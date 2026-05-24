Le Thunder a-t-il le meilleur banc de l’histoire des playoffs ?

Avec ses 76 points inscrits lors du Game 3 face aux Spurs, le banc du Thunder a rappelé que la force du champion en titre résidait aussi dans la profondeur de son « roster ».

Alex Caruso, Jared McCain, Jaylin Williams, Cason Wallace, Isaiah Joe… Oklahoma City ne se contente pas de s’appuyer sur ses cadres. Son deuxième rideau est une arme à part entière, capable de changer le cours d’un match. Face à San Antonio, c’est d’ailleurs lui qui a remis OKC dans le bon sens après le 15-0 infligé d’entrée par les Spurs.

De quoi poser une question : Sam Presti a-t-il finalement constitué la plus impressionnante armada collective de l’histoire récente des playoffs ?

Les chiffres vont dans ce sens. En compilant les performances des bancs en playoffs depuis que ces données sont disponibles, soit depuis la saison 1996/97, celui du Thunder 2026 apparaît déjà tout en haut du classement.

Le +/- total des remplaçants d’Oklahoma City atteint ainsi +345, ce qui place déjà Oklahoma City dans le Top 3 historique des meilleurs bancs du premier tour jusqu’en finale de conférence. Seuls les Spurs 2013 (+370) font mieux, tandis que le Heat 2013 affichait lui aussi +345. Sauf que la série face aux Spurs n’est pas terminée.

Et si la finale de conférence s’étire jusqu’à six matchs, le banc du Thunder peut encore grimper jusqu’à +439 au +/- global. Ce serait alors tout simplement le meilleur total jamais enregistré sur cette période.

Le plus impressionnant, c’est que cette domination n’est pas un accident isolé. Le Thunder figurait déjà dans le Top 4 la saison passée, avec 1 430 minutes disputées par ses remplaçants pour un +/- global de +330. Une continuité qui illustre la construction patiente et méthodique de Sam Presti, obsédé par la densité de son effectif.

À l’autre bout du classement, le pire +/- global d’un banc en playoffs, toujours du premier tour à la finale de conférence, appartient aux Nuggets de 2025, avec 765 minutes et un terrible -350. Le plus fou, c’est que la troupe de Nikola Jokic avait été éliminé dès les demi-finales de conférence. Par le Thunder, justement…