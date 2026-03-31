Bobby Portis voit mal Giannis Antetokounmpo rejouer cette saison

Derniers rescapés du titre de 2021, Giannis Antetokounmpo et Bobby Portis ne rejoueront peut-être plus ensemble dans le futur, puisque le « Greek Freak » est annoncé sur le départ des Bucks, étant également blessé depuis deux semaines et incertain pour la fin de la saison.
Pour « Bobby Buckets », il y a d’ailleurs peu de chances, pour ne pas dire aucune, de revoir le double MVP en tenue dans les deux dernières semaines de cette saison régulière frustrante.
« Je ne pense pas qu’il rejouera cette saison, c’est même sûr », a-t-il livré sur FanDuel TV. « Évidemment, il va continuer à aller à la salle pour rester en forme physiquement et garder son niveau de jeu, mais disputer un match… Je ne pense pas que ce soit dans les plans. »
Les playoffs hors d’atteinte, il faut penser à la suite…
Milwaukee ne peut désormais plus se qualifier pour les playoffs, une première pour la franchise depuis 2016, et c’est ce qui pousse Bobby Portis à croire que Giannis Antetokounmpo va rester éloigné des parquets jusqu’au bout.
« Je ne pense pas que ce soit judicieux pour lui de jouer aujourd’hui », a-t-il ajouté. « D’un point de vue business, ça ne fait pas vraiment sens. On est hors de la course aux playoffs, on ne peut plus y aller ni même atteindre le play-in. Donc, à l’heure actuelle, il n’y a pas vraiment de raison pour qu’il soit sur le terrain. »
D’autant que les Bucks auront une décision importante à prendre dans les prochains mois, avec Giannis Antetokounmpo plus que jamais proche d’un transfert, au cœur de cet imbroglio autour de son état de santé.
« Vous ne voulez évidemment pas qu’une blessure vienne faire baisser sa valeur marchande. Ça, c’est l’aspect business de la chose », a justement rappelé Bobby Portis. « Ensuite, du point de vue du joueur, il faut regarder la situation dans son ensemble. En l’occurrence, on a dix matchs de retard sur la 10e place avec seulement 9 matchs à jouer, donc on ne peut plus rattraper notre retard. »
|Tirs
|Rebonds
|Joueurs
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Bp
|Int
|Ct
|Fte
|Pts
|Giannis Antetokounmpo
|36
|28:52
|62.4
|33.3
|65.0
|2.7
|7.1
|9.8
|5.4
|3.2
|0.9
|0.7
|2.4
|27.6
|Kevin Porter Jr.
|38
|33:11
|46.5
|32.2
|87.8
|0.9
|4.3
|5.2
|7.4
|2.9
|2.2
|0.5
|2.3
|17.4
|Ryan Rollins
|71
|32:03
|46.9
|40.6
|78.2
|0.7
|3.8
|4.6
|5.6
|2.7
|1.5
|0.4
|2.6
|17.0
|Bobby Portis
|67
|24:10
|48.8
|45.6
|70.6
|1.3
|5.1
|6.4
|1.6
|1.0
|0.6
|0.2
|1.6
|13.7
|Kyle Kuzma
|65
|26:23
|49.0
|35.2
|72.5
|0.8
|3.7
|4.5
|2.6
|1.6
|0.6
|0.4
|2.0
|13.1
|Myles Turner
|67
|27:07
|43.9
|38.5
|74.5
|1.0
|4.2
|5.3
|1.5
|1.2
|0.7
|1.5
|2.6
|11.9
|Cam Thomas
|18
|16:37
|43.1
|27.5
|75.4
|0.1
|1.4
|1.6
|1.9
|1.4
|0.3
|0.1
|0.7
|10.7
|Aj Green
|70
|28:27
|41.7
|40.5
|82.7
|0.3
|2.2
|2.5
|1.9
|0.8
|0.5
|0.1
|2.3
|9.6
|Ousmane Dieng
|22
|24:30
|43.3
|38.9
|60.0
|0.6
|3.2
|3.8
|2.7
|1.7
|0.9
|0.4
|2.0
|9.5
|Gary Trent Jr.
|62
|21:25
|39.3
|36.7
|77.6
|0.1
|0.9
|1.0
|1.2
|0.6
|0.5
|0.0
|1.3
|8.2
|Taurean Prince
|19
|21:32
|42.5
|40.0
|100.0
|0.2
|2.4
|2.5
|1.4
|0.9
|0.6
|0.2
|2.1
|7.0
|Cole Anthony
|35
|15:03
|42.4
|30.6
|61.5
|0.5
|2.0
|2.5
|3.5
|1.9
|0.6
|0.3
|2.1
|6.7
|Cormac Ryan
|4
|10:00
|40.0
|36.4
|80.0
|0.3
|0.0
|0.3
|0.3
|0.5
|0.8
|0.3
|1.8
|5.0
|Pete Nance
|41
|14:09
|52.4
|43.2
|16.7
|0.5
|1.9
|2.4
|0.8
|0.5
|0.3
|0.2
|1.1
|4.7
|Jericho Sims
|59
|18:12
|82.7
|0
|60.5
|1.9
|3.2
|5.0
|1.2
|1.1
|0.2
|0.2
|1.9
|4.3
|Mark Sears
|7
|3:43
|46.2
|50.0
|75.0
|0.1
|0.1
|0.3
|0.3
|0.6
|0.0
|0.0
|0.6
|3.1
|Gary Harris
|45
|13:43
|45.1
|41.9
|88.9
|0.3
|1.0
|1.2
|1.0
|0.4
|0.6
|0.2
|1.1
|2.6
|Amir Coffey
|30
|8:50
|47.3
|28.0
|86.7
|0.2
|0.7
|0.9
|0.4
|0.1
|0.1
|0.1
|0.5
|2.4
|Andre Jackson Jr.
|41
|7:23
|32.9
|25.5
|77.8
|0.5
|0.8
|1.3
|0.8
|0.6
|0.4
|0.0
|0.9
|2.0
|Thanasis Antetokounmpo
|30
|3:40
|47.8
|0.0
|62.5
|0.3
|0.6
|0.9
|0.3
|0.3
|0.3
|0.2
|0.4
|1.2