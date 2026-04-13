Conférence Est | Toronto termine 5e ; Philadelphie arrache la 7e place

On s’attendait à un statu quo entre les équipes de l’Est qui devaient absolument l’emporter pour espérer grappiller une place, et celles qui n’avaient plus rien à jouer, et qui ont sorti leur équipe B, au mépris des directives de la NBA imposant aux franchises de faire jouer leurs meilleurs éléments.

A l’arrivée, la logique a été respectée partout, ou presque. Atlanta n’a pas joué le coup en préservant ses cadres du déplacement à Miami et l’a payé au prix fort, s’inclinant 143-117 face à l’intraitable trio Powell-Jaquez-Adebayo. La rencontre aura tout juste permis à Buddy Hield de montrer qu’il n’avait rien perdu de sa capacité de shooteur (31 points à 7/11 à 3-points en 21 minutes).

De quoi laisser un boulevard à Toronto pour aller chercher la cinquième place, ce que les Canadiens ont réussi en s’imposant de 35 points face à Brooklyn (136-101), avec une fois de plus un trio Barrett-Ingram-Barnes au diapason. Nul doute que les Hawks se contenteront de cette très belle sixième place après deux saisons sans playoffs, avec en ligne de mire des retrouvailles qui s’annoncent bouillantes face aux Knicks au premier tour, tandis que Toronto devra se frotter à Cleveland.

Philadelphie, grand gagnant de la soirée

En mission du côté de Boston pour essayer au mieux d’accrocher le top 6 et au pire de conserver la septième place, Orlando s’est pris les pieds dans le tapis, s’inclinant 113-108 sur le parquets de Celtics emmenés par le trio Scheierman-Harper-Gaza (84 points). La déception est à la hauteur de la saison compliquée du Magic, qui avait pourtant relevé la tête en récupérant Franz Wagner puis Anthony Black pour enchaîner cinq succès consécutifs… Tout ça pour s’incliner face aux remplaçants de Boston sur le dernier match de la saison régulière.

A l’affût, Philadelphie ne s’est pas fait prier pour ravir la septième place aux Floridiens. Les Sixers ont pour leur part assuré la victoire face aux Bucks (126-106), même si les hommes de Nick Nurse ont dû attendre le troisième quart-temps pour prendre définitivement le large. Menés 58-62 à la pause, les locaux ont pu compter sur Tyrese Maxey pour inverser la tendance puis sur un 19-3 dévastateur pour plier le suspense. Même si Philly rate le top 6, ce succès combiné à la défaite du Magic lui assure de disputer le premier match de play-in à domicile face à Orlando, et potentiellement le deuxième en cas de défaite face au Magic.

Enfin, rien n’a bougé en queue de peloton. Charlotte a conservé sa neuvième place en tenant bon face aux remplaçants des Knicks, dont Pacôme Dadiet (12 points, 4 rebonds, 2 passes décisives). Emmenés par LaMelo Ball, Coby White et Brandon Miller, chacun à 19 points, les Hornets ont gardé le cap jusqu’au bout pour décrocher leur 44e victoire de la saison (110-96), une première depuis dix ans, soit la dernière fois que la franchise de Caroline du Nord a goûté aux playoffs.

Faut-il y voir un signe ? Reste maintenant à passer la terrible épreuve des playoffs, à savoir battre Miami à la maison puis aller l’emporter sur le parquet du perdant de Philadelphie-Orlando. Tout ça pour espérer pouvoir défier Detroit au premier tour…

Programme du play-in

Mardi 14 avril à 1h30 : Hornets – Heat (dans la nuit de mardi à mercredi)

Mercredi 15 avril à 1h30 : Sixers-Magic (dans la nuit de mercredi à jeudi)

Vendredi 17 avril à 1h30 : match pour la huitième place (dans la nuit de vendredi à samedi)

Playoffs Conférence Est

Detroit (1er) – vainqueur du match pour la 8e place

Boston (2e) – vainqueur de Philadelphie – Orlando

New York (3e) – Atlanta (6e)

Cleveland (4e) – Toronto (5e)