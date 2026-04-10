Stats & Highlights | Les Pacers et les Bulls sont moins mauvais…

Les cancres se retrouvaient à l’Est, et du côté de Washington, les Bulls s’imposent 119-108 avec un Leonard Miller qui sort le match de sa vie : 26 points et 11 rebonds. À ses côtés, Tre Jones (31 points) et Collin Sexton (27 points) ont aussi brillé, permettant à Chicago d’enchaîner une deuxième victoire contre Washington après une série de défaites. La mauvaise nouvelle, c’est que Guerschon Yabusele est sorti sur blessure (épaule). Côté Wizards, Will Riley inscrit 23 points, et Julian Reese cumule 16 points et 15 rebonds pour une 24e défaite en 25 matchs.

À Brooklyn, on a assisté à une véritable rencontre de G-League vu les absences notables. Indiana a dominé la rencontre de bout en bout, creusant l’écart dès le premier quart-temps pour finalement l’emporter 123-94…

Obi Toppin cumule 26 points et 9 rebonds, au coeur d’un collectif où sept joueurs incrivent 10 points et plus comme Micah Potter (18 points, 14 rebonds), Ethan Thompson (15 points) mais aussi Jarace Walker et Jay Huff (14 points chacun). Chez les Nets, E. J. Liddell a brillé dans le néant avec 26 points et 10 rebonds.

Brooklyn – Indiana : 94-123

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

TOR 128 MIA 114 WAS 108 CHI 119 BRO 94 IND 123 NYK 112 BOS 106 HOU 113 PHI 102 GSW 103 LAL 119

Washington – Chicago : 108-119

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.