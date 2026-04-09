Reprise positive de Cade Cunningham

Les Pistons sont au complet pour attaquer les playoffs puisque mercredi soir était marqué par la rentrée d’Isaiah Stewart, mais aussi et surtout par celle de Cade Cunningham.

Victime d’un pneumothorax, le meneur All-Star ne savait pas s’il pourrait rejouer cette saison, et la très bonne nouvelle, c’est qu’il a donc reçu le feu vert des médecins, et tout s’est bien passé pour sa reprise. Dans la victoire face aux Bucks, il cumule 13 points, 10 passes et 5 rebonds en 26 minutes, et il n’a ressenti aucune gêne.

« Je me suis vraiment bien senti sur le terrain », a-t-il confié, après avoir manqué 11 matches. « Je dois remercier le staff médical et les préparateurs physiques, parce qu’ils m’ont remis dans d’excellentes conditions, où je me suis senti à l’aise pendant toutes mes minutes. »

En son absence, les Pistons ont remporté 8 matches sur 11, et JB Bickerstaff a insisté sur la force collective du groupe. « On ne souhaite jamais que ce genre de chose arrive à Cade, mais on ne pouvait pas se focaliser uniquement sur le négatif », a expliqué l’entraîneur des Pistons. « Personne ne pensait pouvoir remplacer Cade, mais chacun a décidé de donner le meilleur de lui-même et ça nous suffit pour gagner. »

Detroit espère une dérogation de la NBA

Cette reprise n’empêchera pas Cade Cunningham d’être inéligible pour les trophées de fin de saison. S’il dispute les deux derniers matches, il atteindra les 64 matches. Sauf qu’il n’aura validé « que » 63 matchs puisqu’il n’a joué que cinq minutes lorsqu’il s’est blessé face aux Wizards et que c’est trop peu pour compter selon les critères de la NBA.

Il manquera donc à Cade Cunningham au moins deux matchs pour atteindre le quota fixé… mais à Detroit, comme à Los Angeles avec Luka Doncic, on espère l’indulgence de la Grande Ligue.

« Je comprends ce que la ligue essaie de faire avec cette règle car les fans paient cher pour voir les stars jouer, pas se reposer », reconnaît JB Bickerstaff à propos de ce quota. « Ça me met dans une situation compliquée, mais je sais que certains évoquent des exceptions. Je ne sais pas vraiment comment ça fonctionne, donc je vais simplement terminer la saison et voir ce qu’il se passe. »

Le coach de Detroit sait donc très bien où en est son joueur par rapport à cette règle des 65 matchs. Le plus important, sans doute, c’est que Cunningham récupère de cette reprise, et soit à 100% de ses moyens.

« C’était différent de toutes les blessures que j’ai connues », conclut Cade Cunningham. « Que ce soit dans la manière dont ça a évolué depuis le choc, à ce que j’ai ressenti immédiatement, puis à l’évolution des sensations. »

Cade Cunningham Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 DET 64 32:38 41.6 31.4 84.5 0.9 4.6 5.5 5.6 3.1 1.2 3.7 0.7 17.4 2022-23 DET 12 33:20 41.5 27.9 83.7 1.0 5.2 6.2 6.0 2.8 0.8 3.3 0.6 19.9 2023-24 DET 62 33:27 44.9 35.5 86.9 0.5 3.8 4.3 7.5 2.5 0.9 3.4 0.4 22.7 2024-25 DET 70 35:02 46.9 35.6 84.6 0.8 5.3 6.1 9.1 2.8 1.0 4.4 0.8 26.1 2025-26 DET 61 34:22 46.1 34.6 81.4 0.9 4.7 5.6 9.9 3.1 1.5 3.7 0.9 24.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.