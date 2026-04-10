Derrière un LeBron James impérial, les Lakers renouent avec la victoire

Sous les yeux de Stephen Curry, mis au repos, LeBron James commence fort en marquant 12 des 28 premiers points des Lakers. C’est la paire LJ Cryer – Charles Bassey (12 points, 13 rebonds), en sortie de banc, qui permet aux Warriors de rester au contact (28-23). Seth Curry et Gary Payton II (10 points) confirment le redressement de Golden State. Ils mènent un 9-0 en début de deuxième quart-temps qui donne l’avantage à leur équipe (35-31).

Les Lakers se reprennent aussitôt. Rui Hachimura (15 points) et Bronny James (10 points, 3 passes) terminent un 17-4 qui met Los Angeles à +9 (48-39). Brandin Podziemski (17 points) stoppe cependant l’hémorragie avant la mi-temps (53-49). Grâce à DeAndre Ayton (21 points, 5 rebonds), les Lakers confirment leur mainmise sur la rencontre en prenant plus de dix points d’avance (69-56). J. J. Redick insiste alors avec le pick and roll de la famille James, qui s’échangent passes et paniers, mais Malevy Lyons (12 points) permet aux Warriors de rester en embuscade malgré huit ballons perdus dans la période (82-73).

LeBron James hausse alors le ton. Malgré ses 41 ans, il enchaîne un lay-up et deux dunks en transition pour lancer un 13-2 des Lakers qui met les Warriors hors d’état de nuire (95-75). Avec cette victoire (119-103), les Lakers peuvent toujours espérer conserver l’avantage du terrain au premier tour des playoffs.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– LeBron James endosse son costume d’option numéro 1. Cette saison, LeBron James s’était habitué à un rôle de joueur complémentaire pour laisser place à Luka Doncic et Austin Reaves. Grâce à son intelligence de jeu, il avait su devenir un coupeur et poseur d’écran hors pair bénéficiant au collectif des Lakers. Depuis les blessures de Luka Doncic et d’Austin Reaves, LeBron James a cependant repris le rôle qu’il a connu pendant 95% de sa carrière, celui d’option numéro 1. Il a donné le ton dès les premières minutes du match ainsi qu’en début de dernier quart-temps pour faire la différence et terminer avec 26 points, 11 passes, et 7 rebonds. Il y a quatre jours, il avait sorti une ligne de statistique de 30 points, 15 passes, et 9 rebonds contre Dallas.

– La belle réaction des Lakers. Après trois défaites de suite et les pertes de leurs deux meilleurs scoreurs, les Lakers voulaient retrouver leur mojo face aux Warriors. Malgré les nombreuses absences du côté de Golden State, la défense de Los Angeles a été appliquée. Elle a provoqué 19 pertes de balles et limitée les Warriors à 103 points. Seule ombre au tableau, les 15 rebonds offensifs concédés.

– Stephen Curry, Al Horford, Gui Santos, et Kristaps Porzingis de retour à Sacramento. Assurés d’être dixième à l’Ouest, les Warriors ont laissé beaucoup de joueurs au repos contre les Lakers. Pas de rechute pour Stephen Curry, Steve Kerr a confirmé qu’il se sentait bien et qu’il jouera les deux derniers matchs à Sacramento et à Los Angeles contre les Clippers. Al Horford a lui participé à une opposition et il devrait également effectuer son retour, tout comme Gui Santos. Quant à Kristaps Porzingis, malade, Steve Kerr espère qu’il pourra participer à ces deux matchs de réglages avant le play-in à Portland ou à Los Angeles.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.