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Stats & Highlights | Les Pacers et les Bulls sont moins mauvais…

Publié le 10/04/2026 à 7:12 Twitter Facebook

NBA – À l’Est, double « choc » de fin de tableau avec Wizards – Bulls et Nets – Pacers.

obi toppin pacersLes cancres se retrouvaient à l’Est, et du côté de Washington, les Bulls s’imposent 119-108 avec un Leonard Miller qui sort le match de sa vie : 26 points et 11 rebonds. À ses côtés, Tre Jones (31 points) et Collin Sexton (27 points) ont aussi brillé, permettant à Chicago d’enchaîner une deuxième victoire contre Washington après une série de défaites. La mauvaise nouvelle, c’est que Guerschon Yabusele est sorti sur blessure (épaule). Côté Wizards, Will Riley inscrit 23 points, et Julian Reese cumule 16 points et 15 rebonds pour une 24e défaite en 25 matchs.

À Brooklyn, on a assisté à une véritable rencontre de G-League vu les absences notables. Indiana a dominé la rencontre de bout en bout, creusant l’écart dès le premier quart-temps pour finalement l’emporter 123-94…

Obi Toppin cumule 26 points et 9 rebonds, au coeur d’un collectif où sept joueurs incrivent 10 points et plus comme Micah Potter (18 points, 14 rebonds), Ethan Thompson (15 points) mais aussi Jarace Walker et Jay Huff (14 points chacun). Chez les Nets, E. J. Liddell a brillé dans le néant avec 26 points et 10 rebonds.

Houston – Philadelphie
New York – Boston
Toronto – Miami
Golden State – LA Lakers

Brooklyn – Indiana : 94-123

Brooklyn Nets / 94 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
E.J. Liddell 36 10/16 3/6 3/4 1 9 10 1 5 0 1 0 -16 26 29
Ben Saraf 28 8/16 0/4 3/3 1 4 5 6 2 0 2 1 -11 19 21
Tyson Etienne 39 5/17 3/7 1/3 1 3 4 4 5 0 3 0 -34 14 5
Trevon Scott 40 5/16 0/4 1/1 3 6 9 1 1 1 0 2 -18 11 13
Malachi Smith 40 4/13 0/6 3/3 1 7 8 6 2 0 0 0 -22 11 16
Jalen Wilson 37 4/11 2/7 1/3 0 5 5 2 4 1 3 0 -27 11 7
Drake Powell 20 1/7 0/4 0/2 0 2 2 0 2 0 1 2 -17 2 -3
Total 37/96 8/38 12/19 7 36 43 20 21 2 10 5 94
Indiana Pacers / 123 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Micah Potter 23 8/15 1/4 1/3 5 9 14 2 1 0 0 0 12 18 25
Ethan Thompson 37 6/12 3/7 0/0 0 7 7 6 3 0 0 1 29 15 23
Jarace Walker 30 5/15 1/5 3/5 2 7 9 8 1 2 3 1 6 14 19
Quenton Jackson 26 5/11 0/1 2/2 0 6 6 7 3 0 2 0 20 12 17
Jalen Slawson 29 5/10 1/4 1/2 0 7 7 5 0 1 0 0 10 12 19
Obi Toppin 18 11/14 0/1 4/4 2 7 9 3 0 0 0 0 24 26 35
Jay Huff 25 6/6 0/0 2/2 2 5 7 3 4 0 0 3 17 14 27
Taelon Peter 30 3/8 2/7 0/0 1 3 4 3 2 1 2 0 18 8 9
Kam Jones 22 2/7 0/2 0/0 1 2 3 6 2 0 4 0 9 4 4
Total 51/98 8/31 13/18 13 53 66 43 16 4 11 5 123

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

TOR128
MIA114
WAS108
CHI119
BRO94
IND123
NYK112
BOS106
HOU113
PHI102
GSW103
LAL119

Washington – Chicago : 108-119

Washington Wizards / 108 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Will Riley 38 8/22 1/9 6/7 2 7 9 7 4 3 3 3 -18 23 27
Julian Reese 39 5/14 0/0 6/7 8 7 15 1 4 1 5 2 -17 16 20
Anthony Gill 39 3/7 0/2 8/10 2 1 3 3 2 1 0 1 -18 14 16
Leaky Black 41 6/14 2/8 0/0 2 7 9 0 3 2 1 1 -12 14 17
Carlton Carrington 24 4/10 4/7 0/0 0 0 0 4 2 0 3 0 -7 12 7
Justin Champagnie 17 5/11 1/4 0/0 3 5 8 2 1 0 1 0 10 11 14
Sharife Cooper 14 4/6 1/1 0/0 1 1 2 4 0 3 2 1 9 9 15
Jamir Watkins 28 3/12 1/7 2/3 2 4 6 3 2 2 2 0 -2 9 8
Total 38/96 10/38 22/27 20 32 52 24 18 12 17 8 108
Chicago Bulls / 119 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Tre Jones 30 9/14 1/3 12/12 0 6 6 3 2 1 0 0 19 31 36
Collin Sexton 34 12/21 1/2 2/2 1 2 3 2 4 3 2 0 12 27 24
Leonard Miller 39 11/14 2/2 2/2 4 7 11 3 4 1 2 1 11 26 37
Patrick Williams 39 4/11 3/6 4/4 2 6 8 4 0 1 1 1 11 15 21
Guerschon Yabusele 16 2/4 1/3 0/0 0 5 5 3 1 1 1 1 8 5 12
Yuki Kawamura 22 1/6 0/4 4/5 0 4 4 4 1 0 0 0 0 6 8
Rob Dillingham 27 2/10 1/4 0/0 1 4 5 4 2 1 6 1 -3 5 2
Mac McClung 16 1/7 0/3 0/0 0 2 2 2 1 3 3 0 -4 2 0
Lachlan Olbrich 17 1/6 0/3 0/0 5 2 7 1 6 1 0 0 1 2 6
Total 43/93 9/30 24/25 13 38 51 26 21 12 15 4 119

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

TOR128
MIA114
WAS108
CHI119
BRO94
IND123
NYK112
BOS106
HOU113
PHI102
GSW103
LAL119

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Editeur Fabrice Auclert

Depuis 1994, Fabrice encadre la rédaction de Basket USA. Editeur, il co-dirige une agence de presse qui fournit du contenu pour la presse spécialisée (sciences, sport, politique, high-tech, automobile...).
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