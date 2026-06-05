Une touche dorée sur la A.E. 2

Adidas n’a pas manqué de mettre la A.E 2 à l’honneur cette saison. Même si Anthony Edwards et les Wolves ont échoué en demi-finale de conférence face aux Spurs, la dynamique se poursuit en cette fin de saison avec la sortie de ce nouveau coloris « Black-Gold », le treizième disponible en France.
Ce dernier est très proche de la version « Black&Yellow », avec une tige ici en noir et doré foncé, et des finitions en rouge pour faire ressortir les trois bandes d’adidas sur le talon et le logo d’Anthony Edwards sur la languette.
La A.E. 2 « Black-Gold » est à retrouver sur Basket4Ballers au prix de 130 euros.
Notre verdict de la A.E. 2
Adidas s’est offert l’une des plus belles prises de ces dernières années en misant sur Anthony Edwards. La marque aux trois bandes avait réussi à façonner une identité singulière à la première chaussure signature d’ « Ant-Man » et était donc très attendue pour cette nouvelle mouture.
La A.E. 2 se présente dans la continuité de sa grande sœur au niveau technique, avec une semelle inchangée, aux caractéristiques parfaites pour le style explosif d’Anthony Edwards, proche du sol, vif et exigeant sur ses appuis. Les qualités d’adhérence, de rebond sont bien là, le maintien de l’avant du pied et du talon ont été soignés… Tout y est pour avoir les doigts de pied prêts à rayer le parquet.