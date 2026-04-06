Luka Doncic part se soigner en Europe !

La course contre la montre est lancée pour Austin Reaves et Luka Doncic, tous deux blessés face au Thunder, et très incertains pour les playoffs. Si Reaves devrait revenir au mois de mai, en revanche, il y a une petite chance que Doncic soit rétabli pour l’entame du premier tour des playoffs.

Pour se donner un maximum de chances, et en accord avec le staff des Lakers, le Slovène a décidé de rentrer en Europe. Selon son agent, cité par ESPN, Doncic va suivre un traitement spécialisé pour son élongation aux ischio-jambiers de la cuisse gauche. Le but ? Accélérer son retour à la compétition, estimé entre deux et six semaines.

En attendant son retour, les Lakers vont devoir batailler pour conserver leur 3e place, voire l’avantage du terrain. Cette nuit, ils se sont inclinés à Dallas, qui n’a plus rien à jouer, et les voilà sous la menace directe des Nuggets et des Rockets.

Luka Dončić Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 72 32:12 42.7 32.7 71.3 1.2 6.6 7.8 6.0 1.9 1.1 3.4 0.3 21.2 2019-20 DAL 61 33:33 46.3 31.6 75.8 1.3 8.1 9.4 8.8 2.5 1.0 4.3 0.2 28.8 2020-21 DAL 66 34:16 47.9 35.0 73.0 0.8 7.2 8.0 8.6 2.3 1.0 4.3 0.5 27.7 2021-22 DAL 65 35:24 45.7 35.3 74.4 0.9 8.3 9.1 8.7 2.2 1.2 4.5 0.6 28.4 2022-23 DAL 66 36:14 49.6 34.2 74.2 0.8 7.8 8.6 8.0 2.5 1.4 3.6 0.5 32.4 2023-24 DAL 70 37:29 48.7 38.2 78.6 0.8 8.4 9.2 9.8 2.1 1.4 4.0 0.5 33.9 2024-25 DAL 22 35:41 46.4 35.4 76.7 0.7 7.6 8.3 7.8 2.6 2.0 3.4 0.4 28.1 2024-25 LAL 28 35:09 43.8 37.9 79.1 0.9 7.2 8.1 7.5 2.4 1.6 3.7 0.4 28.2 2025-26 LAL 64 35:46 47.6 36.6 78.0 0.6 7.1 7.7 8.3 2.4 1.6 4.0 0.5 33.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.