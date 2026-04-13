Conférence Ouest | Ce sera Nuggets – Wolves et Lakers – Rockets

Comme on pouvait s’y attendre, Nikola Jokic était sur le parquet à San Antonio pour défier les Spurs, et les Nuggets ont validé leur 3e place en s’imposant 128-118. C’est la 12e victoire de rang de Denver, qui termine 3e de la conférence Ouest. Auteur de 23 points face à des Spurs privés de Victor Wembanyama, Nikola Jokic est resté assis toute la deuxième mi-temps après que les Nuggets se sont mis à l’abri à la faveur d’un 22-0 dans le deuxième quart-temps.

Au premier tour des playoffs, les Nuggets affronteront les Wolves pour un énième duel en playoffs. Déjà assuré de finir 6e, Minnesota a largement fait tourner son effectif face aux Pelicans, dans une rencontre surtout marquée par le grand retour de Kevin Garnett, ovationné pour sa première apparition au Target Center depuis huit ans.

Dans la victoire des Wolves (132-126), Joan Beringer s’est mis en évidence avec 24 points, 12 rebonds et 7 contres, épaulé de Joe Ingles, auteur de 15 points et 10 passes. En face, les rookies se font plaisir avec Jeremiah Fears (36 points) et Derik Queen (30 points, 22 rebonds).

LeBron James était bien là !

Comme les Nuggets ont dominé les Spurs, les Lakers terminent 4e malgré leur succès face au Jazz (131-107). Comme Jokic, LeBron James a joué une mi-temps, le temps de cumuler 18 points, 6 passes et 4 rebonds. À ses côtés, Deandre Ayton et Rui Hachimura signent la même performance : 22 points et 10 rebonds. A Utah, qui enchaîne une nouvelle saison à 60 défaites, le plus en vue est Oscar Tshiebwe avec 29 points et 17 rebonds.

Au premier tour, les Lakers défieront les Rockets de Kevin Durant, et l’affiche promet ! Pour leur 82e match de la saison, Houston n’a fait qu’une bouchée des Grizzlies de Rayan Rupert (21 points, 12 rebonds et 5 passes). Un succès 132-101 marqué par les 23 points et 13 rebonds de Clint Capela, et les 20 points de Tari Eason.

Playoffs Conférence Est

OKC (1er) – vainqueur du match pour la 8e place

San Antonio (2e) – vainqueur de Phoenix – Portland

Denver (3e) – Minnesota (6e)

LA Lakers (4e) – Houston (5e)

San Antonio – Denver : 118-128

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

BOS 113 ORL 108 CLE 130 WAS 117 IND 121 DET 133 MIA 143 ATL 117 NYK 96 CHA 110 PHI 126 MIL 106 TOR 136 BRO 101 DAL 149 CHI 128 HOU 132 MEM 101 MIN 132 NOR 126 OKC 103 PHO 135 SAS 118 DEN 128 LAL 131 UTH 107 LAC 115 GSW 110 POR 122 SAC 110

LA Lakers – Utah : 131-107

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

BOS 113 ORL 108 CLE 130 WAS 117 IND 121 DET 133 MIA 143 ATL 117 NYK 96 CHA 110 PHI 126 MIL 106 TOR 136 BRO 101 DAL 149 CHI 128 HOU 132 MEM 101 MIN 132 NOR 126 OKC 103 PHO 135 SAS 118 DEN 128 LAL 131 UTH 107 LAC 115 GSW 110 POR 122 SAC 110

Houston – Memphis : 132-101

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BOS 113 ORL 108 CLE 130 WAS 117 IND 121 DET 133 MIA 143 ATL 117 NYK 96 CHA 110 PHI 126 MIL 106 TOR 136 BRO 101 DAL 149 CHI 128 HOU 132 MEM 101 MIN 132 NOR 126 OKC 103 PHO 135 SAS 118 DEN 128 LAL 131 UTH 107 LAC 115 GSW 110 POR 122 SAC 110

Minnesota – New Orleans : 132-126

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.