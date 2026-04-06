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La LeBron 23 fête les dix ans d’un titre renversant

Publié le 6/04/2026 à 11:39 Twitter Facebook

Nike – La 23e chaussure signature de LeBron James revient ici sur le titre magistral de 2016 décroché avec les Cavs face aux Warriors après avoir été menés 3-1.

LeBron 23

La carrière de LeBron James a été couronnée de succès, sur et en dehors des parquets, et la collection de coloris de la LeBron 23 a permis d’en attester. Au sommet de son immense palmarès, on retrouve sans nul doute le seul titre de champion NBA du King décroché avec les Cavs, en 2016, il y a bientôt dix ans.

Ces Finals sont restées comme parmi les plus mémorables de l’histoire de la ligue, avec ce Game 7 remporté au bout du suspense par Cleveland sur le parquet des Warriors. Et la LeBron 23 se devait donc de les mettre à l’honneur avec ce coloris « Hurt Feelings Write History », rappelant la déclaration de Klay Thompson qui avait piqué l’orgueil du King, alors que Golden State menait 3-1.

La base dorée de la tige et la semelle rappellent l’issue victorieuse de LeBron James, tandis que la partie supérieure noire aux motifs craquelés complète l’ensemble.

La LeBron 23 Elite « Hurt Feelings Write History » sera disponible sur Basket4Ballers à partir du 17 avril au prix de 230 euros.

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Journaliste Romain Davesne

« All-Around Player » : rédacteur complet par excellence, capable d'évoluer à plusieurs postes (NBA, Sneakers, Jeux Vidéo...) grâce à une large palette technique !
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