Est-ce que Nikola Jokic jouera le dernier match des Nuggets ?

Meilleur rebondeur et meilleur passeur de la ligue cette saison, une prouesse inédite en NBA, Nikola Jokic a bouclé sa deuxième année en « triple-double » de moyenne, mais il n’est pourtant pas encore éligible pour les récompenses individuelles !

Actuellement bloqué à 64 matchs, il n’est même pas sûr d’atteindre la barre des 65, puisque les Nuggets l’ont listé « questionable » (incertain) pour leur déplacement à San Antonio, qui clôturera cette saison régulière 2025/26.

Vendredi, David Adelman laissait en effet planer le doute quant à la présence du « Joker » pour ce match, auquel Jamal Murray, Aaron Gordon, Cam Johnson, Christian Braun, Peyton Watson, Tim Hardaway Jr. et Spencer Jones ne participeront d’ores et déjà pas.

Quinze minutes et puis s’en va ?

« On va en discuter [samedi] », indiquait le coach de Denver, conscient que le règlement oblige Nikola Jokic à jouer au moins 15 minutes, dimanche. « On va devoir prendre la bonne décision et arriver avec un plan précis en tête. Soit il jouera [le nombre de minutes nécessaires], soit on se dira qu’il vaut mieux passer à autre chose. »

En face, Victor Wembanyama, Stephon Castle et Devin Vassell sont également incertains, tandis que Luke Kornet ne jouera pas.

En matière d’enjeu (et de calculs…), les Nuggets termineront à la 3e place s’ils gagnent. Ils affronteraient alors les Timberwolves au premier tour, puis éventuellement les Spurs en demi-finale de conférence, évitant le Thunder jusqu’en finale de conférence. En cas de défaite couplée à une victoire des Lakers face au Jazz, Denver terminerait à la 4e place et affrontera Houston au premier tour, puis éventuellement Oklahoma City en demi-finale de conférence.

Nikola Jokić Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 DEN 80 21:40 51.2 33.3 81.1 2.3 4.7 7.0 2.4 2.6 1.0 1.3 0.6 10.0 2016-17 DEN 73 28:25 57.8 32.4 82.5 2.9 6.9 9.8 4.9 2.9 0.8 2.3 0.8 16.7 2017-18 DEN 75 32:34 49.9 39.6 85.0 2.6 8.1 10.7 6.1 2.8 1.2 2.8 0.8 18.5 2018-19 DEN 80 31:18 51.1 30.7 82.1 2.9 8.0 10.8 7.3 2.9 1.4 3.1 0.7 20.1 2019-20 DEN 73 32:00 52.8 31.4 81.7 2.3 7.5 9.7 7.0 3.0 1.2 3.1 0.6 19.9 2020-21 DEN 72 34:33 56.6 38.8 86.8 2.8 8.0 10.8 8.3 2.7 1.3 3.1 0.7 26.4 2021-22 DEN 74 33:28 58.3 33.7 81.0 2.8 11.0 13.8 7.9 2.6 1.5 3.8 0.9 27.1 2022-23 DEN 69 33:40 63.2 38.3 82.2 2.4 9.4 11.8 9.8 2.5 1.3 3.6 0.7 24.5 2023-24 DEN 79 34:39 58.3 35.9 81.7 2.8 9.5 12.4 9.0 2.5 1.4 3.0 0.9 26.4 2024-25 DEN 70 36:44 57.6 41.7 80.0 2.9 9.9 12.7 10.2 2.3 1.8 3.3 0.6 29.6 2025-26 DEN 64 35:07 56.9 37.9 82.8 2.9 10.0 12.9 10.9 2.7 1.4 3.8 0.8 27.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.