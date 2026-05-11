Anthony Edwards et les Wolves sont toujours en vie ! Après avoir fini fort pour remporter le Game 4 face aux Spurs cette nuit, Minnesota peut toujours viser la finale de conférence, et compter sur son arrière de génie pour tenir la distance.

Blessé lors du premier tour, ce dernier a encore sorti une grosse prestation cette nuit. Adidas ne pouvait rêver meilleur scénario, alors que le coloris « Playoffs » de la A.E. 2 vient de débarquer en France.

Ce coloris accompagne en plus la sortie de la toute nouvelle chaussure signature du joueur, la « Believe That 1 ». On retrouve d’ailleurs un peu le même ton que le premier coloris de la paire alternative avec ce bleu marine complété par une touche bleu clair, sur le logo du joueur présent sur la languette et le logo adidas.

La A.E.2 « Playoffs » est à retrouver depuis ce week-end sur Basket4Ballers au prix de 130 euros.