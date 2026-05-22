Jeff Van Gundy en ballotage favorable pour coacher les Blazers ?

Alors qu’une vague de licenciements vient de frapper les Blazers, ces derniers continuent de rechercher leur nouvel entraîneur. Selon Chris Haynes, Jeff Van Gundy est un nom qui plaît beaucoup à la direction de l’Oregon, qui consulte Damian Lillard pour évaluer les candidats potentiels.

À Portland, on aurait ainsi demandé aux Clippers de pouvoir rencontrer leur assistant. Autres noms qui tiendraient la corde selon Jake Fischer : Tiago Splitter, l’entraîneur intérimaire des Blazers, et Micah Nori, l’actuel assistant des Timberwolves, tous les deux ciblés par les Bulls.

Malgré son appel du pied en vue d’un « comeback », Terry Stotts n’est visiblement pas dans la boucle, tandis que Tom Dundon projetait initialement de rencontrer de nombreux candidats. Même si certains ont également pu être refroidis par une approche jugée peu conventionnelle du nouveau propriétaire et par des rumeurs de rémunération inférieure aux standards du marché…

Redevenu assistant à Los Angeles il y a deux ans, et annoncé sur les tablettes du Magic, Jeff Van Gundy n’a plus été « head coach » depuis 2007, et son passage chez les Rockets. Occupant entre temps un rôle de commentateur chez ESPN, de sélectionneur de Team USA lors des qualifications à la Coupe du monde, puis de conseiller aux Celtics.