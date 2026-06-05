Une touche dorée sur la A.E. 2

Adidas n’a pas manqué de mettre la A.E 2 à l’honneur cette saison. Même si Anthony Edwards et les Wolves ont échoué en demi-finale de conférence face aux Spurs, la dynamique se poursuit en cette fin de saison avec la sortie de ce nouveau coloris « Black-Gold », le treizième disponible en France.

Ce dernier est très proche de la version « Black&Yellow », avec une tige ici en noir et doré foncé, et des finitions en rouge pour faire ressortir les trois bandes d’adidas sur le talon et le logo d’Anthony Edwards sur la languette.

La A.E. 2 « Black-Gold » est à retrouver sur Basket4Ballers au prix de 130 euros.