Victor Wembanyama : « J’ai été mauvais ce soir »

Pour sa grande première en NBA Finals, Victor Wembanyama n’a pas fui ses responsabilités. Battu à San Antonio par les Knicks (105-95), le Français a bien compilé 26 points, 12 rebonds et 3 contres, mais son 6/21 au tir résume une soirée frustrante, où il n’a jamais vraiment réussi à imposer sa présence dans la raquette.

« Non, bien sûr que non », répond-il lorsqu’on lui demande s’il a suffisamment pesé à l’intérieur. « Je suis d’accord avec le coach. Chaque équipe défend différemment, je vais trouver la solution. Mais j’ai été mauvais ce soir. Ce n’est pas plus compliqué que ça. »

Mitch Johnson avait ainsi dressé le même constat, tout en rappelant que les Knicks avaient bien fermé les espaces.

« Il a raté quelques tirs tôt dans le match et on doit le servir davantage en mouvement, dans l’espace et vers le cercle, que ce soit sur des ‘rolls’ ou sur jeu rapide », explique l’entraîneur. « On a besoin de mettre de la pression sur le cercle et de la force dans la peinture. Ils ont fait du bon travail en étant physiques et en envoyant du monde sur lui, mais on doit mieux établir notre présence dès les premiers instants du match. »

Travailler de l’intérieur vers l’extérieur

Une façon aussi de pointer du doigt une attaque qui a trop penché à l’extérieur, avec seulement 16 passes décisives côté Spurs. « Ce n’est pas notre basket », insiste Mitch Johnson. « On ne peut pas travailler de l’extérieur vers l’intérieur. On doit davantage jouer de l’intérieur vers l’extérieur. »

Malgré tout, San Antonio a longtemps fait la course en tête, pointant à +14 en troisième quart-temps. Avant d’encaisser un 11-0 fatal dans les dernières minutes. « C’est allé vite », reconnait Victor Wembanyama…

Même le contexte de ses premières Finals ne servait pas d’excuse. « Il y avait clairement quelque chose de spécial, mais rien qui puisse être une excuse. Ce n’était pas un facteur dans notre performance. »

« Je ne suis pas inquiet le moins du monde », assure encore le Français. « Quand je joue mal, quand on joue mal, c’est parce qu’on se tire une balle dans le pied. On va être bien meilleurs. Je vais être bien meilleur. »

« Il se responsabilise lui-même », conclut Mitch Johnson. « Je pense qu’il va apprendre beaucoup de choses de ce match et revenir avec la bonne approche dans le Game 2. » Ce sera en effet indispensable : après avoir laissé filer le Game 1 à domicile, Victor Wembanyama et les Spurs n’ont déjà plus beaucoup de marge dans ces Finals.

Victor Wembanyama Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 SA 71 29:40 46.5 32.5 79.6 2.3 8.4 10.6 3.9 2.2 1.2 3.7 3.6 21.4 2024-25 SA 46 33:12 47.6 35.2 83.6 1.8 9.2 11.0 3.7 2.3 1.1 3.2 3.8 24.3 2025-26 SA 64 29:09 51.2 34.9 82.7 2.0 9.5 11.5 3.1 2.4 1.0 2.4 3.1 25.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.