Victor Wembanyama va payer pour les cinq fans des Spurs « les plus fous »

Victor Wembanyama est à l'initiative de la création d'une section d'Ultras pour les Spurs. Le All-Star des Spurs, de retour à San Antonio afin de préparer la nouvelle saison, est ainsi au cœur de ce projet, qui espère recruter 150 à 300 fans particulièrement motivés. À l'image des kops de football, ou du « Wall » des Clippers.

« Ayant grandi en Europe et étant un grand fan de foot, j'ai vu à quel point les ultras mettaient de l'animation dans un stade et dans leur communauté. Je sais que ce n'est pas trop le cas dans la culture US, mais je pense que c'est le moment. Et s'il y a bien un endroit où ça peut fonctionner en NBA, c'est ici à San Antonio » a-t-il expliqué.

Rendez-vous ce dimanche, au Frost Bank Center, pour recruter les premiers membres de son groupe d'ultras. « On cherche les fans les plus fous, les plus passionnés. Ceux qui veulent joindre le groupe et surtout ceux qui en seront les chefs, les capos. La section sera située derrière le panier avec 150 à 300 personnes. On va devoir trouver un nom, un logo, on aura des écharpes… » décrit Victor Wembanyama, qui sera bien présent aux auditions.

Pour intégrer ce groupe d'Ultras, il faut donc être capable de faire du bruit et de mettre de l'ambiance dans la salle, à la manière du Kop France Basket, qui avait joué les chauffeurs d'ambiance lors des Jeux olympiques 2024.

Il faudra aussi débourser 999 dollars pour intégrer ce kop, ce qui permettra également d'obtenir des réductions ensuite sur les billets, ou d'avoir des accès privilégiés, et de rencontrer certains invités surprises. Mais pour motiver encore les troupes, « Wemby » offrira l'abonnement des cinq fans les plus fous rencontrés ce dimanche !

Victor Wembanyama Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 SAN 71 30 46.5 32.5 79.6 2.3 8.4 10.6 3.9 2.2 1.2 3.7 3.6 21.4 2024-25 ☆ SAN 46 33 47.6 35.2 83.6 1.8 9.2 11.0 3.7 2.3 1.1 3.2 3.8 24.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.