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Conférence Ouest | Ce sera Nuggets – Wolves et Lakers – Rockets

Publié le 13/04/2026 à 6:52 Twitter Facebook

NBA – Avec Nikola Jokic en tenue, les Nuggets s’imposent à San Antonio pour conserver leur 3e place. Les Lakers, 4e, défieront les Rockets au premier tour.

nikola jokic nuggetsComme on pouvait s’y attendre, Nikola Jokic était sur le parquet à San Antonio pour défier les Spurs, et les Nuggets ont validé leur 3e place en s’imposant 128-118. C’est la 12e victoire de rang de Denver, qui termine 3e de la conférence Ouest. Auteur de 23 points face à des Spurs privés de Victor Wembanyama, Nikola Jokic est resté assis toute la deuxième mi-temps après que les Nuggets se sont mis à l’abri à la faveur d’un 22-0 dans le deuxième quart-temps.

Au premier tour des playoffs, les Nuggets affronteront les Wolves pour un énième duel en playoffs. Déjà assuré de finir 6e, Minnesota a largement fait tourner son effectif face aux Pelicans, dans une rencontre surtout marquée par le grand retour de Kevin Garnett, ovationné pour sa première apparition au Target Center depuis huit ans.

Dans la victoire des Wolves (132-126), Joan Beringer s’est mis en évidence avec 24 points, 12 rebonds et 7 contres, épaulé de Joe Ingles, auteur de 15 points et 10 passes. En face, les rookies se font plaisir avec Jeremiah Fears (36 points) et Derik Queen (30 points, 22 rebonds).

LeBron James était bien là !

Comme les Nuggets ont dominé les Spurs, les Lakers terminent 4e malgré leur succès face au Jazz (131-107). Comme Jokic, LeBron James a joué une mi-temps, le temps de cumuler 18 points, 6 passes et 4 rebonds. À ses côtés, Deandre Ayton et Rui Hachimura signent la même performance : 22 points et 10 rebonds. A Utah, qui enchaîne une nouvelle saison à 60 défaites, le plus en vue est Oscar Tshiebwe avec 29 points et 17 rebonds.

Au premier tour, les Lakers défieront les Rockets de Kevin Durant, et l’affiche promet ! Pour leur 82e match de la saison, Houston n’a fait qu’une bouchée des Grizzlies de Rayan Rupert (21 points, 12 rebonds et 5 passes). Un succès 132-101 marqué par les 23 points et 13 rebonds de Clint Capela, et les 20 points de Tari Eason.

Playoffs Conférence Est

OKC (1er) – vainqueur du match pour la 8e place

San Antonio (2e) – vainqueur de Phoenix – Portland

Denver (3e) – Minnesota (6e)

LA Lakers (4e) – Houston (5e)

San Antonio – Denver : 118-128

San Antonio Spurs / 118 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
De'Aaron Fox 33 8/21 4/14 4/4 0 6 6 5 2 0 0 1 2 24 23
Devin Vassell 33 7/13 3/8 2/2 2 2 4 2 1 2 3 0 -2 19 18
Stephon Castle 30 3/10 2/3 2/4 3 8 11 9 3 1 2 0 -11 10 20
Julian Champagnie 25 3/7 1/4 0/0 1 3 4 1 1 0 1 1 -17 7 8
Mason Plumlee 16 1/1 0/0 0/0 1 2 3 1 1 0 0 0 -6 2 6
Keldon Johnson 22 6/12 2/5 4/6 2 4 6 1 4 0 1 0 10 18 16
Carter Bryant 30 6/13 1/7 0/1 2 3 5 5 4 0 1 3 2 13 17
Harrison Barnes 25 5/11 2/5 0/0 0 1 1 1 0 1 0 0 -5 12 9
Dylan Harper 18 4/9 0/1 1/1 2 1 3 1 2 1 0 0 -14 9 9
Bismack Biyombo 6 1/1 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 1 0 -14 2 2
Jordan McLaughlin 2 1/1 0/0 0/0 1 0 1 1 0 0 0 0 5 2 4
Total 45/99 15/47 13/18 14 31 45 27 18 5 9 5 118
Denver Nuggets / 128 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Julian Strawther 34 9/19 4/8 3/4 0 6 6 3 3 1 3 0 2 25 21
Nikola Jokic 18 7/12 1/2 8/8 4 4 8 1 1 0 0 1 6 23 28
Bruce Brown 28 7/8 0/1 0/0 0 4 4 5 1 1 1 0 12 14 22
Zeke Nnaji 20 3/6 0/2 0/0 0 2 2 2 4 0 0 0 -9 6 7
Tyus Jones 21 2/7 1/4 0/0 2 3 5 4 0 0 1 0 6 5 8
Jonas Valanciunas 19 8/16 0/2 0/0 5 6 11 4 2 0 1 1 12 16 23
David Roddy 34 6/13 0/1 3/3 7 6 13 2 3 1 0 0 7 15 24
Curtis Jones 32 4/5 4/4 1/2 1 4 5 3 2 1 1 0 6 13 19
Jalen Pickett 30 4/13 1/5 2/4 0 3 3 6 0 0 2 1 11 11 8
DaRon Holmes II 4 0/1 0/1 0/1 0 1 1 0 0 0 1 2 -3 0 0
Total 50/100 11/30 17/22 19 39 58 30 16 4 10 5 128

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

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UTH107
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LA Lakers – Utah : 131-107

Los Angeles Lakers / 131 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Deandre Ayton 26 10/14 0/0 2/2 3 7 10 1 1 0 0 3 13 22 32
Rui Hachimura 29 8/12 3/5 3/4 2 8 10 0 3 1 0 0 19 22 28
LeBron James 17 6/15 0/3 6/7 0 4 4 6 0 3 4 0 14 18 17
Marcus Smart 26 1/7 1/5 2/2 0 2 2 10 3 1 3 0 13 5 9
Luke Kennard 11 1/1 0/0 1/2 0 0 0 1 1 0 1 0 8 3 2
Dalton Knecht 12 6/9 5/6 0/0 0 2 2 4 3 1 0 0 3 17 21
Nick Smith Jr. 18 5/11 2/6 0/0 0 0 0 1 0 0 1 0 6 12 6
Bronny James 19 4/7 3/4 0/0 0 1 1 4 1 1 0 0 13 11 14
Adou Thiero 12 4/4 0/0 0/0 1 3 4 2 2 0 2 0 3 8 12
Jarred Vanderbilt 16 2/5 0/2 0/0 0 4 4 2 1 2 1 1 5 4 9
Drew Timme 7 1/1 1/1 0/0 0 0 0 2 1 1 1 0 1 3 5
Maxi Kleber 15 1/2 0/0 0/0 4 2 6 0 3 0 2 1 10 2 6
Jake LaRavia 25 1/3 0/1 0/0 0 4 4 3 0 2 0 1 11 2 10
Chris Mañon 7 1/2 0/1 0/0 1 1 2 1 1 0 0 0 1 2 4
Total 51/93 15/34 14/17 11 38 49 37 20 12 15 6 131
Utah Jazz / 107 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Oscar Tshiebwe 32 12/17 0/0 5/8 9 8 17 3 1 0 3 0 -15 29 38
Airious Bailey 29 7/21 1/9 0/2 2 1 3 1 4 0 3 1 -19 15 1
Cody Williams 39 5/15 0/2 4/4 1 2 3 6 2 2 1 0 -10 14 14
Bez Mbeng 48 5/10 1/4 3/5 0 4 4 9 2 5 4 0 -24 14 21
Blake Hinson 26 4/12 2/8 0/0 3 3 6 2 3 1 0 0 -8 10 11
Brice Sensabaugh 13 4/10 3/8 4/6 0 2 2 1 1 1 3 0 -9 15 8
Hayden Gray 25 2/3 0/1 2/2 0 0 0 1 0 1 1 1 -18 6 7
John Konchar 28 2/6 0/2 0/0 2 5 7 2 1 3 1 2 -17 4 13
Total 41/94 7/34 18/27 17 25 42 25 14 13 16 4 107

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

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Houston – Memphis : 132-101

Houston Rockets / 132 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Clint Capela 23 9/11 1/2 4/7 7 6 13 1 3 1 0 3 24 23 36
Tari Eason 24 8/17 1/5 3/3 2 6 8 3 1 0 2 0 20 20 20
Reed Sheppard 26 7/18 4/12 1/2 0 4 4 3 0 1 0 1 18 19 16
Jae'Sean Tate 26 6/9 1/2 0/1 2 4 6 2 1 1 3 0 11 13 15
Josh Okogie 22 1/6 1/3 0/0 2 2 4 2 0 1 1 1 21 3 5
Tristen Newton 12 4/9 2/5 2/3 2 1 3 0 0 1 0 0 2 12 10
Isaiah Crawford 16 4/6 1/3 2/2 1 5 6 1 1 0 1 0 -8 11 15
Dorian Finney-Smith 21 3/8 1/5 2/2 2 0 2 1 1 1 0 0 22 9 8
JD Davison 26 2/9 0/4 5/6 1 9 10 7 0 1 0 2 21 9 21
Aaron Holiday 20 2/4 2/4 1/2 0 3 3 2 1 2 1 0 17 7 10
Jeff Green 24 2/8 0/4 2/2 2 3 5 1 2 1 3 1 7 6 5
Total 48/105 14/49 22/30 21 43 64 23 10 10 11 8 132
Memphis Grizzlies / 101 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Dariq Whitehead 39 11/21 4/11 0/0 0 4 4 1 2 0 0 1 -13 26 22
Rayan Rupert 42 8/15 2/5 3/3 2 10 12 5 4 2 6 1 -24 21 28
Jahmai Mashack 38 4/12 2/9 1/1 0 1 1 11 6 0 3 2 -32 11 14
Toby Okani 41 3/10 0/4 0/0 1 6 7 1 4 1 0 2 -24 6 10
Taj Gibson 19 1/4 0/0 2/2 2 2 4 1 3 0 0 0 -7 4 6
Javon Small 26 7/19 2/10 2/2 1 2 3 1 0 2 2 0 -24 18 10
Lucas Williamson 35 5/14 3/10 2/2 0 6 6 3 5 3 2 1 -31 15 17
Total 39/95 13/49 10/10 6 31 37 23 24 8 13 7 101

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

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DAL149
CHI128
HOU132
MEM101
MIN132
NOR126
OKC103
PHO135
SAS118
DEN128
LAL131
UTH107
LAC115
GSW110
POR122
SAC110

Minnesota – New Orleans : 132-126

Minnesota Timberwolves / 132 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Terrence Shannon Jr. 35 6/18 0/7 14/18 2 3 5 5 2 1 3 0 9 26 18
Joan Beringer 31 9/12 0/0 6/9 5 7 12 1 3 0 0 7 -1 24 38
Joe Ingles 32 6/10 3/6 0/0 0 6 6 10 3 1 3 1 -8 15 26
Jaylen Clark 30 3/9 2/7 0/0 0 2 2 2 2 0 1 1 -15 8 6
Donte DiVincenzo 8 1/5 1/5 0/0 0 1 1 3 1 0 0 0 1 3 3
Zyon Pullin 31 8/12 1/3 2/2 1 2 3 5 4 0 0 0 13 19 23
Julian Phillips 27 6/12 1/5 3/6 2 0 2 1 5 1 1 0 -1 16 10
Enrique Freeman 26 4/8 2/4 3/4 2 5 7 2 5 2 2 2 25 13 19
Rocco Zikarsky 20 2/3 0/0 4/4 0 9 9 2 2 0 1 2 7 8 19
Total 45/89 10/37 32/43 12 35 47 31 27 5 11 13 132
New Orleans Pelicans / 126 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Jeremiah Fears 41 12/29 0/5 12/14 3 7 10 5 3 2 2 2 0 36 34
Derik Queen 41 11/28 1/2 7/8 7 15 22 4 5 1 4 1 -5 30 36
Micah Peavy 41 6/12 2/4 7/8 3 1 4 3 6 1 1 1 -4 21 22
Jordan Hawkins 33 4/18 1/4 4/4 1 4 5 3 3 1 0 1 -15 13 9
Josh Oduro 31 2/2 0/0 0/1 4 3 7 2 6 0 1 0 -4 4 11
Trey Alexander 32 7/11 1/4 1/3 1 0 1 1 3 3 1 1 -4 16 15
Hunter Dickinson 21 3/8 0/2 0/0 2 2 4 2 2 1 0 0 2 6 8
Total 45/108 5/21 31/38 21 32 53 20 28 9 9 6 126

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

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DET133
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ATL117
NYK96
CHA110
PHI126
MIL106
TOR136
BRO101
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MEM101
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Editeur Fabrice Auclert

Depuis 1994, Fabrice encadre la rédaction de Basket USA. Editeur, il co-dirige une agence de presse qui fournit du contenu pour la presse spécialisée (sciences, sport, politique, high-tech, automobile...).
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