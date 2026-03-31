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Bobby Portis voit mal Giannis Antetokounmpo rejouer cette saison

Publié le 31/03/2026 à 11:45 Twitter Facebook

Comme les Bucks sont déjà assurés de ne pas disputer les playoffs, Bobby Portis juge préférable de garder Giannis Antetokounmpo au repos jusqu’à la fin de la saison.

Bobby PortisDerniers rescapés du titre de 2021, Giannis Antetokounmpo et Bobby Portis ne rejoueront peut-être plus ensemble dans le futur, puisque le « Greek Freak » est annoncé sur le départ des Bucks, étant également blessé depuis deux semaines et incertain pour la fin de la saison.

Pour « Bobby Buckets », il y a d’ailleurs peu de chances, pour ne pas dire aucune, de revoir le double MVP en tenue dans les deux dernières semaines de cette saison régulière frustrante.

« Je ne pense pas qu’il rejouera cette saison, c’est même sûr », a-t-il livré sur FanDuel TV. « Évidemment, il va continuer à aller à la salle pour rester en forme physiquement et garder son niveau de jeu, mais disputer un match… Je ne pense pas que ce soit dans les plans. »

Les playoffs hors d’atteinte, il faut penser à la suite…

Milwaukee ne peut désormais plus se qualifier pour les playoffs, une première pour la franchise depuis 2016, et c’est ce qui pousse Bobby Portis à croire que Giannis Antetokounmpo va rester éloigné des parquets jusqu’au bout.

« Je ne pense pas que ce soit judicieux pour lui de jouer aujourd’hui », a-t-il ajouté. « D’un point de vue business, ça ne fait pas vraiment sens. On est hors de la course aux playoffs, on ne peut plus y aller ni même atteindre le play-in. Donc, à l’heure actuelle, il n’y a pas vraiment de raison pour qu’il soit sur le terrain. »

D’autant que les Bucks auront une décision importante à prendre dans les prochains mois, avec Giannis Antetokounmpo plus que jamais proche d’un transfert, au cœur de cet imbroglio autour de son état de santé.

« Vous ne voulez évidemment pas qu’une blessure vienne faire baisser sa valeur marchande. Ça, c’est l’aspect business de la chose », a justement rappelé Bobby Portis. « Ensuite, du point de vue du joueur, il faut regarder la situation dans son ensemble. En l’occurrence, on a dix matchs de retard sur la 10e place avec seulement 9 matchs à jouer, donc on ne peut plus rattraper notre retard. »

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Giannis Antetokounmpo 36 28:52 62.4 33.3 65.0 2.7 7.1 9.8 5.4 3.2 0.9 0.7 2.4 27.6
Kevin Porter Jr. 38 33:11 46.5 32.2 87.8 0.9 4.3 5.2 7.4 2.9 2.2 0.5 2.3 17.4
Ryan Rollins 71 32:03 46.9 40.6 78.2 0.7 3.8 4.6 5.6 2.7 1.5 0.4 2.6 17.0
Bobby Portis 67 24:10 48.8 45.6 70.6 1.3 5.1 6.4 1.6 1.0 0.6 0.2 1.6 13.7
Kyle Kuzma 65 26:23 49.0 35.2 72.5 0.8 3.7 4.5 2.6 1.6 0.6 0.4 2.0 13.1
Myles Turner 67 27:07 43.9 38.5 74.5 1.0 4.2 5.3 1.5 1.2 0.7 1.5 2.6 11.9
Cam Thomas 18 16:37 43.1 27.5 75.4 0.1 1.4 1.6 1.9 1.4 0.3 0.1 0.7 10.7
Aj Green 70 28:27 41.7 40.5 82.7 0.3 2.2 2.5 1.9 0.8 0.5 0.1 2.3 9.6
Ousmane Dieng 22 24:30 43.3 38.9 60.0 0.6 3.2 3.8 2.7 1.7 0.9 0.4 2.0 9.5
Gary Trent Jr. 62 21:25 39.3 36.7 77.6 0.1 0.9 1.0 1.2 0.6 0.5 0.0 1.3 8.2
Taurean Prince 19 21:32 42.5 40.0 100.0 0.2 2.4 2.5 1.4 0.9 0.6 0.2 2.1 7.0
Cole Anthony 35 15:03 42.4 30.6 61.5 0.5 2.0 2.5 3.5 1.9 0.6 0.3 2.1 6.7
Cormac Ryan 4 10:00 40.0 36.4 80.0 0.3 0.0 0.3 0.3 0.5 0.8 0.3 1.8 5.0
Pete Nance 41 14:09 52.4 43.2 16.7 0.5 1.9 2.4 0.8 0.5 0.3 0.2 1.1 4.7
Jericho Sims 59 18:12 82.7 0 60.5 1.9 3.2 5.0 1.2 1.1 0.2 0.2 1.9 4.3
Mark Sears 7 3:43 46.2 50.0 75.0 0.1 0.1 0.3 0.3 0.6 0.0 0.0 0.6 3.1
Gary Harris 45 13:43 45.1 41.9 88.9 0.3 1.0 1.2 1.0 0.4 0.6 0.2 1.1 2.6
Amir Coffey 30 8:50 47.3 28.0 86.7 0.2 0.7 0.9 0.4 0.1 0.1 0.1 0.5 2.4
Andre Jackson Jr. 41 7:23 32.9 25.5 77.8 0.5 0.8 1.3 0.8 0.6 0.4 0.0 0.9 2.0
Thanasis Antetokounmpo 30 3:40 47.8 0.0 62.5 0.3 0.6 0.9 0.3 0.3 0.3 0.2 0.4 1.2

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Redactor Florian Benfaid

Parmi les oiseaux de nuit de la rédaction, Florian a rejoint Basket USA en 2020. Une année marquée par la disparition de Kobe Bryant, le joueur qui lui a transmis sa passion pour la NBA.
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