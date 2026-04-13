Stats & Highlights | Les Pistons valident une 60e victoire, Cooper Flagg termine par une blessure

Déjà assurés de terminer en tête de l’Est depuis quelques jours, les Pistons ont joué le jeu jusqu’au bout. Seul Jalen Duren manquait à l’appel pour le dernier match de la saison régulière sur le parquet d’Indiana, pour un succès tranquille (121-133) dimanche.

Detroit s’assure une 60e victoire et le troisième meilleur bilan de saison régulière de son histoire. Les titulaires ont tout de même eu le droit à une soirée allégée avec 22 minutes de jeu. Largement suffisant pour que Paul Reed signe le match parfait : 26 points à 11/11 au tir, 4/4 aux lancers-francs, 6 rebonds, 3 passes, 3 interceptions, et 3 contres ! Les Pacers terminent avec la pire saison de leur histoire (19v-63d), conclue dans une certaine tension avec l’expulsion de Jalen Swanson, auteur d’un mauvais coup à l’aveugle sur Isaiah Stewart qui s’était chauffé tout le match durant avec Jay Huff, et une altercation entre les deux staffs…

Oklahoma City ne s’est pas montré aussi bon élève pour conclure sa saison régulière de haute volée. Le leader de l’Ouest était en roue libre face aux Suns avec le seul Lu Dort comme titulaire aligné dans l’unique but de maintenir son éligibilité pour les récompenses de fin de saison. Les remplaçants de Phoenix en ont profité pour s’imposer largement 135-103, derrière les 27 points et 9 passes décisives de Jamaree Bouyea. Deuxième double-double en deux matchs et nouveaux records en carrière pour Nikola Topic (18 points, 14 passes décisives).

Ryan Nembhard efface un record de Jason Kidd

A l’Est, Cleveland, assuré d’être quatrième, a fait le boulot face aux Wizards. Les Cavaliers se sont envolés dès le premier quart-temps (43-21) et n’ont plus jamais été repris pour une victoire 130-117. L’équipe C a été alignée par Kenny Antkison, avec 26 points, 8 rebonds, 5 passes de Nae’Qwan Tomlin, Tyrese Proctor proche du triple-double (22 points, 11 rebonds, 8 passes) et 25 minutes pour Olivier Sarr (10 points, 6 rebonds, 2 passes, 2 interceptions).

Enfin, l’affiche des frustrés de la saison entre les Mavericks – Bulls n’a pas offert le spectacle espéré par le public de l’American Airlines Center, venu une dernière fois applaudir Cooper Flagg dans sa saison rookie. Mais le numéro un de la dernière Draft s’est donné une entorse de la cheville gauche dans le deuxième quart-temps et n’a pu jouer que dix minutes. Dallas a tout de même tenté de faire le show autrement, avec une victoire 149-128 et plusieurs performances XXL comme les 20 rebonds (et 17 points) de Moussa Cissé ou encore le 8/16 à 3-points (28 points) de John Poulakidas.

Mais la star du soir se nomme Ryan Nembhard, tout près du triple-double avec 15 points, 9 rebonds et surtout 23 passes décisives ! C’est tout simplement un record pour un rookie dans l’histoire des Mavericks, une marque précédemment détenue par son coach Jason Kidd. Il fallait remonter à Ramon Sessions en 2008 pour trouver un débutant signer une pareille performance (24 passes décisives). Pour les Bulls, l’Australien Lachlan Olbrich termine en triple-double (10 points, 15 rebonds, 10 passes décisives).

Indiana – Detroit : 121-133

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

BOS 113 ORL 108 CLE 130 WAS 117 IND 121 DET 133 MIA 143 ATL 117 NYK 96 CHA 110 PHI 126 MIL 106 TOR 136 BRO 101 DAL 149 CHI 128 HOU 132 MEM 101 MIN 132 NOR 126 OKC 103 PHO 135 SAS 118 DEN 128 LAL 131 UTH 107 LAC 115 GSW 110 POR 122 SAC 110

Cleveland – Washington : 130-117

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BOS 113 ORL 108 CLE 130 WAS 117 IND 121 DET 133 MIA 143 ATL 117 NYK 96 CHA 110 PHI 126 MIL 106 TOR 136 BRO 101 DAL 149 CHI 128 HOU 132 MEM 101 MIN 132 NOR 126 OKC 103 PHO 135 SAS 118 DEN 128 LAL 131 UTH 107 LAC 115 GSW 110 POR 122 SAC 110

Dallas – Chicago : 149-128

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BOS 113 ORL 108 CLE 130 WAS 117 IND 121 DET 133 MIA 143 ATL 117 NYK 96 CHA 110 PHI 126 MIL 106 TOR 136 BRO 101 DAL 149 CHI 128 HOU 132 MEM 101 MIN 132 NOR 126 OKC 103 PHO 135 SAS 118 DEN 128 LAL 131 UTH 107 LAC 115 GSW 110 POR 122 SAC 110

Oklahoma City – Phoenix : 103-135

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