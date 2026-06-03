Victor Wembanyama très fier de son « kop »

Même s’il assure que le fait de jouer une finale NBA devant des centaines de millions de spectateurs dans le monde n’ajoute rien à sa motivation, Victor Wembanyama aura sans doute quelques papillons dans le ventre au moment de l’entre-deux, ce mercredi soir, aux alentours de 2h30 (heure française). Le Français n’est rien de moins que la tête d’affiche de cette finale NBA, comme pouvait l’être LeBron James avec les Cavaliers en 2007.

« Au final, seulement 20 000 personnes peuvent entrer dans la salle. Ça ne change pas grand-chose » tempère le meilleur défenseur de l’année. « Nous devons vraiment revenir sur terre et réaliser que nous n’avons pas encore accompli le plus difficile. Le travail est loin d’être terminé. Il nous reste encore, je ne sais pas, quelle heure est-il ? Une trentaine d’heures pour nous recentrer. »

Pour cela, il s’est entretenu avec Gregg Popovich, et il peut compter sur l’expérience des anciens comme Tim Duncan, et d’autres. San Antonio est une famille, et c’est essentiel dans une franchise aux cinq titres.

« Nous sommes vraiment placés dans les meilleures conditions pour y parvenir. Je n’ai pas vraiment besoin de faire un effort particulier, parce qu’il y a tous ces gens que vous avez mentionnés » répond Wemby à propos des légendes de la franchise. « J’ai l’impression qu’ils nous portent. Ils nous guident dans la bonne direction. »

Autre fierté, ce groupe d’ultras, les Jackals dont il est à l’initiative. En playoffs, à plusieurs reprises, Victor Wembanyama et ses coéquipiers sont allés les remercier, et plusieurs dizaines d’entre eux avaient même fait le déplacement à Oklahoma City.

« C’est le fruit de beaucoup d’efforts, et les résultats sont là. Ils ont fait la différence à l’extérieur lors du Game 7. Je sais depuis des années que la communauté des Spurs possédait cette force en elle. La voir enfin canalisée dans quelque chose d’organisé, d’efficace et de performant est une immense satisfaction. »