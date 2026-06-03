Spurs – Thunder, la finale de conférence la plus suivie depuis 24 ans !

La série entre les Spurs et le Thunder n’a pas seulement marqué les esprits sur le terrain. Elle a aussi signé un carton d’audience historique.

La NBA a ainsi annoncé que la finale de conférence Ouest entre San Antonio et Oklahoma City avait été la plus suivie depuis 24 ans, avec une moyenne de 10.8 millions de téléspectateurs par match sur NBC et Peacock !

Le pic a évidemment été atteint lors du Game 7, remporté par San Antonio, qui a rassemblé 15.9 millions de téléspectateurs en moyenne, avec une pointe à 17.7 millions. Des chiffres rarissimes pour une finale de conférence, qui confirment l’énorme intérêt suscité par ce duel entre les deux meilleures équipes de la saison, emmenées par Victor Wembanyama d’un côté et Shai Gilgeous-Alexander de l’autre.

Il fallait ainsi remonter à la finale de conférence Ouest de 2002, et le duel épique entre les Lakers et les Kings de Rick Adelman, pour trouver de meilleures audiences. À l’époque, les sept matchs de la série avaient en effet attiré 12.8 millions de téléspectateurs de moyenne, avec un pic à 23.8 millions pour le Game 7.

Plus largement, ces playoffs 2026 confirment la très bonne santé télévisuelle de la NBA. Sur l’ensemble des diffuseurs américains, ABC, ESPN, NBC, Peacock et Prime Video, la ligue affiche une moyenne de 5.3 millions de téléspectateurs par match depuis le début des phases finales. C’est tout simplement le meilleur total depuis 28 ans.

Une dynamique en tout cas idéale pour la NBA avant le début des Finals entre les Spurs et les Knicks, avec San Antonio de retour au sommet et New York en quête d’un titre attendu depuis plus d’un demi-siècle…