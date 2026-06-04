Le Mercury se relance face au Storm

Pour son premier match de Commissioner’s Cup, le Mercury se rendait à Seattle pour tenter de mettre fin à sa série de six revers consécutifs. Si Flau’jae Johnson ouvre le score avec un panier lointain, c’est Phoenix qui se détache dans ce début de match. Après les premiers points du Storm, les joueuses de Nate Tibbetts passent un 11-0, interrompu par Awa Fam (11-5). Le Mercury ne parvient pas immédiatement à créer un nouvel écart et passe trois minutes sans inscrire le moindre point dans le jeu. Seattle en profite et égalise grâce à Jade Melbourne (12-12).

Finalement, c’est Jovanna Nogic qui relance la machine pour les visiteuses. Dans la foulée, Lexi Held contre Zia Cooke et permet à DeWanna Bonner de finir en contre-attaque.

Après dix minutes de jeu, le Mercury mène de six points (21-15) et creuse l’écart dans la période suivante. Le Storm n’est pas en réussite et Phoenix prend treize points d’avance après un panier primé de Kahleah Copper. Seattle termine la première mi-temps sur un 14-4 pour revenir à une seule possession (36-33).

Phoenix retrouve le goût de la victoire

Au milieu du troisième quart-temps, Natisha Hiedeman s’offre l’action du match. Sur un dribble croisé, elle fait chuter Noémie Brochant (4 points, 4 rebonds) avant de s’élever à 3-points pour ramener les deux équipes à égalité (44-44). La Française répond aussitôt et profite d’une passe de Natasha Mack pour inscrire deux points dans la raquette. Cependant, Seattle reprend l’avantage grâce à un nouveau tir primé de Natisha Hiedeman.

Pour voir le Mercury repasser devant, il faut attendre le dernier acte. Monique Akoa-Makani (12 points, 6 rebonds) réussit son seul 3-points de la soirée avant que Kahleah Copper ne conclue une contre-attaque (61-59).

Dans le money-time, les possessions ratées s’enchaînent des deux côtés et le Mercury mène de cinq points à vingt secondes du terme. Katie Lou Samuelson décoche alors une flèche à longue distance pour ramener le Storm à deux longueurs, mais cela ne suffit pas. Kahleah Copper est envoyée aux lancers et son poignet ne tremble pas. De son côté, Katie Lou Samuelson ne réussit pas un second panier lointain et le Mercury s’en sort 72 à 68.

Sans briller, la franchise de l’Arizona met fin à sa série de six défaites consécutives avant de se rendre à Portland.