. »

Comment imagine-t-il de telles retrouvailles après tant d’années à ne plus se parler ?

« Ça va le faire. On n’est pas les princes Harry et Williams qui se détestent », compare le consultant d’ESPN. « On s’est manqué. On en a parlé chacun de nos côtés à des amis et on était trop borné pour prendre nos téléphones. Je n’ai rien à prouver, ni aucune animosité. Je ne suis pas comme ça. Comme le disait Vince, toute cette histoire était bête et stupide, avec chacun qui était trop têtu pour décrocher son téléphone. On avait simplement besoin d’enterrer ça. »

Charles Barkley a désormais « hâte de voir ce que l’avenir me réserve » maintenant que Michael Jordan est de nouveau dans sa vie. Un « MJ » qui, malgré la brouille et les années, n’a visiblement pas beaucoup varié.

« La chose que je peux dire, c’est qu’il n’a pas changé. Il m’a invité pour jouer au golf et m’a dit : ‘tu es riche, viens jouer avec un plus riche que toi’. Je me suis dit que certaines choses ne changeaient pas. C’est du Michael Jordan pur sucre qui me parle comme ça. »