Play-in Conférence Ouest | Sans surprise, les Blazers finissent 8e et les Clippers 9e

Après le récent succès des Blazers face aux Clippers, il n’y avait que peu de suspense autour de la huitième place de l’Ouest. Le constat était simple : en cas de victoire face aux Kings, Portland terminerait huitième.

À Los Angeles, les Clippers et les Warriors avaient l’occasion de se jauger avant leur affrontement lors du play-in. Les hommes de Tyronn Lue ont résisté au bon match de Stephen Curry (24 points, 7/14 au tir, 4/9 de loin) pour s’imposer 115 à 110. Bennedict Mathurin a profité de cette dernière rencontre pour retrouver de la confiance (20 points, 9 rebonds, 8 passes) après plusieurs sorties compliquées tandis que Bogdan Bogdanovic (17 points, 6/9 au tir, 5/8 de loin) a brillé en sortie de banc.

Avec ce succès des Clippers, les Blazers étaient dans l’obligation de s’imposer face aux Kings. Les joueurs de Tiago Splitter n’ont pas fait durer le suspense et ont rapidement compté vingt points d’avance. Si les Kings sont revenus à neuf longueurs dans le troisième quart-temps, les coéquipiers de Toumani Camara n’ont pas tremblé. Les Blazers se sont imposés 122 à 110 et valident la huitième place à l’Ouest. Côté Kings, Maxime Raynaud termine sa première saison en NBA avec une dernière sortie à 21 points et 9 rebonds malgré une nouvelle défaite des Kings.

Par conséquent, les Blazers défieront les Suns, 7e, tandis que les Clippers retrouveront à Los Angeles les Warriors, 10e.

Le programme du play-in à l’Ouest

Mardi 14 avril à 4h : Suns – Blazers (dans la nuit de mardi à mercredi)

Mercredi 15 avril à 4h : Clippers – Warriors (dans la nuit de mercredi à jeudi)

Vendredi 17 avril à 4h : match pour la huitième place (dans la nuit de vendredi à samedi)

LA Clippers – Golden State

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

BOS 113 ORL 108 CLE 130 WAS 117 IND 121 DET 133 MIA 143 ATL 117 NYK 96 CHA 110 PHI 126 MIL 106 TOR 136 BRO 101 DAL 149 CHI 128 HOU 132 MEM 101 MIN 132 NOR 126 OKC 103 PHO 135 SAS 118 DEN 128 LAL 131 UTH 107 LAC 115 GSW 110 POR 122 SAC 110

Portland – Sacramento

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.