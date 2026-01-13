Matchs
La Jordan Tatum 4 aux couleurs… de Chicago

Sneakers – Jayson Tatum fait des infidélités aux Celtics en honorant les couleurs du patron, Michael Jordan, avec cette Jordan Tatum « Chicago » en blanc, noir et rouge.

Avec le coloris « Bred », (contraction de « Black » et « Red »), le coloris « Chicago » est un peu un passage obligé au sein de l’écurie « Jordan Brand », la marque de Michael Jordan s’étant en partie bâtie sur ce mariage de couleurs inspiré des Bulls, entre rouge, noir et blanc.

Ce sera bientôt au tour de la Jordan Tatum 4 de Jayson Tatum d’en emprunter les couleurs avec cet assortiment devenu un classique du genre. Le timing peut en revanche surprendre, alors que la superstar de Boston, toujours convalescent après sa rupture du talon d’Achille, n’a pas encore bénéficié d’un coloris spécial « Celtics » sur cette quatrième chaussure signature.

La tige est principalement blanche, ornée de finitions en noir et de quelques touches de rouge, au niveau du milieu du pied et pour faire ressortir le logo JT sur la semelle et le numéro zéro du joueur qu’on retrouve sur le talon.

La Jordan Tatum 4 « Chicago » est annoncée pour le 22 janvier sur Basket4ballers au prix de 130 euros. Ce sera le le sixième coloris de la quatrième chaussure signature de Jayson Tatum disponible en France.

Par Romain Davesne
