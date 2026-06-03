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Un coloris « Cool Grey » pour la JT 4

Publié le 3/06/2026 à 10:58 Twitter Facebook

Sneakers – Le 13e coloris de la chaussure signature de Jayson Tatum opte pour une teinte classique de chez Jordan Brand.

La collection signature de Jayson Tatum avait besoin d’un coop de boost et sa rupture du tendon d’Achille en fin de saison dernière ne laissait rien augurer de bon. Paradoxalement, la Jordan Tatum 4, sortie cet été, est peut-être le modèle qui a rencontré le plus de succès auprès du grand public.

Neuf mois après son arrivée sur le marché, ce treizième coloris témoigne de cet engouement. Jordan Brand n’a effectivement pas chômé cette année, profitant au passage du retour de JT sur les parquets pour lui offrir un coop de boost. Pour attaquer le mois de juin du bon pied, on part donc sur ce coloris classique de la marque au Jumpman.

Baptisé « Cool Grey », il se distingue par ses deux tons de gris assorties de finitions en blanc, pour faire ressortir le logo de la marque sur l’empeigne ainsi que la base du talon et du joueur sur la languette. Le numéro zéro du joueur apparaît toujours en gros sur le talon. Pour rappel, la semelle intermédiaire est composée d’une mousse en Cushlon accompagnée d’une unité Zoom Air sous l’avant du pied.

La Jordan Tatum 4 « Cool Grey » est d’ores et déjà disponible sur Basket4Ballers au prix de 130 euros.

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Journaliste Romain Davesne

« All-Around Player » : rédacteur complet par excellence, capable d'évoluer à plusieurs postes (NBA, Sneakers, Jeux Vidéo...) grâce à une large palette technique !
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