La NBA cherche encore comment rendre hommage à David Stern

Bientôt un trophée David Stern ? Pour l’heure, des discussions sont toujours en cours pour honorer la mémoire de l’ancien patron de la ligue, décédé en janvier 2020, en associant possiblement son nom à un symbole de la NBA.

« C’est difficile avec David, car le problème est que la plupart des propositions faites au bureau de la ligue, pour être honnête, n’ont pas semblé à la hauteur. Je ne sais pas comment le dire autrement. Nous allons trouver la bonne façon de lui rendre hommage », assure son successeur, Adam Silver.

Ce dernier rappelle que, depuis sa disparition, de nombreux hommages « plus modestes » ont déjà été mis en place : des bourses d’études, des actions caritatives… « Mais il ne fait aucun doute qu’il faut faire plus. »

Pourquoi ne pas associer l’ancien dirigeant, à la tête de la ligue de 1984 à 2014, à la nouvelle ligue européenne ? Ce serait un beau clin d’œil pour celui qui a largement contribué au rayonnement mondial de la NBA, ainsi qu’à son internationalisation. « La vision de David était celle d’une NBA mondiale », rappelle Adam Silver.

Pour mémoire, David Stern a ouvert la NBA au monde en permettant notamment la présence des stars de la ligue aux Jeux olympiques, avec la « Dream Team » de 1992. C’est aussi lui qui avait négocié les droits TV, aux États-Unis comme à l’étranger, pour en faire l’un des championnats les plus suivis et les plus attractifs au monde.

« J’ai presque l’impression qu’il n’y a rien que nous puissions faire, d’une certaine façon, qui donne le sentiment qu’il reçoit ce qui lui est dû, mais nous avons un comité composé d’employés des équipes et de membres de la ligue (pour y réfléchir). Nous avons été un peu freinés par le Covid et avons perdu un peu de notre élan, mais nous nous y remettons. Nous allons trouver la bonne façon de lui rendre hommage », promet Adam Silver.