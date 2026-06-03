Les Spurs mettent en garde leurs abonnés avant le début des Finals

Comme les prix des billets s’envolent pour ces Finals 2026 « grâce » à la présence de Victor Wembanyama couplée à celle des Knicks, certains fans abonnés à l’année pourraient en profiter pour se faire une belle marge à la revente.

C’est par exemple le cas de quelques-uns chez les Spurs, sauf que la franchise les met en garde de le faire uniquement via des sites officiels et autorisés. Sans quoi leur abonnement sera purement et simplement révoqué !

« Notre priorité est de proposer des billets authentiques à nos fans et nous encourageons vivement les supporters à les acheter uniquement sur des plateformes vérifiées », a ainsi communiqué la franchise. « Nos directives concernant la revente ont été adressées à nos membres tout au long de la saison, ainsi qu’au moment de la mise en vente des places pour les playoffs et les Finals. »

Un siège « courtside » à… 97 000 dollars !

Plusieurs fans de San Antonio, coupables d’être passés sur des sites non officiels (comme Facebook) et donc d’avoir enfreint les conditions de billetterie des Spurs, ont ainsi déjà dit au revoir à leur abonnement annuel.

Sur Ticketmaster, pour le Game 1 des Finals, le prix d’entrée à la revente dépasse les 670 dollars à San Antonio. Au maximum, il faudra débourser plus de 97 000 dollars pour assister à la rencontre au bord du parquet !

Côté Spurs, on ne cherche visiblement pas à bloquer les fans des Knicks comme d’autres équipes, mais on tient en revanche à ce que la revente se fasse correctement. Quitte à surveiller attentivement les réseaux sociaux de certains.

« Les Spurs ont toujours eu des politiques et des réglementations concernant la revente de billets », a raconté Mark Burnett à The Athletic. « Néanmoins, elles n’avaient jamais vraiment été appliquées jusqu’à ces playoffs… »