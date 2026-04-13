Play-in Conférence Ouest | Sans surprise, les Blazers finissent 8e et les Clippers 9e

NBA – Pour finir 8e, les Clippers devaient battre les Warriors et prier pour un faux pas des Blazers face aux Kings. Cependant, Portland est facilement venu à bout de Sacramento et s’assure la 8e place.
À Los Angeles, les Clippers et les Warriors avaient l’occasion de se jauger avant leur affrontement lors du play-in. Les hommes de Tyronn Lue ont résisté au bon match de Stephen Curry (24 points, 7/14 au tir, 4/9 de loin) pour s’imposer 115 à 110. Bennedict Mathurin a profité de cette dernière rencontre pour retrouver de la confiance (20 points, 9 rebonds, 8 passes) après plusieurs sorties compliquées tandis que Bogdan Bogdanovic (17 points, 6/9 au tir, 5/8 de loin) a brillé en sortie de banc.
Avec ce succès des Clippers, les Blazers étaient dans l’obligation de s’imposer face aux Kings. Les joueurs de Tiago Splitter n’ont pas fait durer le suspense et ont rapidement compté vingt points d’avance. Si les Kings sont revenus à neuf longueurs dans le troisième quart-temps, les coéquipiers de Toumani Camara n’ont pas tremblé. Les Blazers se sont imposés 122 à 110 et valident la huitième place à l’Ouest. Côté Kings, Maxime Raynaud termine sa première saison en NBA avec une dernière sortie à 21 points et 9 rebonds malgré une nouvelle défaite des Kings.
Par conséquent, les Blazers défieront les Suns, 7e, tandis que les Clippers retrouveront à Los Angeles les Warriors, 10e.
Le programme du play-in à l’Ouest
Mardi 14 avril à 4h : Suns – Blazers (dans la nuit de mardi à mercredi)
Mercredi 15 avril à 4h : Clippers – Warriors (dans la nuit de mercredi à jeudi)
Vendredi 17 avril à 4h : match pour la huitième place (dans la nuit de vendredi à samedi)
Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.
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