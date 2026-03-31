Bobby Portis voit mal Giannis Antetokounmpo rejouer cette saison

Derniers rescapés du titre de 2021, Giannis Antetokounmpo et Bobby Portis ne rejoueront peut-être plus ensemble dans le futur, puisque le « Greek Freak » est annoncé sur le départ des Bucks, étant également blessé depuis deux semaines et incertain pour la fin de la saison.

Pour « Bobby Buckets », il y a d’ailleurs peu de chances, pour ne pas dire aucune, de revoir le double MVP en tenue dans les deux dernières semaines de cette saison régulière frustrante.

« Je ne pense pas qu’il rejouera cette saison, c’est même sûr », a-t-il livré sur FanDuel TV. « Évidemment, il va continuer à aller à la salle pour rester en forme physiquement et garder son niveau de jeu, mais disputer un match… Je ne pense pas que ce soit dans les plans. »

Les playoffs hors d’atteinte, il faut penser à la suite…

Milwaukee ne peut désormais plus se qualifier pour les playoffs, une première pour la franchise depuis 2016, et c’est ce qui pousse Bobby Portis à croire que Giannis Antetokounmpo va rester éloigné des parquets jusqu’au bout.

« Je ne pense pas que ce soit judicieux pour lui de jouer aujourd’hui », a-t-il ajouté. « D’un point de vue business, ça ne fait pas vraiment sens. On est hors de la course aux playoffs, on ne peut plus y aller ni même atteindre le play-in. Donc, à l’heure actuelle, il n’y a pas vraiment de raison pour qu’il soit sur le terrain. »

D’autant que les Bucks auront une décision importante à prendre dans les prochains mois, avec Giannis Antetokounmpo plus que jamais proche d’un transfert, au cœur de cet imbroglio autour de son état de santé.

« Vous ne voulez évidemment pas qu’une blessure vienne faire baisser sa valeur marchande. Ça, c’est l’aspect business de la chose », a justement rappelé Bobby Portis. « Ensuite, du point de vue du joueur, il faut regarder la situation dans son ensemble. En l’occurrence, on a dix matchs de retard sur la 10e place avec seulement 9 matchs à jouer, donc on ne peut plus rattraper notre retard. »