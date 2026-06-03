Stephen Curry, un contrat à plus de 400 millions de dollars avec Li-Ning

Li-Ning a sorti l’artillerie lourde pour attirer Stephen Curry. Selon ESPN, le nouvel accord entre le meneur des Warriors et l’équipementier chinois porte sur dix ans et plus de 400 millions de dollars !

De quoi confirmer qu’il ne s’agit pas d’un simple changement de logo sur ses chaussures, mais bien du point de départ d’une nouvelle phase commerciale pour Curry Brand.

Libre depuis la fin de son histoire avec Under Armour, après treize ans de collaboration et une saison passée à tester des paires de toutes les marques, le quadruple champion NBA a choisi Li-Ning, qui avait déjà attiré Dwyane Wade et Jimmy Butler. Le contrat englobe les chaussures et vêtements de basket, la possibilité de signer des athlètes masculins et féminins sous la bannière Curry Brand, ainsi qu’une ligne de golf, autre grande passion du « Chef ».

À 38 ans, Stephen Curry n’offre plus seulement à Li-Ning ses dernières années au plus haut niveau. Il lui offre surtout une tête de pont vers le marché nord-américain. Des boutiques Curry Brand sont ainsi prévues aux États-Unis et en Chine, avec l’objectif d’installer la griffe au-delà du seul parquet. « La nouvelle étape est prête », avait résumé le meneur de Golden State, parlant même du « partenariat d’une vie ».

Le montant de l’accord donne désormais tout son sens à cette formule. Avec plus de 40 millions de dollars par an, Li-Ning réalise un pari massif. Pour Stephen Curry, c’est surtout l’occasion de faire vivre son nom bien après sa retraite, avec l’ambition évidente de marcher dans le sillage de Michael Jordan et Jordan Brand.

Stephen Curry Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 GS 80 36:12 46.2 43.7 88.5 0.6 3.9 4.5 5.9 3.2 1.9 3.0 0.2 17.5 2010-11 GS 74 33:38 48.0 44.2 93.4 0.7 3.2 3.9 5.8 3.1 1.5 3.1 0.3 18.6 2011-12 GS 26 28:09 49.0 45.5 80.9 0.6 2.8 3.4 5.3 2.4 1.5 2.5 0.3 14.7 2012-13 GS 78 38:15 45.1 45.3 90.0 0.8 3.3 4.0 6.9 2.5 1.6 3.1 0.2 22.9 2013-14 GS 78 36:29 47.1 42.4 88.5 0.6 3.7 4.3 8.5 2.5 1.6 3.8 0.2 24.0 2014-15 GS 80 32:40 48.7 44.3 91.4 0.7 3.6 4.3 7.7 2.0 2.0 3.1 0.2 23.8 2015-16 GS 79 34:11 50.4 45.4 90.8 0.9 4.6 5.4 6.7 2.0 2.1 3.3 0.2 30.1 2016-17 GS 79 34:39 46.8 41.1 89.8 0.8 3.7 4.5 6.6 2.3 1.8 3.0 0.2 25.3 2017-18 GS 51 31:59 49.5 42.3 92.1 0.7 4.4 5.1 6.1 2.2 1.6 3.0 0.2 26.4 2018-19 GS 69 33:47 47.2 43.7 91.6 0.7 4.7 5.3 5.2 2.4 1.3 2.8 0.4 27.3 2019-20 GS 5 27:48 40.2 24.5 100.0 0.8 4.4 5.2 6.6 2.2 1.0 3.2 0.4 20.8 2020-21 GS 63 34:10 48.2 42.1 91.6 0.5 5.0 5.5 5.8 1.9 1.2 3.4 0.1 32.0 2021-22 GS 64 34:33 43.7 38.0 92.3 0.5 4.7 5.2 6.3 2.0 1.3 3.2 0.4 25.5 2022-23 GS 56 34:40 49.3 42.7 91.5 0.7 5.4 6.1 6.3 2.1 0.9 3.2 0.4 29.4 2023-24 GS 74 32:43 45.0 40.8 92.3 0.5 4.0 4.5 5.1 1.6 0.7 2.8 0.4 26.4 2024-25 GS 70 32:10 44.8 39.7 93.3 0.6 3.9 4.4 6.0 1.4 1.1 2.9 0.4 24.5 2025-26 GS 43 30:54 46.8 39.3 92.3 0.4 3.2 3.6 4.7 1.7 1.1 2.8 0.4 26.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.