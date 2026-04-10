Vainqueurs du Heat, les Raptors grimpent à la 5e place

Si le Heat est assuré de disputer le play-in, les Raptors espèrent encore l’éviter. Pour cela, les Canadiens devaient battre les Floridiens. Les premières minutes sont en faveur du Heat qui démarre la rencontre avec un 7-0. De son côté, Toronto ne se met pas en route immédiatement puisque les hommes de Darko Rajakovic ne réussissent que trois de leurs dix premiers tirs.

Les Raptors règlent la mire au milieu du premier acte pour revenir à hauteur du Heat (16-16). Une remontée impulsée par Brandon Ingram (38 points, 13/23 au tir, 2/3 de loin) qui inscrit huit points de suite pour donner l’avantage aux locaux (21-20). Après douze minutes, les Raptors mènent toujours les débats (32-26). Lors de la période suivante, ils ne lèvent pas le pied et continuent d’être agressifs pour provoquer des lancers francs.

Brandon Ingram s’amuse

De son côté, Brandon Ingram se régale. L’ailier All-Star décoche une flèche lointaine avant de trouver Jamal Shead ouvert à 3-points et de réussir un tir à mi-distance sur la possession suivante (58-46). À la mi-temps, l’ancien des Pelicans compte 23 points (69-50). Le passage aux vestiaires ne le calme pas puisque dès la reprise, il plante un «floater» sous les yeux de Pelle Larsson pour donner vingt points d’avance à son équipe.

Brandon Ingram finit par atteindre les 30 points au milieu du troisième quart-temps, mais le Heat ne rend pas les armes. Les Floridiens reviennent à sept points grâce à deux paniers primés de Pelle Larsson et Tyler Herro (82-75). Au moment d’entrer dans le dernier acte, Miami est mené de douze longueurs et Scottie Barnes les remet un peu plus sous l’eau avec cinq points pour ouvrir la dernière période. Dans la foulée, Immanuel Quickley profite d’un écran de Jakob Poeltl pour se retrouver ouvert derrière l’arc (114-92).

À trois minutes de la fin de la rencontre, les deux entraîneurs ouvrent leur banc et les Raptors peuvent tranquillement s’imposer 128-114.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Brandon Ingram intenable. Si le Heat démarre la rencontre avec un 7-0, Toronto ne met que quelques minutes à revenir dans la partie. Pour cela, Brandon Ingram s’est illustré avec huit points consécutifs au milieu de ce premier acte afin de remettre les deux formations à égalité. En jambes, l’ailier tente même un «poster» sur Kel’el Ware. S’il se manque, il capte son propre rebond pour remettre la balle dans le cercle. À la mi-temps, Brandon Ingram comptait déjà 23 points et, après la pause, il continue sur sa lancée pour rapidement atteindre les trente unités. En 37 minutes, il termine avec 38 points, 7 rebonds et 7 passes.

– Le match parfait de Collin Murray-Boyles. Brandon Ingram n’a pas été le seul joueur en jambes puisqu’il a été accompagné par le très bon match de Collin Murray-Boyles, en sortie de banc. Pour ouvrir son compteur, «CMB» récupère un rebond offensif après l’un des rares tirs ratés de Brandon Ingram lors du premier quart-temps. Lorsqu’il revient sur le terrain, le rookie intercepte un ballon et trouve Ja’Kobe Walter à 3-points. Dans la foulée, il est servi par RJ Barrett et peut terminer près du panier. À la mi-temps, Collin Murray-Boyles n’avait pas raté un tir et il va continuer sur sa lancée après la pause pour terminer la rencontre avec 17 points, 8 rebonds et un parfait 7/7.

– Le Heat condamné à la dixième place. Pour espérer jouer son premier match du «play-in» à domicile, le Heat devait impérativement s’imposer au Canada. Les Floridiens ont failli à leur mission et sont assurés de terminer dixièmes. Plus haut dans le classement, avec ce succès, Toronto grimpe à la cinquième place. Cependant, l’écart entre les Raptors (45v-35d) et le Magic (44v-36d), septième, est faible. Par conséquent, les coéquipiers de Brandon Ingram surveilleront les résultats des Hornets, des Sixers et du Magic tous les trois en piste ce vendredi.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.