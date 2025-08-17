Bobby Portis et Giannis Antetokounmpo, les rescapés des Bucks

Brook Lopez désormais aux Clippers, les Bucks perdent petit à petit et année après année leurs champions NBA. Il faut dire que le temps passe, avec un trophée remporté en 2021 déjà, et les survivants de cette époque se comptent sur les doigts d'une main.

« J'ai l'opportunité d'être un leader dans cette équipe. Giannis Antetokounmpo et moi, on est les deux derniers champions de l'équipe, donc c'est une chance pour moi, un nouveau rôle », explique Bobby Portis, qui a prolongé pour 44 millions de dollars et trois saisons dans le Wisconsin. « J'ai toujours pu un peu me reposer sur Khris Middleton, Jrue Holiday et Brook Lopez, mais maintenant, c'est à moi d'être ce joueur-là. »

« Giannis a le sang vert »

L'intérieur, que le GM des Bucks voulait absolument conserver, insiste sur son nouveau statut à Milwaukee, toujours en compagnie du Grec.

« Avec Giannis, et aussi Myles Turner, on a quasiment le même âge. On est dans la trentaine donc ça colle au niveau de nos timings : on va essayer de gagner un nouveau titre, de le ramener à Milwaukee. »

Sauf que l'avenir du MVP des Finals 2021 ne serait pas gravé dans le marbre. Depuis plusieurs semaines, la star se pose des questions et même si la franchise semble rassurée, un départ n'est pas encore à exclure.

Qu'en pense Bobby Portis ? Sera-t-il le dernier rescapé du titre de 2021 ? « Je lui parle tout le temps, c'est mon coéquipier. Giannis a le sang vert. C'est tout ce que je peux dire », conclut l'intérieur, qui semble confirmer que lui et son coéquipier seront sous le même maillot dans deux mois.

Bobby Portis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 CHI 62 18 42.7 30.8 72.7 2.0 3.5 5.4 0.8 1.6 0.4 0.9 0.4 7.0 2016-17 CHI 64 16 48.8 33.3 66.1 1.2 3.5 4.6 0.5 1.5 0.2 0.6 0.2 6.8 2017-18 CHI 73 23 47.1 35.9 76.9 2.2 4.6 6.8 1.7 1.8 0.7 1.4 0.3 13.2 2018-19 * All Teams 50 26 44.4 39.3 79.4 2.2 5.9 8.1 1.4 2.9 0.7 1.5 0.4 14.2 2018-19 * WAS 28 27 44.0 40.3 80.9 2.2 6.4 8.6 1.5 3.0 0.9 1.6 0.4 14.3 2018-19 * CHI 22 24 45.0 37.5 78.0 2.1 5.2 7.3 1.3 2.8 0.5 1.3 0.4 14.1 2019-20 NYK 66 21 45.0 35.8 76.3 1.2 3.9 5.1 1.5 1.7 0.5 1.1 0.3 10.1 2020-21 MIL 66 21 52.3 47.1 74.0 1.9 5.2 7.1 1.1 1.7 0.8 0.8 0.4 11.4 2021-22 MIL 72 28 47.9 39.3 75.2 2.5 6.6 9.1 1.2 2.4 0.7 1.2 0.7 14.6 2022-23 MIL 70 26 49.6 37.0 76.8 2.2 7.4 9.6 1.5 1.6 0.4 1.2 0.2 14.1 2023-24 MIL 82 25 50.8 40.7 79.0 1.7 5.7 7.4 1.3 2.3 0.8 1.1 0.4 13.8 2024-25 MIL 49 25 46.6 36.5 83.6 1.8 6.6 8.4 2.1 1.9 0.7 1.2 0.5 13.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.