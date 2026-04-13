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Play-in Conférence Ouest | Sans surprise, les Blazers finissent 8e et les Clippers 9e

Publié le 13/04/2026 à 6:20 Twitter Facebook

NBA – Pour finir 8e, les Clippers devaient battre les Warriors et prier pour un faux pas des Blazers face aux Kings. Cependant, Portland est facilement venu à bout de Sacramento et s’assure la 8e place.

blazers

Après le récent succès des Blazers face aux Clippers, il n’y avait que peu de suspense autour de la huitième place de l’Ouest. Le constat était simple : en cas de victoire face aux Kings, Portland terminerait huitième.

À Los Angeles, les Clippers et les Warriors avaient l’occasion de se jauger avant leur affrontement lors du play-in. Les hommes de Tyronn Lue ont résisté au bon match de Stephen Curry (24 points, 7/14 au tir, 4/9 de loin) pour s’imposer 115 à 110. Bennedict Mathurin a profité de cette dernière rencontre pour retrouver de la confiance (20 points, 9 rebonds, 8 passes) après plusieurs sorties compliquées tandis que Bogdan Bogdanovic (17 points, 6/9 au tir, 5/8 de loin) a brillé en sortie de banc.

Avec ce succès des Clippers, les Blazers étaient dans l’obligation de s’imposer face aux Kings. Les joueurs de Tiago Splitter n’ont pas fait durer le suspense et ont rapidement compté vingt points d’avance. Si les Kings sont revenus à neuf longueurs dans le troisième quart-temps, les coéquipiers de Toumani Camara n’ont pas tremblé. Les Blazers se sont imposés 122 à 110 et valident la huitième place à l’Ouest. Côté Kings, Maxime Raynaud termine sa première saison en NBA avec une dernière sortie à 21 points et 9 rebonds malgré une nouvelle défaite des Kings.

Par conséquent, les Blazers défieront les Suns, 7e, tandis que les Clippers retrouveront à Los Angeles les Warriors, 10e.

Le programme du play-in à l’Ouest

Mardi 14 avril à 4h : Suns – Blazers (dans la nuit de mardi à mercredi)

Mercredi 15 avril à 4h : Clippers – Warriors (dans la nuit de mercredi à jeudi)

Vendredi 17 avril à 4h : match pour la huitième place (dans la nuit de vendredi à samedi)

LA Clippers – Golden State

LA Clippers / 115 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
John Collins 21 8/12 0/2 2/2 1 8 9 0 5 0 1 0 -1 18 22
Darius Garland 26 6/17 1/5 2/2 0 1 1 6 2 0 1 0 -9 15 10
Brook Lopez 23 3/8 1/4 0/0 3 5 8 0 4 1 1 0 -6 7 10
Kris Dunn 22 2/5 0/3 0/0 0 1 1 3 0 2 2 0 -12 4 5
Derrick Jones Jr. 21 0/4 0/1 0/0 1 3 4 0 1 0 0 0 -6 0 0
Bennedict Mathurin 32 7/17 2/7 4/6 4 5 9 8 3 0 2 1 8 20 24
Bogdan Bogdanovic 21 6/9 5/8 0/0 0 3 3 0 2 0 1 2 13 17 18
Jordan Miller 29 4/6 1/2 5/5 0 4 4 6 1 0 2 0 12 14 20
Kobe Sanders 23 3/6 1/2 4/4 1 2 3 2 2 0 0 0 16 11 13
Nicolas Batum 22 3/5 3/5 0/0 0 2 2 2 4 0 0 1 10 9 12
Total 42/89 14/39 17/19 10 34 44 27 24 3 10 4 115
Golden State Warriors / 110 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Stephen Curry 29 7/14 4/9 6/8 0 6 6 3 0 1 3 1 13 24 23
Kristaps Porzingis 24 3/8 0/4 6/6 2 6 8 1 4 0 0 0 5 12 16
Brandin Podziemski 21 3/10 2/5 2/2 1 3 4 2 0 0 1 0 16 10 8
Al Horford 19 2/5 1/4 0/0 0 4 4 2 0 0 1 0 10 5 7
De'Anthony Melton 19 1/6 0/3 2/2 1 2 3 2 0 0 1 2 4 4 5
Charles Bassey 19 5/6 0/0 6/8 2 1 3 2 4 0 1 0 -17 16 17
Jeenathan Williams 12 3/7 1/3 2/2 2 0 2 1 1 0 0 0 -11 9 8
Malevy Leons 17 3/4 0/0 2/2 1 1 2 2 3 0 0 0 -13 8 11
Pat Spencer 19 3/8 1/3 0/0 1 2 3 3 2 0 1 0 -18 7 7
Gui Santos 17 3/6 0/0 1/2 4 3 7 2 3 0 1 0 8 7 11
Seth Curry 12 2/7 2/4 0/0 0 1 1 2 0 0 0 0 -12 6 4
Gary Payton II 12 1/2 0/1 0/0 1 1 2 1 2 1 0 0 2 2 5
Will Richard 20 0/3 0/3 0/0 1 1 2 1 2 1 0 0 -12 0 1
Total 36/86 11/39 27/32 16 31 47 24 21 3 9 3 110

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

BOS113
ORL108
CLE130
WAS117
IND121
DET133
MIA143
ATL117
NYK96
CHA110
PHI126
MIL106
TOR136
BRO101
DAL149
CHI128
HOU132
MEM101
MIN132
NOR126
OKC103
PHO135
SAS118
DEN128
LAL131
UTH107
LAC115
GSW110
POR122
SAC110

Portland – Sacramento

Portland Trail Blazers / 122 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Deni Avdija 33 9/19 5/9 2/3 0 6 6 10 1 0 3 0 12 25 27
Jrue Holiday 32 8/18 2/8 5/6 4 3 7 3 2 0 4 1 10 23 19
Scoot Henderson 27 6/12 2/7 1/1 0 2 2 4 3 2 3 0 6 15 14
Toumani Camara 33 6/14 3/8 0/0 2 2 4 2 2 0 0 0 1 15 13
Donovan Clingan 24 6/10 1/2 0/0 7 4 11 1 4 0 1 1 9 13 21
Shaedon Sharpe 17 3/11 0/4 3/3 0 0 0 4 2 2 1 0 5 9 6
Kris Murray 30 3/4 2/2 1/2 2 2 4 3 1 3 0 0 27 9 17
Robert Williams III 22 3/4 0/0 0/0 3 7 10 1 2 2 0 1 7 6 19
Matisse Thybulle 7 2/4 1/3 0/0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 5 4
Vit Krejci 5 1/3 0/1 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 0
Blake Wesley 2 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 -4 0 0
Caleb Love 2 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 0 -1
Sidy Cissoko 2 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 -4 0 0
Hansen Yang 2 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 -4 0 1
Jayson Kent 2 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 0 -1
Total 47/101 16/46 12/15 18 28 46 28 21 9 12 3 122
Sacramento Kings / 110 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Precious Achiuwa 35 10/21 0/3 7/11 4 7 11 4 1 0 2 1 -1 27 26
Nique Clifford 39 10/13 0/1 4/4 0 7 7 5 0 0 4 1 -12 24 30
Maxime Raynaud 37 7/10 3/4 4/4 2 7 9 2 0 1 3 2 -9 21 29
Daeqwon Plowden 22 2/5 1/4 3/3 0 1 1 2 4 0 3 2 -8 8 7
Devin Carter 34 3/14 0/3 2/5 4 2 6 8 1 2 2 1 -10 8 9
Killian Hayes 26 3/8 1/1 2/2 0 2 2 3 3 2 1 0 -8 9 10
Doug McDermott 26 2/5 2/4 1/2 0 3 3 0 4 1 0 0 0 7 7
Dylan Cardwell 21 3/7 0/1 0/0 5 3 8 0 5 1 1 1 -12 6 11
Total 40/83 7/21 23/31 15 32 47 24 18 7 16 8 110

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

BOS113
ORL108
CLE130
WAS117
IND121
DET133
MIA143
ATL117
NYK96
CHA110
PHI126
MIL106
TOR136
BRO101
DAL149
CHI128
HOU132
MEM101
MIN132
NOR126
OKC103
PHO135
SAS118
DEN128
LAL131
UTH107
LAC115
GSW110
POR122
SAC110

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Thibault Mairesse
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