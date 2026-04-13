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Stats & Highlights | Les Pistons valident une 60e victoire, Cooper Flagg termine par une blessure

Publié le 13/04/2026 à 6:57 Twitter Facebook

NBA – La dernière nuit de la saison régulière avait aussi son lot de rencontres sans grand enjeu au classement, mais qui ont permis à certains joueurs comme Paul Reed et Ryan Nembhard de se démarquer.

Cade Cunningham (Pistons) contre les Pacers

Déjà assurés de terminer en tête de l’Est depuis quelques jours, les Pistons ont joué le jeu jusqu’au bout. Seul Jalen Duren manquait à l’appel pour le dernier match de la saison régulière sur le parquet d’Indiana, pour un succès tranquille (121-133) dimanche.

Detroit s’assure une 60e victoire et le troisième meilleur bilan de saison régulière de son histoire. Les titulaires ont tout de même eu le droit à une soirée allégée avec 22 minutes de jeu. Largement suffisant pour que Paul Reed signe le match parfait : 26 points à 11/11 au tir, 4/4 aux lancers-francs, 6 rebonds, 3 passes, 3 interceptions, et 3 contres ! Les Pacers terminent avec la pire saison de leur histoire (19v-63d), conclue dans une certaine tension avec l’expulsion de Jalen Swanson, auteur d’un mauvais coup à l’aveugle sur Isaiah Stewart qui s’était chauffé tout le match durant avec Jay Huff, et une altercation entre les deux staffs…

Oklahoma City ne s’est pas montré aussi bon élève pour conclure sa saison régulière de haute volée. Le leader de l’Ouest était en roue libre face aux Suns avec le seul Lu Dort comme titulaire aligné dans l’unique but de maintenir son éligibilité pour les récompenses de fin de saison. Les remplaçants de Phoenix en ont profité pour s’imposer largement 135-103, derrière les 27 points et 9 passes décisives de Jamaree Bouyea. Deuxième double-double en deux matchs et nouveaux records en carrière pour Nikola Topic (18 points, 14 passes décisives).

Ryan Nembhard efface un record de Jason Kidd

A l’Est, Cleveland, assuré d’être quatrième, a fait le boulot face aux Wizards. Les Cavaliers se sont envolés dès le premier quart-temps (43-21) et n’ont plus jamais été repris pour une victoire 130-117. L’équipe C a été alignée par Kenny Antkison, avec 26 points, 8 rebonds, 5 passes de Nae’Qwan Tomlin, Tyrese Proctor proche du triple-double (22 points, 11 rebonds, 8 passes) et 25 minutes pour Olivier Sarr (10 points, 6 rebonds, 2 passes, 2 interceptions).

Enfin, l’affiche des frustrés de la saison entre les Mavericks – Bulls n’a pas offert le spectacle espéré par le public de l’American Airlines Center, venu une dernière fois applaudir Cooper Flagg dans sa saison rookie. Mais le numéro un de la dernière Draft s’est donné une entorse de la cheville gauche dans le deuxième quart-temps et n’a pu jouer que dix minutes. Dallas a tout de même tenté de faire le show autrement, avec une victoire 149-128 et plusieurs performances XXL comme les 20 rebonds (et 17 points) de Moussa Cissé ou encore le 8/16 à 3-points (28 points) de John Poulakidas.

Mais la star du soir se nomme Ryan Nembhard, tout près du triple-double avec 15 points, 9 rebonds et surtout 23 passes décisives ! C’est tout simplement un record pour un rookie dans l’histoire des Mavericks, une marque précédemment détenue par son coach Jason Kidd. Il fallait remonter à Ramon Sessions en 2008 pour trouver un débutant signer une pareille performance (24 passes décisives). Pour les Bulls, l’Australien Lachlan Olbrich termine en triple-double (10 points, 15 rebonds, 10 passes décisives).

Miami – Atlanta
Phiadelphia – Milwaukee
Boston – Orlando
New York – Charlotte
Toronto – Brooklyn
Portland – Sacramento
LA Clippers – Golden State
Houston – Memphis
LA Lakers – Utah
San Antonio – Denver
Minnesota – New Orleans

Indiana – Detroit : 121-133

Indiana Pacers / 121 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Quenton Jackson 30 7/15 1/4 6/6 0 0 0 8 1 3 1 0 -8 21 23
Kobe Brown 35 7/13 4/7 2/3 2 5 7 2 1 2 2 0 -6 20 22
Ethan Thompson 38 5/14 3/8 5/6 2 1 3 6 2 1 3 0 -3 18 15
Micah Potter 34 6/13 3/10 0/0 2 9 11 2 2 2 4 0 -6 15 19
Jalen Slawson 27 1/2 0/1 0/2 0 2 2 4 3 5 0 1 -19 2 11
Obi Toppin 18 7/12 7/11 0/0 0 2 2 2 1 0 2 0 -11 21 18
Jay Huff 24 4/8 2/5 3/3 1 2 3 3 6 1 3 5 3 13 18
Kam Jones 20 3/7 2/4 0/0 1 0 1 4 0 0 1 0 -3 8 8
Taelon Peter 14 1/6 1/4 0/0 0 2 2 0 1 1 0 0 -7 3 1
Total 41/90 23/54 16/20 8 23 31 31 17 15 16 6 121
Detroit Pistons / 133 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Paul Reed 22 11/11 0/0 4/4 2 4 6 3 1 3 0 3 28 26 41
Tobias Harris 22 9/12 4/4 2/2 1 3 4 1 1 3 0 0 30 24 29
Duncan Robinson 22 4/5 1/2 0/0 0 2 2 2 1 0 1 0 28 9 11
Cade Cunningham 22 3/12 1/6 0/0 1 7 8 14 0 0 4 0 30 7 16
Ausar Thompson 22 3/4 0/0 1/2 1 4 5 4 3 1 1 1 28 7 15
Isaiah Stewart 17 7/9 1/2 1/2 2 3 5 0 3 0 2 1 -9 16 17
Kevin Huerter 20 5/10 3/7 2/2 0 2 2 3 0 3 0 0 -12 15 18
Caris LeVert 14 1/3 1/1 3/4 0 0 0 0 1 0 2 0 -9 6 1
Javonte Green 12 2/3 2/3 0/0 1 2 3 1 0 1 0 0 -9 6 10
Tolu Smith 6 1/2 0/0 3/4 2 1 3 1 1 0 0 0 -4 5 7
Marcus Sasser 7 1/4 1/3 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 -1 3 0
Ronald Holland II 20 1/5 1/4 0/0 0 5 5 2 3 0 1 1 -12 3 6
Isaac Jones 9 0/1 0/0 2/2 0 0 0 0 0 0 1 0 -7 2 0
Chaz Lanier 6 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 -4 2 1
Daniss Jenkins 19 1/7 0/1 0/0 2 3 5 4 2 1 4 0 -17 2 2
Total 50/89 15/33 18/22 12 36 48 35 17 12 17 6 133

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

BOS113
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CLE130
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IND121
DET133
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HOU132
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NOR126
OKC103
PHO135
SAS118
DEN128
LAL131
UTH107
LAC115
GSW110
POR122
SAC110

Cleveland – Washington : 130-117

Cleveland Cavaliers / 130 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Nae'Qwan Tomlin 36 9/16 4/8 4/4 6 2 8 5 1 0 1 0 3 26 31
Jaylon Tyson 26 6/16 3/7 3/4 1 5 6 3 2 1 4 0 -3 18 13
Larry Nance Jr. 20 4/6 1/3 1/2 1 5 6 3 2 0 0 1 -5 10 17
Max Strus 18 4/9 1/6 1/1 0 5 5 2 1 0 1 0 7 10 11
Craig Porter 28 3/5 1/1 0/0 4 3 7 4 2 0 2 1 11 7 15
Tyrese Proctor 35 9/16 4/8 0/0 1 10 11 8 1 1 7 0 10 22 28
Tristan Enaruna 28 4/6 2/3 5/6 2 1 3 3 2 3 1 0 8 15 20
Riley Minix 25 5/9 1/5 1/1 0 1 1 1 2 1 1 1 16 12 11
Olivier Sarr 24 4/6 1/2 1/3 2 5 7 2 5 1 2 1 18 10 15
Total 48/89 18/43 16/21 17 37 54 31 18 7 19 4 130
Washington Wizards / 117 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Jamir Watkins 34 7/13 5/9 5/6 0 4 4 3 1 0 1 1 -10 24 24
Carlton Carrington 38 7/18 4/6 2/3 0 2 2 9 3 2 3 1 -3 20 19
Anthony Gill 30 6/7 2/3 0/0 1 5 6 0 2 1 1 0 -10 14 19
Justin Champagnie 32 5/14 3/10 0/0 2 4 6 3 5 3 2 0 -6 13 14
Will Riley 34 2/11 0/3 2/2 0 5 5 4 2 0 2 0 -8 6 4
Sharife Cooper 28 8/11 2/4 2/2 1 0 1 6 2 0 2 0 -13 20 22
Julian Reese 18 5/7 0/0 4/4 2 1 3 0 1 3 0 0 -3 14 18
Jaden Hardy 16 2/6 2/4 0/2 0 1 1 3 5 0 0 0 -9 6 4
Leaky Black 10 0/3 0/2 0/0 0 1 1 1 0 1 0 0 -3 0 0
Total 42/90 18/41 15/19 6 23 29 29 21 10 11 2 117

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

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PHI126
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DAL149
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OKC103
PHO135
SAS118
DEN128
LAL131
UTH107
LAC115
GSW110
POR122
SAC110

Dallas – Chicago : 149-128

Dallas Mavericks / 149 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Ryan Nembhard 38 6/11 1/2 2/2 2 7 9 23 2 2 4 0 23 15 40
Max Christie 13 5/7 2/4 0/1 0 1 1 1 0 0 1 2 24 12 12
Cooper Flagg 10 4/8 0/1 2/2 1 3 4 1 1 1 0 0 21 10 12
Khris Middleton 6 2/3 2/3 2/2 0 1 1 1 0 0 1 0 15 8 8
Dwight Powell 24 3/4 1/2 0/0 2 10 12 2 4 1 0 0 15 7 21
John Poulakidas 36 9/18 8/16 2/3 0 2 2 4 3 1 1 1 5 28 25
Tyler Smith 37 7/12 4/9 2/2 1 6 7 0 5 2 3 0 9 20 21
AJ Johnson 25 6/12 0/3 8/9 0 1 1 1 5 0 5 0 -7 20 10
Moussa Cisse 41 6/15 0/0 5/6 10 10 20 1 4 2 3 2 4 17 29
Klay Thompson 10 4/10 4/9 0/0 0 0 0 1 0 1 0 0 -4 12 8
Total 52/100 22/49 23/27 16 41 57 35 24 10 18 5 149
Chicago Bulls / 128 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Collin Sexton 28 8/16 1/1 2/2 1 2 3 1 3 1 0 0 -9 19 16
Leonard Miller 35 8/12 1/4 0/1 2 5 7 2 3 0 3 1 -28 17 19
Patrick Williams 35 5/15 2/9 1/1 0 4 4 5 2 3 2 1 -9 13 14
Lachlan Olbrich 31 4/7 0/0 2/2 7 8 15 10 2 2 1 0 -11 10 33
Tre Jones 19 3/11 0/3 0/0 1 2 3 2 1 1 0 0 -12 6 4
Rob Dillingham 30 11/18 1/5 2/4 0 5 5 5 2 2 5 0 -19 25 23
Yuki Kawamura 15 5/12 3/9 1/1 0 2 2 1 2 0 0 0 -2 14 10
Mac McClung 18 4/7 2/4 3/4 0 0 0 0 3 1 0 0 -1 13 10
Mouhamadou Gueye 29 4/8 0/3 3/4 2 1 3 4 2 2 2 1 -14 11 14
Total 52/106 10/38 14/19 13 29 42 30 20 12 13 3 128

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

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DAL149
CHI128
HOU132
MEM101
MIN132
NOR126
OKC103
PHO135
SAS118
DEN128
LAL131
UTH107
LAC115
GSW110
POR122
SAC110

Oklahoma City – Phoenix : 103-135

Oklahoma City Thunder / 103 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Branden Carlson 42 10/20 5/10 1/2 1 9 10 1 0 2 1 5 -18 26 32
Nikola Topic 39 8/16 2/5 0/3 1 3 4 14 3 0 5 0 -18 18 20
Jared McCain 25 4/13 0/4 1/2 1 3 4 2 1 1 1 0 -29 9 5
Luguentz Dort 20 2/6 2/5 0/0 0 1 1 1 0 2 0 0 -28 6 6
Aaron Wiggins 27 1/7 1/3 0/0 1 1 2 5 1 1 2 1 -22 3 4
Payton Sandfort 28 9/13 5/9 0/0 1 3 4 0 1 1 0 0 3 23 24
Kenrich Williams 33 5/12 2/6 1/2 3 6 9 8 2 0 1 0 -26 13 21
Brooks Barnhizer 26 2/8 1/4 0/0 1 1 2 1 0 2 0 1 -22 5 5
Total 41/95 18/46 3/9 9 27 36 32 8 9 10 7 103
Phoenix Suns / 135 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Jamaree Bouyea 40 12/23 3/8 0/2 0 5 5 9 1 1 4 2 37 27 27
Ryan Dunn 25 8/11 2/3 2/3 1 10 11 5 0 0 1 1 22 20 32
Amir Coffey 27 7/14 3/6 0/0 1 2 3 3 0 0 1 0 20 17 15
Rasheer Fleming 38 6/13 4/7 0/0 0 6 6 2 2 2 2 1 20 16 18
Oso Ighodaro 13 1/3 0/0 0/0 2 4 6 5 0 0 1 2 16 2 12
Koby Brea 29 7/11 6/9 0/0 1 4 5 3 1 0 1 0 13 20 23
Khaman Maluach 29 8/15 2/5 0/0 7 7 14 0 3 1 1 2 14 18 27
CJ Huntley 29 5/8 0/2 0/0 1 3 4 1 1 1 0 0 16 10 13
Haywood Highsmith 10 2/3 0/1 1/1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 5 4
Total 56/101 20/41 3/6 13 41 54 28 9 5 11 8 135

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

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