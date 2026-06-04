Le coach de Cooper Flagg à Duke dans le viseur des Mavericks

Les Mavs regardent du côté de la NCAA. Selon Marc Stein et Jake Fischer, Dallas a discuté avec Jon Scheyer, le coach de Duke, et Dusty May, celui de Michigan, dans le cadre de sa recherche d’un nouvel entraîneur.

Rien n’indique pour l’instant que les deux techniciens soient prêts à quitter la NCAA, où ils occupent chacun une position très solide. Mais les Mavericks ont au moins voulu savoir s’il existait un intérêt potentiel, alors que Masai Ujiri doit désormais trouver le successeur de Jason Kidd.

Le nom de Jon Scheyer intrigue forcément. Depuis le départ à la retraite de Mike Krzyzewski, il a ainsi réussi à maintenir Duke dans les sommets du basket universitaire, malgré la transition délicate vers l’ère du NIL. Surtout, il connaît parfaitement Cooper Flagg, qu’il a recruté puis coaché chez les Blue Devils. Dans une franchise qui doit construire autour de jeunes talents, cette connexion pourrait ainsi être une vraie force.

Dusty May, lui, s’est imposé comme l’un des entraîneurs les plus en vue de NCAA. Après son boulot remarqué à Florida Atlantic, il a relancé Michigan, menant les Wolverines au titre dès sa deuxième saison sur le banc.

Pour Dallas, ces prises de contact ressemblent donc autant à une vraie piste qu’à un tour d’horizon ambitieux. Les deux coaches sont très bien installés à Duke et Michigan, mais les Mavericks semblent vouloir élargir le casting au-delà des profils NBA habituels. Même si la franchise regarde aussi du côté des bancs de la Grande Ligue.

Dallas a déjà manifesté, ou prévoit de manifester, un intérêt pour plusieurs assistants : Micah Nori, à Minnesota, Royal Ivey, à Houston, Jama Mahlalela, à Toronto, Tony Dobbins, à Boston, ainsi que Noah LaRoche, consultant à Miami. L’ancien coach de Portland Terry Stotts devrait également passer un entretien.