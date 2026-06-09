Le jour de gloire est arrivé pour LeBron 23 « Old Glory »

LeBron James avait reçu l’immense honneur d’être placé à la proue du bateau traversant la Seine pour faire flotter la bannière étoilée lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024.

L’histoire retiendra également que LeBron James avait fait le boulot jusqu’au bout en ramenant l’or face à la France en finale en compagnie de ses « Avengers » de compatriotes Kevin Durant et Stephen Curry, icônes d’une génération sur la fin de leur domination.

Voilà qui valait bien un nouveau clin d’œil dans la collection LeBron 23, avec donc un coloris « Old Glory » pour rappeler ce grand moment. La tige blanche est traversée par un liseré bleu et rouge pour reprendre les couleurs du drapeau américain, avec une touche dorée pour faire ressortir le « Swoosh » d’un côté et le logo « King » de l’autre, rappelant ainsi la légende dorée du King aux JO. Le motif de drapeau apparaît sur le talon, en bleu et rouge.

La LeBron 23 «Old Glory» est disponible depuis aujourd’hui sur Basket4Ballers au prix de 200 dollars.